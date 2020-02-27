В Воронежской области назвали сроки весенней охоты на пернатую дичь

В Воронежской области утвердили сроки проведения весенней охоты на пернатую дичь. В южной зоне (в Богучарском, Верхнемамонском, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Ольховатском, Павловском, Подгоренском, Петропавловском, Россошанском районах) сезон стартует 21 и продлится по 30 марта.

В северной зоне (Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Грибановском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Новохоперском, Острогожском, Панинском, Поворинском, Рамонском, Репьевском, Семилукском, Таловском, Терновском, Хохольском, Эртильском районах, Борисоглебске и Воронеже) – охота продлится с 28 марта по 6 апреля.

Как сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов Воронежской области, охота разрешена с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия на:

- гусей - из искусственного укрытия с чучелами и (или) профилями, дополнительно могут использоваться манки, манный (подсадной) гусь;

- селезней уток - из искусственного укрытия с манной (подсадной) уткой, дополнительно могут использоваться чучела, профиля, манки;

- вальдшнепа - на вечерней тяге, дополнительно могут использоваться подружейные собаки для отыскивания раненой и подачи добытой пернатой дичи.

Разрешение на охоту в общедоступных угодьях можно получить лично или через уполномоченного представителя (по доверенности оформленной надлежащим образом) по адресу: г. Воронеж, ул. Платонова, д. 12, 2 этаж, отдел государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области;

-по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области;

- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

- в электронном виде на официальном портале органов государственной власти Воронежской области.

Департамент природных ресурсов и экологии принимает заявления с 1 марта. Подробности – на официальном сайте ведомства.