Как в воронежском аэропорту борются с коронавирусом

В воронежском аэропорту в связи с угрозой коронавируса сейчас жаркие деньки. Пассажиров международных рейсов проверяют очень строго. Нам показали, как.

Сразу после того, как лайнер с индийского курорта Гоа, на борту которого летели 232 человека, приземлился, к борту подъехали сотрудники Роспотребнадзора и пограничники. Они поднялись в салон и задержались там где-то минут на 10-15. Параллельно шла выгрузка багажа с другой стороны самолета. Потом понемногу стали выходить пассажиры, подъехал автобус и забрал их.

Пограничники и сотрудники других служб поднимаются на борт самолета.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Из багажного отделения спускают вещи.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Оригинальное приветствие одного из пассажиров.Фото: Юрий КОЗЛОВ

О мерах профилактики, которые проводили на борту, рассказала ведущий специалист санитарно-карантинного пункта регионального управления Роспотребнадзора Валентина Таранова:

- Наши специалисты первым делом разговаривают с бортпроводником, выясняют, были ли жалобы пассажиров. Если есть, в первую очередь идут к ним, если нет – идет плановый осмотр. Курорт Гоа относится к странам, где обнаружен коронавирус, но ситуация под контролем. Поэтому туристам, побывшим там, просто измеряют температуру тепловизором, проводят анкетирование (записывают фамилию, имя, отчество, телефон, адрес, узнают, где они находились за рубежом в течение последних 14 дней). Также им выдают предписание о необходимости в течение двух недель стараться по возможности ограничивать контакты. Однако им не нужно пропускать работу. Просто лучше там надевать те же маски и помнить о простых правилах гигиены. И в случае недомогания врачу, приехавшему на вызов, надо рассказать, что отдыхали за рубежом и с кем там контактировали.

- В аэропорту у нас также есть с рейсы со стран ближнего зарубежья – из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, где нет случаев коронавируса, - продолжает Валентина Ильинична. - Пассажирам, летящим оттуда, просто измеряем температуру. С другой стороны, у нас есть и транзитные рейсы из Стамбула и Минска, откуда могут прибыть люди, бывшие в семи странах, где ситуация с коронавирусом наиболее серьезная. Это Китай, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Германия, Иран. Тем, кто там побывал, меряют температуру, проводят анкетирование и выдают постановление главного санитарного врача по Воронежской области. Согласно этому документу, они должны в течение 14 дней находиться дома, по возможности совсем не выходить на улицу, даже в магазин. Если они нарушат это постановление и из-за этого пойдет заражение, на них наложат штраф. Если их заставят в приказном порядке выходить на работу, оштрафуют организацию, где они трудятся. Кроме того, их обследуют прямо на территории аэропорта. У них возьмут мазки - по два изо рта и из носа. Есть ли у них коронавирус, определят с помощью тест-систем, которые уже есть в распоряжении аэропорта.

Валентина Таранова: "Туристам из семи наиболее пострадавших от коронавируса стран придется две недели побыть дома".Фото: Юрий КОЗЛОВ

- А если есть на борту пассажиры, у которых обнаружили недомогание?

- На борт в этом случае поднимается врач, который ставит предварительный диагноз. Затем захворавшего туриста везут в инфекционную больницу, изолируют также тех, кто в салоне сидел с ним на расстоянии двух метров справа и слева. Остальным выдадут предписание (смотрите информацию выше – Ред.)

Пассажиры тем временем проходили таможенный контроль. Один из них, Алексей Игнатьев из Курска, согласился пообщаться:

- Когда приземлились, у меня проверили температуру, спросили, откуда ехал, с кем (то есть, то самое анкетирование - Ред.). На Гоа никакой паники нет, все спокойно. У меня самочувствие отличное. Кто только эту истерию устроил? От гриппа тоже умирают, СПИД еще есть, так что все время в презервативах ходить?

Курянин Алексей Игнатьев: "Кто только эту панику разводит?!"Фото: Юрий КОЗЛОВ

Остальные туристы выходили кто в масках, кто без. Большинство выглядели достаточно бодро.

Многие пассажиры даже на выходе были одеты достаточно легко для воронежского марта.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В аэропорту начали выдавать специальные маски, которые, по идее, должны защищать поэффективнее обычных медицинских. Весь рабочий день и в них, и в тем более обычных медицинских тяжело находиться. Но здоровье дороже, поэтому люди терпят.