Воронежцам рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест и массовых мероприятий

16 марта в Воронеже состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Его провел первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов.

Участники заседания выработали ряд мер, направленных на защиту здоровья жителей региона.

ШКОЛЫ, УЧИЛИЩА И САДИКИ: КАРАНТИН И КОНТРОЛЬ

По данным регионального правительства, с сегодняшнего дня все школьники Воронежской области уходят на весенние каникулы. Они продлятся по 24 марта включительно. Также с 17 марта досрочно на каникулы уходят детские школы искусств.

А детские садики будут работать пока в штатном режиме, однако в них усилят санитарно-эпидемиологический контроль.

Организации среднего профессионального и дополнительного образования получили предписание ограничить очное обучение.

ВУЗЫ: ПЕРЕШЛИ НА ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

На вынужденное дистанционное обучение с 16 марта перешли шесть государственных вузов: госуниверситет, технический университет, университет инженерных технологий, лесотехнический университет, аграрный университет, педагогический и медицинский университеты. В этих вузах дистанционное обучение продлится 14 дней. Для студентов, которые не имеют технической возможности заниматься дома (с помощью интернета), в университетских общежитиях оборудуют специальные места для дистанционного обучения.

В тоже время, в пяти вузах, которые не относятся к Минобрнауке РФ, занятия пока продолжаются в штатном режиме. Однако и там стараются минимизировать количество посещений. Это – институт физической культуры, институт искусств, институт МВД, институт ФСИН, а также Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: КУЛЬТУРА И СПОРТ ВЗЯЛИ ПАУЗУ

В правительстве области отметили, что сроки проведения всех массовых культурных и образовательных мероприятий переносятся.

По информации регионального департамента культуры, все подведомственные ему конкурсы и фестивали пока проводиться не будут. Также на время отменили гастроли воронежских артистов за пределы региона и въезд к нам творческих коллективов из других городов. А театр кукол и ТЮЗ вообще приостанавливают свою работу.

Подобные меры предпринял и департамент физической культуры и спорта области.

«С 16 марта приостановлены региональные физкультурные и спортивные мероприятия, которые были включены в календарный план на текущий год. Кроме того, в учреждениях спортивной подготовки с 17 по 24 марта отменяются детские тренировки», – пояснили в правительстве области.

С 16 марта главы районов и городских округов должны приостановить на подведомственных им территориях проведение всех физкультурных и спортивных мероприятий, и с 17 по 24 марта – отменить детские тренировки в спортшколах.

Департамент архитектуры и градостроительства области в ходе заседания оперативного штаба объявил о переносе форума «Зодчество VRN-2020» на более поздний срок.

«В целом всем жителям Воронежа и области рекомендовано воздерживаться от активного посещения общественных мест и каких-либо массовых мероприятий», – сказали в облправительстве.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Областные управление Роспортребнадзора и департамент здравоохранения рекомендуют:

Сократить количество посещений общественных и людных мест.

Чаще мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство.

Стараться не касаться рта, носа и глаз немытыми руками.

На работе или учебе регулярно очищать поверхности клавиатуры, панели оргтехники общего пользования, экраны смартфонов, пульты, дверные ручки и поручни.

Чаще проветривать помещения.

Иметь при себе одноразовые салфетки.

Всегда прикрывать нос и рот при чихании и кашле.

Не есть из общих тарелок и упаковок, если ее нужно брать пальцами (например, орешки, чипсы, печенье).

При появлении схожих с коронавирусом симптомов (сухой кашель, слабость, температура, затрудненное дыхание, одышка) немедленно вызвать врача на дом.

Татьяна МИСТЮКОВА