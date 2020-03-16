Как воронежские школьники менялись на протяжении десятилетий

В начале нового десятилетия мы решили сравнить нынешних школьников и ребят, принадлежащих прошлым «эпохам». В этом нам помогает учитель русского языка и литературы гимназия им. И. С. Никитина Марина Полухина. Марина Николаевна преподает с 1996 года.

- Как за 24 года менялось отношение к учебному процессу со стороны учеников? Стали ли они больше пропускать занятия или, наоборот, меньше?

- Отношение к школе стало меняться в последнее время. Если говорить о детях конца "девяностых" и начала "нулевых", то это был достаточно сложный период для нашей страны. В школе, где я работала, учились дети, скажем так, обычные, без притязаний, не высокопоставленных родителей, не очень обеспеченные. Для многих из них классный руководитель становился тем человеком, который поддерживает, находится рядом. Из-за таких личных отношений, учебные - складывались плодотворно. Те дети всему радовались: вниманию, предложению пойти в кино, поехать на какую-то экскурсию. Обделенность в семье восполнялся школой. И их благодарность проявлялась к тому предмету, который я преподаю. Конечно, современные дети другие. Другие в том плане, что им много что доступно. Сегодня есть мамы, которые могут позволить себе не работать и уделять все свое внимание ребенку: провожать в школу, встречать после занятий, водить на различные секции, проверять домашнее задание. Мамы и папы постоянно общаются с учителем и держат руку на пульсе. С одной стороны, хорошо, если у вас налаживаются плодотворные отношения с родителями, но иногда это может мешать, когда видение учебного процесса у учителя и родителей не совпадает.

- Не складывается ли впечатление, что в конфликтной ситуации между учеником и учителем родители стараются занять сторону ребенка, даже если он не прав?

- Такая тенденция наблюдается, но все зависит от семьи. Если мамы и папы нацелены на работу в согласии с представителями учебного заведения, тогда конфликт разрешается грамотно. Любой родитель должен защищать своего ребенка, но всему есть предел. В моей практике, чаще всего, диалог настраивается. Грустно, если, зная неправоту своего ребенка, родители защищают его. Так они провоцируют повторение ситуации, которая однажды может привести к плачевным последствиям. Для ребенка размываются поведенческие границы, и он сам не знает, как себя вести.

- Какое влияние оказывают гаджеты на ребят?

- Дети стали физически менее подвижны, их мировоззрение формируется не на основе собственных проб и ошибок, а на основе того, что они видят в сетях. В интернете, к сожалению, намеренно формируют то или иное отношение к чему-либо. На мой взгляд, на определенных этапах развития ребенок должен познавать мир сам, даже если придется столкнуться с негативными явлениями.

- Сейчас школьнику легко получить любую информацию из интернета. Хорошо ли это?

- К этому вопросу у меня двоякое отношение. Вспоминаю себя в студенческие годы: чтобы что-то узнать, нужно было отправиться в Никитинскую библиотеку, записаться, потом провести время в читательном зале. Но чем тяжелее было раздобыть информацию, тем она становилась ценнее. Сейчас и мы, и дети свободно в поисковой строке набираем фразу, и нам сразу выдается масса информации. Вроде бы, с одной стороны, это упрощает жизнь, но, с другой - обесценивает информацию.

- С увеличением количества развлечений школьники начали меньше читать. Сказалось ли это на их грамотности и качестве знаний?

- Это вопрос глобальный и важный, так как тот человек, который мало читает, естественно, становится менее грамотным, и ему сложнее выразить собственные мысли. Я считаю, что мне в некотором смысле повезло, потому что те дети, с которыми я работаю, в большинстве своем читающие. Да, они не всегда изучают то, что нам хотелось бы предложить, но тем не менее. У ребенка, который постоянно читает детективы или про кошечек, все равно существует потребность читать, и если ее развивать, то интерес к классике появится. Если ребенок не читает вообще, то у него - бедная речь, мышление не настолько развито и способность фантазировать, мечтать.

- Как изменилось отношение учеников к учителям за это время?

- Мы стали замечать потребительское отношение, но бывают и исключения.

- А учителя до сих пор являются авторитетами для школьников? Вы сталкивались с ситуацией, когда ученик играет в телефон на уроке, а на замечание - хамит?

- Да, к сожалению, такое бывало такое в практике. Когда я попросила ученика 5 класса сдать телефон, чтобы он не мешал работе на уроке, в ответ услышала, что не имею такого права. Смартфон - его личная собственность. Тогда я попросила поподробнее познакомить меня со статьей Конституции, сославшись на то, что некоторые моменты упустила. То есть я все это перевела в ироничную стезю. Меня, к счастью, услышали, и такое больше не повторялось. Наверное, нам, педагогам не следует проявлять агрессию в таких ситуациях. Я не стесняюсь признавать, что есть вещи, в которых они разбираются лучше нас. Мы не должны отставать, нужно учиться: чтобы быть авторитетом, недостаточно только морального давления, должны быть какие-то другие факторы, которые этот авторитет подтверждают.

- Изменился ли объем домашних заданий и количество уроков?

- Учебная нагрузка распределяется в соответствии с нормами. За все время моей практики объем домашнего задания не изменился. Программы по изучению орфографических и пунктуационных правил оставались неизменными. Но детям кажется, что им задают много. Это связано с неумением планировать свой график. Кроме того, многие списывают заданное на дом на общеизвестных сайтах, и получается, что это время - без пользы для него и для учителя.

- Сегодня детей не привлекают к внеурочному труду на территории школы. Как вы к этому относитесь?

- Все родители учеников моего класса за то, чтобы их сыновья или дочки привлекались к школьному труду. Дети тоже не пытаются протестовать, с удовольствием выходят на субботники. Мы вместе с ребятами каждые две недели остаемся после уроков и наводим чистоту в своем классе. То есть это правильное отношение к труду, которое формируется в семье, а школа в данный момент помогает.

- На изучение каких предметов не хватает школьных часов?

- Какому учителю ни задай этот вопрос, наверное, каждый ответит, что на его предмет не хватает школьного времени. Ситуация с русским языком и литературой складывается достаточно грустная, потому что в десятом и одиннадцатом классе мы имеем один час русского языка, притом что дети этот предмет сдают обязательно.

- Как изменилась ваша загруженность вне класса? Стали ли вы больше времени тратить на подготовку к уроку или проверку тетрадей?

- Времени на проверку тетрадей я стала тратить чуть больше из-за того, что необходимо готовить детей к различным тестам и ВПР. На подготовку к уроку я тоже трачу больше времени, чем раньше. Интернете дает возможность поискать что-то интересное. К тому же, все кабинеты оснащены проекторами, интерактивными досками, но для того, чтобы это все работало, нужно подбирать материал. Зато уроки, на мой взгляд, становятся более интересными.