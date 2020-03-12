Юлия Такшина: Свои недостатки умею превратить в достоинства!

На днях в Воронеже с мелодрамой «Идеальный свидетель» побывала Юлия Такшина. Старт карьере студентки 4 курса «Щуки» дало участие в мега популярном сериале «Не родись красивой». Артистка, сыгравшая секретаршу Вику Клочкову, молниеносно стала знаменита, а кроме того, связала судьбу с актером Григорием Антипенко. Пусть их союз продлился не так долго, у Юлии появилось двое сыновей, а в творческой копилке пять десятков фильмов, среди которых «Неадекватные люди», «Кухня», «Убийство на троих», «Деревенский роман», «Тот, кто читает мысли» и другие картины.

Перед спектаклем «Комсомолка» расспросила, как эффектная брюнетка относится к ролям, браку и воспитанию детей.

СЫНОВЕЙ ВОСПИТЫВАЮ НЕЖНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ

- Юлия, почему вы 8 марта работаете?

- Я всегда в праздники работаю! Зрители приходят в это время отдохнуть в театр. Так что для артистов это закон: если праздник - ты на сцене! Я и свой день рождения люблю справлять на съемочной площадке, в работе - мне кажется, это здорово. В конце съемочного дня накрывается стол, группа поздравляет. Можно сказать, в кругу семьи отмечаю.

- Многие к 8 марта не однозначно относятся и даже хотят его отменить…

- Когда кто-то говорит, что не любит этот праздник и не ждет подарков, это попахивает немножко кокетством и лукавством! Ну как можно не радоваться празднику, ведь это положительные эмоции! Тем людям, которые излучают негатив, нужно в себе что-то поменять. И, конечно, хочется призвать всех мужчин любить и ценить своих женщин в течение всего года, а не только 8 марта.

- Как вас поздравили сыновья?

- Мальчики радуют! В прошлом году Ваня сам накопил на коробку дорогих конфет, и мне было очень приятно! Потому что это был уже первый взрослый настоящий подарок - мужской поступок! В этом году мальчики подарили два рисунка. На одном был котик - от младшего, Федора. А старший Ваня нарисовал сцену, софиты, цветы. У него талант к рисованию. Хочу отдать его в художественную студию, потому что он рисует всегда - на переменах, дома, когда есть свободное время. Причем его этому никто не учил, но ему удается соблюдать правильные пропорции, у него гениально получаются портреты! Я смотрю и восхищаюсь, потому что сама вообще не умею рисовать. Даже не знаю, в кого он пошел…

- Как вы воспитываете своих сыновей?

- Нежностью и любовью. Быть жестким - папина прерогатива. Проявление чувств нужно поощрять и взращивать в мальчиках, чтобы они этого не стеснялись.Тогда у них будет правильное отношение к женщинам, к мужчинам... Мне, может, и нужно где-то быть строгой, но я не могу. Особенно учитывая то, что мы редко видимся. Поэтому, конечно, когда я приезжаю с гастролей, они из меня вьют веревки. Для нас быть вместе - это счастье! Недавно у меня выдалось шесть свободных дней, и мы втроем улетели в Сочи. Мы как единое целое, команда! И я хочу, чтобы это ощущение единства длилось как можно дольше. Недавно Ваня забыл взять на физкультуру форму, я ему принесла ее, хотела поцеловать, а он возмущенно сказал: «Мам, ну ты что?» И убежал, не попрощавшись. И я поняла: мальчик подрастает, моменты нежности становятся все реже. И пока они есть, их нужно ценить.

Юлия Такшина в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СВОИ НЕДОСТАТКИ УМЕЮ ПРЕВРАТИТЬ В ДОСТОИНСТВА

- Юлия, вы очень красивая. Красота - это большая ответственность. У некоторых на этой почве комплексы возникают…

- Красота - это не только внешность. Иногда идет девушка неземной красоты, а начинаешь общаться, понимаешь, что скорее хочется уйти. А бывает, что ничем не примечательный человек в разговоре так раскрывается, что ты влюбляешься в него… Я благодарна маме, которая с детства превозносила меня до небес. И это правильно! Потому что я вижу много красивых девушек, которые настолько зажаты, потому что им в детстве родители говорили: «Ты толстая, ты ничего в жизни не добьешься». И они потом с этим ощущением живут. Мне, наоборот, всегда родители говорили: «Ты лучшая, ты самая талантливая». И с этим ощущением я иду по жизни. И также говорю своим сыновьям, что они самые лучшие и талантливые. Конечно, я вижу свои недостатки, но умею их превратить в достоинства… Нужно благодарить за все, что тебе дал Бог, подарили родители, - это нужно развивать, взращивать в себе. Но не останавливаться только на внешних данных. На одной красоте далеко не уедешь. Поэтому, дорогие девушки, больше читайте, общайтесь, развивайтесь, увлекайтесь. Когда женщина полноценна, ей есть, что сказать, она красива в любом возрасте.

- Многие считают, что красивые всегда сделают карьеру, выйдут замуж за олигарха... Вы пользуетесь своей красотой?

- Ой, пусть так и думают! Вдруг напророчат! Что касается кино, конечно, мне дают роли, соответствующие моим внешним данным. К сожалению, наш кинематограф пока не достиг той свободы, которая есть в Голливуде. Я всегда привожу в пример Шарлиз Терон, которая сыграла в фильме «Монстр» жуткую героиню, будучи очень красивой женщиной. Ей продюсеры не побоялись доверить такую роль. У нас, к сожалению, актер зачастую становится заложником одного амплуа.

