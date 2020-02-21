Женщина из Воронежа ищет дом для годовалого малыша с синдромом Ундины, с рождения живущего в реанимации

В одной из деревень Тверской области родился малыш Коля Грибов. Радость у мамы Галины (сама она сирота) была недолгой – почти сразу мальчик резко перестал дышать. Его едва смогли реанимировать. Ребенка перевели в Тверь в городскую детскую больницу. Мальчик мог дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Через полтора месяца Коле поставили страшный диагноз – синдром Ундины. Название связано с легендой. Водяная фея Ундина наказала обманувшего ее мужа тем, что, засыпая, он переставал дышать. Так же и у Коли.

Малыша перевезли в Москву – в научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого. Там Коля и был до недавнего времени. Сюрреалистическая картина – в реанимации, где лежат люди с тяжелыми заболеваниями, совершенно нормальный с виду малыш вынужден играть, бегать, шалить. Просто жить.

Коля уже привык к жизни в реанимации - взгляд у него не по-детски печальный.Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

К малышу привязались все медики центра. Почти с рождения Коли деньги на лечение маме помогает собирать воронежский благотворительный фонд «Стеша». Его директор Марина Булгакова так близко к сердцу приняла страдания Коли, что стала крестной матерью малыша. Сейчас малыш переехал в больницу райцентра Тверской области - Вышнего Волочка. Там его маме как сироте выделили квартиру. Время от времени Галина навещает сына, у нее есть еще старшая дочь. И сейчас она ждет ребенка.

- Ситуация в семье Галины, мягко говоря, непростая, - рассказывает Марина Булгакова. – Она то сходится, то расстается с отцом Коли Антоном. В такой обстановке ребенок, которому нужен особый уход, находиться не может. Один раз Галина даже написала отказ от сына, но через три дня его забрала назад. В принципе у нас есть люди, готовые усыновить Колю, дать ему наконец-то возможность жить в нормальных условиях, если родная мама не наладит семейную жизнь.

Сама мама Коли тоже, мягко говоря, не в восторге от супруга:

- Он мне в уходе за сыном никак не помогает. Собираюсь разводиться. Пока жду ребенка, за Колей ухаживать физически не могу - навещаю его в больнице. В три года ему можно устанавливать диафрагмальный стимулятор дыхания, стимулирующий его с помощью специальных датчиков. Тогда должно стать полегче.

Стоимость оборудования и расходных материалов, необходимых для ухода за Колей, при всех ее проблемах Галине Грибовой потянуть невозможно.

Помочь малышу можно, отправив любую сумму через пробел на короткий номер 3443, например, «СТЕША 350». Также их можно перечислить с любой карты любого банка на сайте: https://steshapomogu.ru/

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Комментарий к платежу: Коля

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