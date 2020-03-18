В Воронеже детям и мужу погибшей от врачебной ошибки многодетной матери выплатят 3,3 миллиона рублей

Во вторник, 17 марта, Советский районный суд принял решению по иску к БСМП № 1 родственников умершей 9 ноября 2017 года от кровопотери в этой больнице 39-летней Екатерины Таракановой. Медучреждение обязали заплатить по 700 тысяч рублей четырем детям, лишившимся матери, и 500 тысяч – ее мужу.

- Мы просили компенсацию вдвое больше и детям, и мужу, исходя из судебной практики по подобным делам, - рассказала юрист Татьяна Учава, представляющая интересы семьи Таракановых. – Видимо, будем судебное решение обжаловать. Предполагаю, что не согласятся с этим решением и в БСМП № 1, на последнем заседании их представителя не было, однако ранее медики готовы были выплатить только по 300 тысяч всем пятерым.

Беременную женщину забрали по скорой 7 ноября 2017 года. Начались преждевременные роды, ребенка спасти не удалось. В ночь на 9 ноября у Екатерины началось сильное кровотечение. Требовалась срочная операция по удалению матки, но ее провели с опозданием. В результате Екатерина Тараканова умерла. Без мамы остались трое сыновей, лишь один из них взрослый – 22 лет, еще двое 5 и 11 лет, дочери исполнилось 20. У мальчиков-школьников остался только папа.

На суде гинеколог, которая с запозданием приняла решение об операции, заявляла, что своей вины не ощущает. Дескать, всех спасти невозможно, а женщина была очень тяжелая. Однако, по данным экспертизы, именно ее неверное решение стало причиной смерти пациентки.

Впрочем, наказания гинекологу удалось избежать. Немалую роль в затягивании решения суда сыграла проведенная по ее просьбе психиатрическая экспертиза. В ходе нее определяли, адекватна ли была сотрудница больницы в момент, когда нужно было принимать срочное решение об операции. В результате срок давности по уголовному делу прошел – как ни странно, он составляет всего два года. В итоге дело прекратили по нереабилитирующим основаниям. Гинеколога уволили из БСМП, однако сейчас врач уже трудится в другом воронежском медучреждении.