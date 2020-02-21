В Нововоронеже назвали победителей в шести компетенциях IV чемпионата профмастерства REASkills

За звание «Лучших по профессии» на нововоронежской площадке сражались представители восьми атомных станций Концерна «Росэнергоатом» и ключевых дочерних предприятий: Атомэнергоремонт, Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации, Атомтехэнерго, Консист и Энергоатоминвест.

Церемония закрытия Чемпионата прошла в новом формате. На видеосвязи были все пять площадок и центральный аппарат Концерна «Росэнергоатом». Участники задавали друг другу вопросы и поздравляли с успешным завершением очередного марафона профмастерства.

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«Я смотрю на каждого выступающего и вижу, как горят ваши глаза. Я вижу, что все мы горды тем, что работаем в Концерне «Росэнергоатом», что мы единая команда и часть огромной команды Росатома. Сплочение и единение, которые мы сейчас чувствуем через сотни километров, это не только повышение профессионализма, но и залог прорывного развития в будущем», – сказал по видеосвязи Первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

В этом году в Нововоронеже собрались 136 человек с разных уголков России, среди них 59 конкурсантов и 41 эксперт. Нововоронеж стал самой многочисленной площадкой Чемпионата. Здесь прошли соревнования в компетенциях: «Неразрушающий контроль», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Ремонт механического оборудования», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и уникальная новая командная компетенция «Выведение из эксплуатации объектов использования атомной энергии».

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«Все конкурсные дни борьба была напряженной. Я уверен, что победили сильнейшие. Но каждый из тех, кто приехал на Чемпионат уже победитель. Участие в подобных соревнованиях это не только право уважать себя, но и честь, и большая ответственность представлять коллективы своих предприятий», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, марафон профессионального мастерства проходил с 17 по 21 февраля в пяти городах: Нововоронеже, Удомле, Балаково, Екатеринбурге и Чебоксарах. Количество компетенций увеличилось с 14 в прошлом до 18 в этом году. Попробовали свои силы в отборочных испытаниях 700 претендентов. До соревнований допустили 298 человек.

Победители и призёры «REASkills-2020» станут участниками сборной Концерна «Росэнергоатом», которая после специально подготовки представит «Электроэнергетический» дивизион Госкорпорации «Росатом» на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2020». Он традиционно пройдёт на площадке Екатеринбург-ЭКСПО с 26 по 31 июля.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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Победители и призёры REASkills-2020

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»

3-е место – Ольга Викторова, Калининская АЭС (эксперт – Станислав Тихонов);

2-е место – Евгений Черкасов, Курская АЭС (эксперт – Валентин Володин);

1-е место – Анастасия Штарёва, Смоленская АЭС (эксперт – Алексей Архипов).

«Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии»

3-е место – Юрий Свиридов, Алексей Пудников, Илья Гребнёв, Элла Серебрякова, Балаковская АЭС (эксперт – Евгений Христолюбов);

2-е место – Артём Тартин, Олеся Смородинова, Дмитрий Замурлаев, Алексей Аникеев Калининская АЭС (эксперты – Дмитрий Седов, Анна Комиссарова);

1-е место – Владимир Лаврёнов, Андрей Курносов, Сергей Лукашин, Елена Шаталова, Ленинградская АЭС (эксперты – Руслан Котыков, Жанна Белова).

Электромонтаж

3-е место – Михаил Рочев, Балаковоатомэнергоремонт (эксперт – Кирилл Кравец);

2-е место – Дмитрий Андреев, Балаковоатомэнергоремонт (эксперт – Иван Синягин);

1-е место – Михаил Котов, Кольская АЭС (эксперт – Денис Жаричев)

Неразрушающий контроль

3-е место – Александр Стариков, Кольская АЭС (эксперт – Сергей Еловиков);

2-е место – Иван Гололобов, Волгодонскатомэнергоремонт (эксперт – Артем Балкин);

1-е место – Андрей Письменный, Нововоронежатомэнергоремонт (эксперт – Александр Серов).

Сварочные технологии

3-е место – Александр Лазарев, Нововоронежатомэнергоремонт (эксперт – Евгений Казанцев);

2-е место – Николай Оноприенко, Белоярская АЭС (эксперт – Андрей Квашнин);

1-е место – Павел Фоминых, Белоярская АЭС (эксперт – Михаил Тома).

Ремонт и наладка механического оборудования

3-е место – Алексей Зинков, Балаковская АЭС (эксперт – Алексей Кильдяев);

2-е место – Михаил Кольцов, Нововоронежатомэнергоремонт (эксперт – Александр Жуков);

1-е место – Максим Ковалёв, Ростовская АЭС (эксперт – Андрей Марчук)