Победившая рак учительница из Воронежа: «После смерти подруги внушила себе, что у меня будет также»

«В 35 лет умерла моя близкая подруга. У нее был рак, который в последствии нашли и у меня. Мы работали с ней вместе, вели гуманитарный класс. Очень талантливая была. Писала стихи. Буквально за два месяца до смерти она защитила диссертацию. Считала, что это смысл ее жизни и говорила, что пока не закончит аспирантуру и не выпустит свой сборник стихов – не умрет. Вышел ее сборник, и она ушла. Прямо в обнимку со своим томиком стихов…»

«Я буду третьей»

Марине Вороновой 59 лет. Она уже 32 года работает учителем истории и обществознания в 9 гимназии. Быть педагогом она хотела с детства. Даже играла в школу. А теперь на ее счету звание заслуженного учителя России и десятки наград учеников на всевозможных олимпиадах и конкурсах.

Семь лет назад она пережила онкологическое заболевание. Диагноз рак молочной железы поочередно ставили всем ее подругам.

- После смерти моей подружки я четко вбила себе в голову, что у меня будет то же самое. На это повлияло и то, что через три года заболела еще одна моя приятельница. Когда она пришла и сказала нам об этом, самовольно вырвалось: «Я буду третьей». Так оно и случилось, - вспоминает наша героиня.

К счастью, вторая женщина смогла справиться с болезнью и продолжает работать. Но на этом цепочка не закончилась. Теперь заболела четвертая…

«Пусть болезнь идет мимо вас»

Болезнь обнаружилась, потому что ее ждали. Каждый год после случившегося на медкомиссии женщина просила проверить ее. Она была уверена, что опухоль уже есть. Но результаты были отрицательными.

- В конце концов я все-таки нащупала ее у себя. Тут же побежала к врачу. Диагноз подтвердился. Результаты пришли на мой День рождения. Такой вот подарок. Но бросить работу я не могла. Опухоль нашли в марте. В марте я съездила на всероссийскую олимпиаду и началось лечение, - вспоминает Марина Воронова.

Тогда все вокруг старались поддержать женщину. Ученики молились за ее здоровье и ставили свечки в храмах и монастырях.

- Я чувствовала, что нужна здесь. Директор заявила, что к 1 сентября я должна быть на работе. А мой знакомый врач сказал, чтобы я ни в коем случае не меняла ритма своей жизни: «Пусть болезнь идет мимо вас». Все это очень мотивировало, - делится наша героиня.

Женщина не перестает улыбаться.Фото: предоставлено героем публикации.

«Одна рука под капельницей, второй - решала задания»

Уже в мае последовали курсы химиотерапии. Но Марина Львовна не прекращала работать. Одна рука у нее находилась под капельницей, второй она решала задания для детей, которые были на олимпиадах, чтобы проверить их ответы после неё.

- Ко мне тогда зашел врач, чтобы спросить, как я себя чувствую. А я попросила его не мешать. Он очень удивился. Я еще добавила, чтобы он подошел позже, - со смехом рассказывает наша героиня. – Вообще болезнь прошла параллельно со мной. Видимо, я слишком сильно ей сопротивлялась.

На свадьбе младшего сына.Фото: предоставлено героем публикации.

А после процедур она бежала в школу готовить детей к госэкзаменам. Ведь ученики не должны страдать от того, что с ней случилось. И вообще никто не должен страдать. Ни ее любимая собака, ни мама, ни взрослые дети, одному из которых она даже не сказала, что болеет.

- Младший тогда находился в армии. Я не хотела его волновать, - делится Марина Львовна.

Пришло время и женщина надела парик.

- В школе никто даже не заметил. Сказали, что я была в какой-то очень крутой парикмахерской, ведь прическа стала очень классной, - делится женщина.

Всего ей пришлось пройти четыре курса терапии.

- В мае в день последнего звонка я пришла к врачу и задала вопрос, который возникает почти у всех, столкнувшихся с болезнью: «Буду ли я жить?». На что он ответил совершенно жутким образом. Дословно не помню, но мысль заключалась в том, что на Земле существует перенаселение, поэтому Вселенная осуществляет естественный отбор, кто-то умирает, а сильнейшие выживают. Я сказала «спасибо» и ушла. После я уже попала к Андрею Попову. Он не просто хороший врач, он - хороший человек, - говорит наша героиня.

После химии ей пришлось сделать операцию по удалению груди. Если в Москве стараются убирать только поврежденные участки, то в Воронеже принято избавляться от молочных желез целиком, чтобы не было рецидивов.

Все прошло успешно, но для закрепления результата необходимо было пройти еще и лучевую терапию.

- После этого врачи приняли решение больше меня не мучить. Это был очень счастливый день, - делится эмоциями женщина.

Лечение закончилось, и 1 сентября Марина Львовна вернулась в гимназию, как и обещала. Несмотря на то, что по показаниям врачей ей можно работать только по 4-6 часов в день, свой график она менять не стала и все также продолжает трудиться ради детей.

- Самым неприятным для меня было раз в полгода ходить к врачу и проверяться. Каждый раз был страх. Так продолжалось пять лет. А затем врачи отпустили. Теперь только на ежегодной медкомиссии испытываю это жуткое чувство. Зато потом сразу становится легче и можно жить дальше, - делится Марина Львовна.

Марина Львовна с внучками.Фото: предоставлено героем публикации.

Рецепт выздоровления Марины Львовны прост.

- Надо иметь цель. Просто знать ради чего ты хочешь вылечиться или ради кого. Это вопрос о личной ответственности за детей, внуков, родителей, супруга или собаку. Что будет с ними? – задается вопросом наша героиня.

По ее мнению, болезнь не так страшна и есть вещи хуже, например, предательство. Болезнь вылечить можно. А предательство простить нельзя.

«Чтобы моей собаке было хорошо»

После болезни в жизни нашей героини, по ее словам, ничего не изменилось. Она также много работает, также старается часто путешествовать и наслаждаться жизнью.

- Моя подруга после пережитого каждое утро встает и плачет. А я беру собаку и иду гулять с питомцем, - рассказывает женщина.

Вообще о собаке наша героиня мечтала с детства. Ей уж очень хотелось иметь большого друга, но родители почему-то покупали ей маленьких псов.

- Я была довольна, но все равно это было не то. Уже во взрослом возрасте мне попалась книга Дина Кунца «Ангелы хранители», и я узнала о породе золотистого ретривера. И я влюбилась в него. А потом еще и сын захотел собаку именно такой породы, - говорит Марина Воронова.

Как назло, в Воронеже ретриверов было не найти. Но мечте все-таки было суждено сбыться.

- В классе у моей подруги учился ребенок, родители которого как раз были заводчиками. Я позвонила. Оказалось, что собачка беременна. И уже через 45 дней у нас появился Мартин, - с улыбкой вспоминает наша героиня.

Сейчас ему уже 12 лет и больше всего на свете Марина Воронова мечтает о небольшом домике в лесу для того, чтобы там собирались ее дети и внуки, а пес мог дышать свежим воздухом и больше гулять. Все испытания она уже прошла. Теперь ей просто хочется, чтобы ее собаке было хорошо.