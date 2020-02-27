2020-02-27T15:15:13+03:00
Общество

В Воронежской области назвали сроки весенней охоты на пернатую дичь

Разрешения начнут выдавать с 1 марта
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
В этом году погода благоволит охотникамВ этом году погода благоволит охотникамФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

В Воронежской области утвердили сроки проведения весенней охоты на пернатую дичь. В южной зоне (в Богучарском, Верхнемамонском, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Ольховатском, Павловском, Подгоренском, Петропавловском, Россошанском районах) сезон стартует 21 и продлится по 30 марта.

В северной зоне (Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Грибановском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Новохоперском, Острогожском, Панинском, Поворинском, Рамонском, Репьевском, Семилукском, Таловском, Терновском, Хохольском, Эртильском районах, Борисоглебске и Воронеже) – охота продлится с 28 марта по 6 апреля.

Как сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов Воронежской области, охота разрешена с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия на:

- гусей - из искусственного укрытия с чучелами и (или) профилями, дополнительно могут использоваться манки, манный (подсадной) гусь;

- селезней уток - из искусственного укрытия с манной (подсадной) уткой, дополнительно могут использоваться чучела, профиля, манки;

- вальдшнепа - на вечерней тяге, дополнительно могут использоваться подружейные собаки для отыскивания раненой и подачи добытой пернатой дичи.

Разрешение на охоту в общедоступных угодьях можно получить лично или через уполномоченного представителя (по доверенности оформленной надлежащим образом) по адресу: г. Воронеж, ул. Платонова, д. 12, 2 этаж, отдел государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области;

-по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области;

- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

- в электронном виде на официальном портале органов государственной власти Воронежской области.

Департамент природных ресурсов и экологии принимает заявления с 1 марта. Подробности – на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сенатор Сергей Лукин: Парламентарии единогласно поддержали закон о бесплатном горячем питании школьников начальных классов
На очередном 475 заседании Совета Федерации были одобрены законопроекты, направленные на реализацию Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Новости 24
В Воронежской области ввели льготы для IT-компаний
Под Воронежем наркокурьера из Липецкой области за 15 граммов «соли» посадили на 11 лет
В воронежские больницы обратились три человека с переохлаждением
Воронежский театр драмы поставил спектакль о поющих старушках
Инспектор ДПС спас под Воронежем семью в сломавшейся на трассе машине
В Воронежской области в доме инвалидов упорно не хотят чинить лифт
Жительницу Воронежской области накажут за неправильное использование маткапитала
Из воронежского «Бурана» ушли четыре игрока
Каждый пятый воронежец оставлял машину в центре города, не оплачивая парковку
В Воронеже продолжатся бесплатные пешие прогулки
Воронежцы должны сами исправлять ошибки в квитанциях за вывоз мусора
Жительница Воронежа думала, что предотвращает хакерскую атаку, а сама перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Житель Воронежской области по пьяни порезал шины двух ВАЗ