- Вы тоже стали заложницей образа Вики Клочковой из «Не родись красивой», которая вас прославила?

- Нет. Вика Клочкова была слаба, зависима, а мне часто дают роли независимых, сильных женщин, грех жаловаться! Помимо красоток, у меня в творческой копилке есть и майор МЧС, и капитан полиции, и наркоманки, алкоголички - героини со сложной судьбой, а есть и сказочные персонажи. Иногда, конечно, красота мешает. Например, порой на пробах мне говорят: «Здесь нужна серая мышка, ты не подходишь». С одной стороны, это приятно, что тебе якобы сделали комплимент, а с другой, обидно, что не доверяют. Ведь, в конце концов, есть грим… Внешние данные, конечно, играют свою роль. Мне вряд ли дадут сыграть девочку «аленький цветочек», хотя очень хотелось бы. Сейчас на «Домашнем» выйдет сериал с рабочим названием «Вера». Там моя героиня не побоялась выйти из зоны комфорта. Я сыграла тележурналистку, которая собиралась замуж и вдруг уехала, чтобы побыть одной. Встретила человека «от сохи» и поменяла свою жизнь кардинально: перестала снимать про звезд, а начала работать для простых людей. Фильм про то, что не нужно останавливаться на одном месте, не нужно терпеть, когда некомфортно. В общем, эта история мне очень понравилась. Ее планируют показать телезрителям весной.

Юлия Такшина в спектакле "Идеальный свидетель" в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ УЧИТЫВАЮ, НО ДЕЛАЮ ТАК, КАК МНЕ КОМФОРТНО

- А в жизни у вас бывали ситуации с выходом из зоны комфорта?

- У меня такое было в профессии. Когда я запрыгнула в последний вагон. Моя мама журналист. И все говорило о том, что мне надо идти в эту профессию. Я училась на журфаке, но чувствовала, что-то не то, что-то надо менять. Поступила в «Щуку» и изменила жизнь на 180 градусов.

- Однажды в юности брат вам сделал замечание, что вы поправились, и вы похудели до 39 кг. Вы всегда так остро реагируете на критику?

- Сейчас уже нет. Это свойственно юному возрасту. А потом взрослеешь, мудреешь. Конечно, мне важно мнение окружающих, но я доверяю себе и делаю так, как мне комфортно.

- А как вообще справляетесь со стрессом?

- У меня психика не сильно подвержена стрессу. Когда происходит что-то плохое в жизни, я как будто смотрю на это со стороны. Для того, чтобы поднять настроение, не обязательно идти к модным психологам. Достаточно провести время со своей семьей, почитать книгу, прогуляться по парку, позвонить друзьям. Простые радости вокруг нас!

- А чисто женские способы вам близки: съесть что-то вкусное, поплакать пять часов, как Бриджит Джонс?

- Я в стрессе, наоборот, есть ничего не могу. Повезло. Худею сразу.

- Многие снимают стресс шопингом.

- Я недавно так нашопилась в Америке, когда была на гастролях, – на год вперед. Там шопинг очень крутой. Мне кажется, я детей одела до 18 лет! И себя, и маму. И так от шопинга устала. Мне кажется, я в ближайшее время в магазины не зайду, разве что купить необходимые мелочи. К тому же, много гардероба перекочевывает ко мне домой со съемок: если что-то из вещей моих киногероинь мне нравятся, я прошу их забрать себе. Так что как таковой шопинг в моей жизни отсутствует.

ХОЧУ ПРОЖИТЬ С ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ВСЮ ЖИЗНЬ

- В спектакле «Идеальный свидетель», где вы играете, речь идет о свадьбе. Как вы к браку относитесь?

- Я человек православный, для меня отношения вне брака неприемлемы. Если есть отношения, то мужчина просто обязан взять на себя ответственность. А если он говорит, что не готов, - то с таким не стоит связывать свою жизнь. Так что, если заводить отношения, то только для того, чтобы создать семью. Я считаю, неправильно, когда женщина ведет разгульный образ жизни. Она себя растрачивает. Моя мечта – прожить с одним человеком всю жизнь. Так должно быть.

- Как после расставания сохранить такие хорошие отношения, как у вас с Григорием Антипенко? Некоторые, расставшись, не позволяют друг другу даже с детьми видеться.

- Это большая ошибка! О них нужно думать в первую очередь. Что вы натворили – это ваше личное дело, а дети тут ни причем. Для меня неприемлемо жить в негативе. Если ты сохраняешь неприятие к кому-то, твоя жизнь складывается как следствие этого негатива. Ситуацию нужно принять, простить, отпустить. Как только отпускаешь, все налаживается.

- Как простить и отпустить? Это же непросто.

- Некоторым людям нравится страдать. Но это неправильно. Если вы хотите жить дальше и радоваться, а не изводить себя негативом, нужно постараться наладить отношения. Особенно, если у вас есть дети. Прежде всего, нужно думать о них. Помните, что время лечит. Сходите к батюшке, откройте Евангелие, там найдете ответы на очень многие вопросы. Или почитайте классику, если в бога не верите, – там все уже сказано. Это ваш выбор – всю жизнь жить в негативе или постараться примириться, найти общие точки соприкосновения, поговорить. Вообще надо больше разговаривать - с мамой, папой, любимым, детьми. Недомолвки порождают большие проблемы. Очень важно их «проговаривать». Тогда они не превратятся в конфликты, жизнь наладится и заиграет новыми красками!