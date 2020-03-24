Как организуют дистанционное обучение для воронежских школьников

228 тысяч школьников Воронежской области приступят к домашнему обучению с 31 марта. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Когда ребята вернутся за привычные парты и вернутся ли вообще в этом учебном году - вопрос открытый.

Пока же областной департамент образования, науки и молодежной политики открыл колл-центр поддержки дистанционного обучения. По телефону «горячей линии» 8 (473) 210-07-24 школьники, родители и педагоги могут получить всю информацию о новой форме занятий.

Кроме того, на портале дистантврн.рф для ребят разместили ссылки на различные образовательные ресурсы, онлайн-уроки, структурировали контент по возрастам и предметам. На этом же ресурсе учителя в течение недели могут пройти обучающие вебинары по системе дистанционного преподавания. Расписание занятий - по ссылке.

В первый день работы «горячей линии» корреспонденты «КП - Воронеж» побывали в ситуационном центре. Посмотрели, как устроена его работа. Выяснили, с какими вопросами воронежцы уже обращаются к специалистам. И самое главное: как же в действительности будет выглядеть домашнее обучение?

Родителей и педагогов консультирует шесть специалистов.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сотрудников «горячей линии» разместили в Центре оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Воронежской области (Березовая роща, 54 д). Выбор такой не случаен: центр создали в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» и оснастили современной техникой.

Звонки принимают пока что шесть человек (каждый отвечает за свою категорию: ученики, родители, школьные учителя, педагоги дошкольного образования и т. д.). В зависимости от активности населения и количества обращений, работу будут корректировать, а количество консультантов увеличивать.

По данным на 14.00 вторника, 24 марта, на «горячую» линию поступило более сотни звонков. Основной поток - от родителей. Чаще всего спрашивают, сколько продлится дистанционное обучение (помним, что ответа на этот вопрос нет), а также как оно будет выглядеть.

На сайте собрана основная информация по новой форме обучения в регионе.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Как дети будут получать задания?

Для обучения будут использовать единую платформу Дневник.ру. В департаменте образования уточняют: ресурс давно знаком и школьникам с родителями, и учителям. На этой площадке у ребят заведен электронный дневник, а у педагогов виртуальный журнал. К тому же там есть возможность работать с файлами и даже использовать интерактивную доску.

Схема обучения будет выглядеть так: учитель отправляет задание, ребенок его выполняет и прикрепляет ответ, педагог проверяет и выставляет оценку.

Чиновники рассчитывают, что учеба будет проходить в первой половине дня. Но если возникнут технические накладки (некоторые ресурсы из-за перегрузки могут быть недоступны), то ничего не мешает посмотреть обучающее видео после обеда, а обсудить его на следующий день.

У всех ли школьников Воронежской области есть технические возможности для такого обучения?

Как рассказал руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, 24 марта начался мониторинг ситуации, чтобы точно понимать: какими техническими средствами обладают школьники (речь о скорости и качестве интернета, а также наличии гаджетов).

- В соответствии с условиями каждому ребенку будет обеспечена индивидуальная траектория обучения. Например, задание по электронной почте, если скорость интернета низкая, по сотовой связи или задания с длительным исполнением, - пояснил Олег Николаевич.

Самый популярный вопрос от родителей: как будет выглядеть домашнее обучение?Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

А сами учителя справятся с электронными сервисами?

В департаменте признают: педагоги есть разные. Но с минимальным уровнем: сделать презентацию, загрузить файл на платформу, проверить задние - справятся все.

- Многие коллеги использовали в своей работе электронные сервисы, но сейчас этот опыт нужно систематизировать, чем мы и занимаемся наряду с федеральными ресурсами, - прокомментировал глава департамента образования.

По его словам, большой разницы между сельскими и городскими школами сейчас нет. Все учреждения области подключены к широкополосному интернету. Так что педагоги могут и вебинары обучающие посмотреть, и подготовить интересное задание для детей. Сами школы работают в прежнем режиме, финансирование их не прекращено. И областные власти еще дали поручение о пересмотре стимулирующей части, чтобы педагоги, которые активно используют электронные инструменты, получили соответствующую оплату.

В течение недели учителя могут пройти обучающие вебинары.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Как домашнее обучение скажется на экзаменах и контрольных?

Чиновники и здесь настроены оптимистично. По их прогнозам, онлайн-обучение не должно повлиять на результаты ЕГЭ.

- Во-первых, досрочный этап единого госэкзамена решили перенести на основный период. Во-вторых, уже сейчас существуют электронные форматы сдачи, например по информатике. Коллеги из федерального центра прорабатывают разные варианты удаленного написания и других предметов. Но не будем забегать вперед. Надеемся, что с ситуацией по коронавирусу удастся справиться и мы выйдем в штатный режим, - пояснил Олег Мосолов.

Что касается Всероссийских проверочных работ, то с ними намного проще. Задания передадут в школы, а в зависимости от эпидситуации в каждом из регионов будет отдельный график сдачи ВПР.

К слову, лишать ребят летних каникул и догонять школьную программу тоже не планируют. Если потребует ситуация, чиновники и педагоги готовы и в такой форме закончить учебный год.

Олег Мосолов.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Что делать, если маленького школьника не с кем оставить?

В департамент образования стали поступать сообщения и от родителей, и от администрации школ насчет самых юных учеников. Как быть, если ребенка 7 - 8 лет не с кем оставить дома? Так вот, для учащихся начальных классов создадут группы присмотра и ухода. Однако таких малых групп в школе не может быть больше четырех, в каждой – до 12 человек. Еще один важный момент: принимать будут только малышей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, когда она настолько критична, что помочь может только школа.

- Важно понимать, что это не замена обучения в начальных классах. Это группа присмотра и ухода. Детей покормят, организуют им досуг, предоставят доступ к образовательным ресурсам. А в час-два они будут уходить домой. Это больше социальная функция, чем образовательная. Мы просто откликнулись на обращение родителей, - объяснил Олег Мосолов. - Никаких документов для этого не нужно, только заявление. У администрации школы и так есть социальный паспорт семьи. Но необходимо понимать, что обеспечить полномасштабный присмотр и досуг всем мы не сможем.