2020-02-19T18:42:49+03:00
Общество

В престижном районе Воронежа дразнят мальчика с редкой болезнью

А в школе на Левом берегу с подростком, двигающимся только на костылях, дружат все
Юрий КОЗЛОВ
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Кирилл Алексеев.Кирилл Алексеев.Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".
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В благотворительном фонде «Стеша» рассказали о двух историях школьников, страдающих от редких заболеваний. Вот только относятся к ним окружающие неодинаково.

Кирилл Алексеев (сейчас ему 10 лет) родился с редким заболеванием - врожденная двухсторонняя расщелина верхней губы, твердого и мягкого неба и альвеолярного отростка. Проще говоря, у мальчика разрушаются коренные зубы, многих уже нет, деформирована челюсть.

Кирилл не замыкается в своей болезни как улитка в раковине. Учился играть на гитаре, теперь занимается футболом и плаванием. С успеваемостью тоже все в порядке – только четверки и пятерки. Помогает родителям заботиться о младшем брате. Одна беда – есть ребята и в школе, и на улице (он живет в микрорайоне Березовая Роща, это недалеко от центра города), которые часто его дразнят. Кирилл и так не улыбается, а тут еще больше начинает переживать.

- Вообще-то он мальчик, который умеет за себя постоять, - рассказывает мама Кирилла Марина Алексеева. – Сейчас у него появился друг, который тоже не дает сына в обиду. И классный руководитель постоянно следит, чтобы все к Кирюше хорошо относились. Но все равно бывает, что из параллельных классов пристают: «Что у тебя, зубов нет?». Ну и на улице, конечно. А еще смеются над его речью, которая из-за всех этих проблем не очень внятная. Кирилл это в себе переживает, он мальчик очень эмоциональный.

В ближайшее время мальчику нужно провести операцию в московском Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой по установке инплантанта и закрытию отверстия в небе, но она дорогая. А по бесплатной программе ОМС придется ожидать достижения возраста 14 лет. К этому времени Кирилл может остаться совсем без зубов.

Мама Марина работает медсестрой в школе, сейчас в декрете, папа Денис трудится рабочим на воронежской кондитерской фабрике. Общий доход в семье не велик и у родителей нет возможности оплатить операцию сыну. Все, кто хочет помочь Кириллу, могут отправить любую сумму sms-сообщением на короткий номер 3443, нужно ввести слово «СТЕША» и через пробел сумму перевода, например, СТЕША 350.

Также можно перевести деньги с любой карты любого банка на сайте: https://steshapomogu.ru/

Кнопка «хочу помочь»

Комментарий к платежу: Кирилл

Расчетный счет:

Платежные реквизиты:

Наименование БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СТЕША"

ИНН 3663138440

ОГРН 1183600001078

КПП 366301001

Расчетный счет 40703810700000711005 Банк АО «Тинькофф Банк»

БИК: 044525974

Корр. счет банка30101810145250000974

ИНН банка 7710140679

Совсем другая история у 15-летнего Мураза Мурадова. В полной семье родился долгожданный сын. Но когда врачи сказали маме и папе страшный диагноз: spina bifida/расщепление позвоночника, отец просто убежал. Прогнозы были жуткие: полный паралич и умственная отсталость. Но мама Мадина оказалась куда сильнее испугавшегося трудностей супруга. До седьмого класса она носила сына в школу на руках, сидела на занятиях. Новый урок – Мадина с Муразом отправляется в другой кабинет.

А в конце седьмого класса случилось чудо. Мураз потихоньку стал ходить сам на костылях. Руки у него сильные, вот только стоп по-прежнему не чувствует.

Мураз Мурадов. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

Мураз Мурадов.Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

- Что больше всего радует – в школе № 23 на улице Димитрова, где учится сын, все замечательно к нему относятся, все с ним дружат, портфель помогают носить, из класса в класс переходить, - рассказывает мама Мураза Мадина Шароян. – Учится он на 4 и 5. Ему очень нравится наблюдать за звездами, хочет стать астрологом. А вот что касается дальнейших перспектив… Операцию никто делать не хочет – слишком тонкие у сына ткани спины, чуть не так что-то пойдет, и последствия могут быть необратимыми. Можно делать только реабилитацию. В конце мая – начале июня мы с сыном почти месяц провели в Чехии в санатории «Vesna» на одном из горных курортов. Там прошли курс лечения. И помогло: спина у Мураза стала ровнее. Нас там еще ждут, но понятно, что реабилитация стоит денег.

Мама Мураза не может одновременно и работать, и ухаживать за сыном. Поэтому с деньгами в семье туго. Все желающие помочь Муразу могут перечислить деньги sms-сообщением на короткий номер 3443, нужно ввести слово «СТЕША» и через пробел сумму перевода, например, СТЕША 350. Или с любой карты любого банка на нашем сайте : https://steshapomogu.ru/

Кнопка «хочу помочь»

Комментарий к платежу: Мураз

Расчетный счет:

Платежные реквизиты:

Наименование БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СТЕША"

ИНН3663138440

ОГРН1183600001078

КПП366301001

Расчетный счет 40703810700000711005 Банк АО «Тинькофф Банк»

БИК: 044525974

Корр. счет банка30101810145250000974

ИНН банка 7710140679

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ИСТОЧНИК KP.RU

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