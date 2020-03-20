2020-03-20T13:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Как воронежцам оформить дистанционный больничный по коронавирусу

Инструкция для получения листка нетрудоспособности, если вы или ваши близкие вернулись из-за границы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: Виктор ЛЕВШАКОВ.фото: Виктор ЛЕВШАКОВ.Фото: "КП" Архив
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Постановление правительства о временных правилах оформления листов нетрудоспособности и назначении пособий при карантине (непосредственно при коронавирусе) вступает в силу с 20 марта. Как рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности Воронежского ФСС Ольга Сидорина, теперь все граждане, которые вернулись из-за границы, должны сообщить о своем путешествии в поликлинику по месту жительства. После чего им выдадут больничный в пределах 14 дней с даты приезда. Две недели люди должны находиться в самоизоляции.

Только ли путешественников отправляют на больничный? Нужно ли для его оформления идти в поликлинику? Оплатит ли работодатель «внеплановый отдых»? Ответы на основные вопросы - в материале «КП - Воронеж».

Кто может получить «коронавирусный» больничный?

Такой листок нетрудоспособности положен работающим воронежцам, вернувшимся из стран, где зарегистрирован коронавирус, а также живущим с ними людям (если они трудоустроены, и их данные есть в Фонде соцстраха).

Памятка Фонда соцстраха.

Памятка Фонда соцстраха.

Нужно ли идти в поликлинику для его оформления?

Чтобы получить больничный, отправляться в медучреждение не нужно. Оформить документы можно дистанционно. Для этого необходимо оставить заявление на сайте Фонда социального страхования и приложить фото документов, которые подтверждают вашу поездку (например, билеты, отметка в паспорте). Заявление можно подать сразу на себя и совместно проживающих с вами людей через один личный кабинет - lk.fss.ru. Если у вас нет возможности зарегистрироваться на сайте, в региональном Фонде соцстраха советуют обратиться в свою поликлинику и объяснить ситуацию.

Памятка Фонда соцстраха.

Памятка Фонда соцстраха.

В какой форме выдают больничный?

Только в электронной. Но переживать из-за этого не стоит. Вам потребуется всего лишь передать номер своего листка работодателю. Фонд соцстраха параллельно также отправит данные о больничном на вашу работу. Еще раз напомним: обращаться в поликлинику, чтобы закрыть дистанционный листок нетрудоспособности, не нужно.

Памятка Фонда соцстраха.

Памятка Фонда соцстраха.

На какие выплаты можно рассчитывать?

За больничный по карантину вы получите пособие в размере среднего заработка. Выплату разделят на две части. Первую перечислят максимум через семь календарных (пять рабочих) дней. Вторую - после закрытия листка нетрудоспособности. Сумму решили разбить на два перевода, чтобы человек, оказавшись в экстренных условиях, не остался без средств к существованию.

Памятка Фонда соцстраха.

Памятка Фонда соцстраха.

В целом специалисты отмечают, что у дистанционной формы получения больничного много плюсов. Во-первых, человек, вернувшийся из-за границы, лишний раз не контактирует с другими людьми. Во-вторых, онлайн-заявления обрабатываются оперативно. А это, в свою очередь, позволяет не задерживать выплату пособий. Правда, по данным воронежского ФСС на пятницу, ни один человек не воспользовался услугой дистанционного больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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