В Воронежской области работодателям рекомендовали дать сотрудникам возможность трудиться дома

Появилось распоряжение губернатора Воронежской области, вводящее режим повышенной готовности. Связано оно, как вы понимаете, с ситуацией с угрозой коронавируса.

С 17 марта отменяют все массовые мероприятия в Воронежской области. Фирмам и общественным организациям не рекомендуют проводить собрания, форумы, семинары (если только они не в удаленном доступе) с количеством участников более 50 человек и с присутствием иностранцев. Исключения возможны. Но санкции на них будут давать члены штаба региона по противодействию коронавирусу.

Воронежцам не рекомендуют выезжать в регионы и страны, неблагополучные по коронавирусы (их список постоянно пополняется на федеральном сайте Роспотребнадзора). Напомним, на данный момент наиболее серьезная ситуация в Китае, Южной Корее, Италии, Испании, Франции, Германии и Иране. Но есть и ряд стран, где также зафиксированы заболевания коронавирусом, но число его жертв менее значительно. Тем, кто вернулся из-за рубежа из таких неблагополучных по вирусу государств, рекомендуют 14 дней после приезда пробыть дома. При симптомах ОРВИ нельзя ходить в поликлинику. Вызывайте врача на дом.

Работодателям рекомендуют содействовать режиму самоизоляции. Из текста распоряжения можно сделать вывод, что лучше перевести на удаленный доступ возможно большее число сотрудников, не критичное для производственного процесса. Частным компаниям, работающим в местах, где находится много народу, рекомендуют регулярно проводить дезинфекцию.

В образовательных учреждениях (очевидно, после окончания начавшихся раньше срока весенних каникул) теперь будут постоянно мерять температуру учеников и также регулярно дезинфицировать помещения.

Командировки чиновников за рубеж отменяют. В эпидемически неблагополучные регионы России они смогут ездить по служебным делам только в исключительных случах. Также только по крайней необходимости им можно участвовать в мероприятиях, где задействованы иностранцы.

Напомним также, что больничные после возвращения домой из стран, где есть коронавирус, теперь можно оформлять без посещения медучреждений.

По всем возникающим вопросам можно обращаться на телефон горячей линии - (473) 212-64-42.