2020-03-08T22:07:00+03:00
Звезды

Режиссер сериала «Корни» рассказал воронежцам, как заставил Тимура Родригеза бегать голым по лесу

Артисты поделились закулисьем съемок
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото СТСфото СТС
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С 10 марта на СТС стартует новый сериал «Корни». Это комедия о циничном топ-менеджере, которому через 10 лет приходится вернуться из столицы в родной Залещинск, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка и по совместительству директор ДК, а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.

- Этот сериал про нас, про вас, про те города-деревни-села, в которых мы родились и выросли. В этой истории много эмоций и переживаний, любви, ненависти и всего прекрасного в нашей жизни, - уверен режиссер Марк Горобец.

Мажора, вернувшегося в провинцию, играет Марк Богатырев («Кухня»). Компанию ему составили известные актеры Елена Валюшкина, Анна Уколова, Владимир Сычев, Юлия Сулес, Ксения Корнева, Тимур Родригез.

Перед стартом сериала его создатели рассказали воронежцам о закулисье съемок.

ПОДСМАТРИВАЛ ЗА МАЖОРИСТЫМИ ПАРНЯМИ

- Марк, ваш герой за 10 лет жизни в Москве превращается в высокомерного молодого человека. Как вы вживались в роль? Пришлось ли вам как-то себя ломать, приобретать новые вещи, вырабатывать новые привычки?

Марк Богатырев: - У меня была возможность подсмотреть, понаблюдать за такими мажористыми парнями. Конечно, это такой собирательный образ. Герой поначалу кажется таким «всё и вся», потом потихоньку он будет приобретать человеческие качества, я пытался на этом сосредоточиться. Безусловно, человек приехал из провинции в Москву, изменился, это неизбежно. Но потом, когда вернулся на родину, главный герой переосмысливает свои поступки и начинает по-другому думать.

- Поменялось ли ваше отношение к родному Обнинску после переезда в Москву? Вы часто бываете дома?

- Чем старше я становлюсь, тем мне чаще хочется возвращаться в Обнинск. Каждый человек должен помнить, откуда он пришел, и ценить это пространство, ценить «своих» людей, и тогда он сможет остаться «человеком» на протяжении своей жизни. Я это понимаю и чувствую, когда у меня есть возможность прийти к своим корням, поехать к родным, близким, друзьям. Стараюсь обязательно попасть на встречи выпускников, это очень мило – увидеться через долгое время, посмотреть друг другу в глаза, испытать ностальгические эмоции.

фото СТС

фото СТС

ТИМУР РОДРИГЕЗ ГОЛЫШОМ ВАЛЯЛСЯ В ШИШКАХ И КРАПИВЕ

- В сериале участвовали бывшие и нынешние игроки различных команд КВН, это сказалось каким-то особым образом на атмосфере съемок?

Марк Горобец: - Часто понятие «кавээнщик» звучит нарицательно, как что-то непрофессиональное, но это самое серьезное заблуждение. Когда я впервые побывал на фестивале КВН в Сочи, еще раз убедился, что это не какое-то «хи-хи-ха-ха развлечение», это тысячи единомышленников – профессионалов с большой буквы, это сильнейший креатив и огромная семья, что очень важно. Это очень приятное открытие. Что касается съемок, как работали кавээнщики Ксения Корнева и Ренат Мухамбаев , удается не всем профессиональным актерам. Для меня они не кавээнщики, в первую очередь – полноценные актеры. Мы много спорили, надо учиться актерской профессии или не надо. Учиться надо, но каждый учится по-разному: кто-то в университетах, это очень круто, я сам такой, а кто-то – в КВН, это огромная актерская школа. На площадке было весело, круто, обиженых или грустных не было. Практически не было дней, чтобы мы были напряженными или недовольными. В основном, старались все ситуации переводить в юмор, подбадривать друг друга.

- Удивительно обнаружить в сериале Тимура Родригеза в стиле ню.

Марк Горобец: - Нам нужен был человек, который будет голым бегать по лесу. И Тимур с удовольствием согласился. Он играет самого себя. По сюжету, в одной из серий главный герой приглашает звезду в Залещинск помочь с постановкой детского номера, но переутомившийся артист принимает слишком много успокоительных и начинает пугать местных жителей - рычать, выть и даже кусаться. Это очень интересный, смешной и немножко грустный эпизод. Работалось с Тимуром очень легко. Он шутил, хохотал, очень быстро понимал, что от него требуется, валялся в хвойных иголках, в крапиве. Это было круто.

Тимур Родригез: - Меня привлекло разнообразие актерских задач. В жизни я никогда не находился в таком состоянии, как написано в сценарии. Поэтому пришлось его имитировать, а я ни разу в жизни ничего не имитировал. Но это была отличная возможность поиздеваться над самим собой, ведь я играю Тимура Родригеза. И все бы ничего, но лежать на иголках и шишках в лесу, когда тебя скручивают партнеры, оказалось не так просто.

фото СТС

фото СТС

ВОРОНЕЖ – СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

- Марк, вы стали звездой благодаря мега популярному сериалу «Кухня», вы были готовы к этому?

- Я специально к этому не готовился. И к роли звезды отношусь достаточно просто – звезды на небе, а мы все люди. То, что я стал неожиданно узнаваемым человеком, ввело меня в дискомфорт, потому что ты не знаешь, как к этому относиться. Со временем освоился, понял, что если человеку доставляет удовольствие сфотографироваться со мной, то почему нет. Но я особого удовольствия от этого не испытываю.

- Ваш герой в «Кухне» немного похож на героя из «Корней»: он приехал из Воронежа покорять столицу. А вы были в Воронеже?

- Да, я был у вас пару лет назад, это была одна из самых интересных моих поездок. Мне очень понравился Воронеж - это город солнца! Просто замечательный - какой-то легкий, красивый. Если будет возможность, я с удовольствием к вам вернусь.

- Как относитесь к празднику 8 марта, какие подарки готовите своим женщинам?

Марк Богатырев: - Я прекрасно отношусь к этому празднику. Хорошо, что он есть, это еще один повод оказать нашим девушкам внимание. 8 марта все мужчины с самого утра покупают цветы, это очень трогательно, в этом есть что-то настоящее, прекрасное. Я подарю цветы и сеанс флоатинга своей любимой женщине - это водная расслабляющая процедура.

Марк Горобец: - Я не очень люблю 8 марта, для меня это очень странная история. Считаю, нужно радовать своих близких в течение всего года, чем один раз прийти с цветами. У меня в доме три женщины и две собаки, тоже, кстати, женщины. Конечно, я приду с кучей цветов, мы сядем за стол, похохочем.

"Корни" с 10 марта в 19.00 по будням на СТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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