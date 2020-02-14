Воронежский губернатор попросил жителей принять участие в акции «Дорога памяти»

К 75-летию Победы Министерство обороны проводит Всероссийскую акцию «Дорога памяти». Ее цель - сохранить память о каждом участнике Великой Отечественной войны.

КУДА ВЕДЕТ «ДОРОГА ПАМЯТИ»?

Военные намерены создать постоянно обновляемую общедоступную единую базу данных с фотографиями и сведениями о героях, чтобы потомки гордились подвигом предков и бережно хранили историю своей семьи.

Организаторы проекта намерены провести грандиозную работу. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников войны станет единая база данных. В нее войдут почти 30 миллионов записей обо всех солдатах и офицерах, воевавших на стороне Красной армии. После формирования именных списков защитников Отечества предстоит огромная работа по поиску и наполнению информационного ресурса портретами участников войны, идентификации и соотнесению их с данными и документами по каждой персоналии.

С призывом принять участие в акции «Дорога памяти» к жителям региона обратился губернатор Александр Гусев. Он рассказал, что все данные, которые люди предоставят в Минобороны о своих воевавших в Великую Отечественную войну родственниках, будут собраны в единый массив и воплощены в мемориале. Его установят в подмосковной Кубинке, в непосредственной близости от Главного храма Вооруженных Сил России.

- В будущем «Дорога памяти» станет крупнейшим российским памятником с именами и портретами участников сражений. Минобороны строит Главный храм Вооруженных Сил России на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». К комплексу проложат как раз «Дорогу памяти» – мемориал, увековечивающий имена героев. Расскажите об акции родным, близким и поучаствуйте сами! Уважение подвигов родственников - это наша возможность оставить их в истории навсегда, - попросил воронежцев губернатор.

КАК ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О РОДСТВЕННИКАХ?

Оставить сведения о своих родственниках можно четырьмя способами.

Первый вариант - с помощью интернета. Нужно загрузить информацию об участнике войны и изображения на сайте https :// foto . pamyat - naroda . ru / hero. Все данные пройдут проверку и обработку.

Второй вариант - обратиться в комиссариат по месту жительства. Нужно будет принести туда фото, письма и информацию о фронтовике. Информация может включать в себя следующие данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, дата и место призыва на фронт, дата смерти (гибели), фотография, сведения о наградах, фронтовые письма.

Третий способ - помогут в ближайшем отделении Почты России. С 17 февраля по 31 мая сотрудники отделений будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны. В особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности они передадут изображения в управления федеральной почтовой связи региона. Там фотографии отсканируют и направят для публикации в единой базе данных. После этого фотокарточки вернут их владельцам. В отделениях Почты России появятся данные о проекте со специальным QR-кодом. При считывании с помощью установленной на телефоне программы QR-код приведет на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

И четвертый способ – посетить филиалы МФЦ Воронежской области. С 17 февраля там откроют специальные рабочие места (или окна) для приема людей, готовых наполнить «Дорогу памяти» фотографиями, письмами, рассказами и т.д. Сотрудники МФЦ помогут отсканировать фотографии и письма и переправить всю информацию на сайт проекта.

Фото с сайта https://foto.pamyat-naroda.ru/