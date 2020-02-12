Нужно ли заводить ребенку банковскую карту?

Мир неумолимо движется к осознанию того, что банковские карты гораздо удобнее и практичнее, чем наличные. Для взрослых пластиковый прямоугольник в кошельке уже стал обыденностью. Именно благодаря ему из нашей жизни искоренились ситуации, когда крупную по номиналу купюру приходится разменивать в каком-нибудь ларьке, покупая жвачку. Не все знают, что детей тоже можно оградить от подобных неудобств.

Как и когда можно получить карту ребенку?

По Гражданскому кодексу РФ ребенок с семи лет может совершать мелкие бытовые покупки в магазинах. Дети проходят две стадии общения с банком. До 14 лет они могут владеть картой, привязанной к счету родителя, а после этого возраста, по получении паспорта, - завести собственную карточку и открыть банковский счет. И в первом, и во втором случае карта только дебетовая - в таком возрасте пользоваться кредитками запрещено.

Если ребенок младше 14 лет, то выпуск банковской карты инициируют родители, по факту это дополнительная карта, привязанная к счету папы или мамы. Они могут установить правила использования: запретить расплачиваться в интернете или ограничить лимит на подобные операции, также можно запретить снимать наличные. Для открытия дополнительной карты любой из родителей должен обратиться в банк, в котором у него открыт текущий счет, с заявлением о выпуске детской карты. Кроме него оформляется письменное согласие на совершение операций по карте ребенком.

По достижении 14 лет подросток может самостоятельно прийти в банк с паспортом и открыть собственную карту (молодежную). Годовое обслуживание в среднем составляет 150 рублей. Взаимоотношения ребенка и банка проходят уже без участия мамы и папы, поэтому важно объяснить основные принципы безопасности:

- выучите pin-код и не сообщайте его;

- не давайте никому карту даже на время;

- не говорите CVC/CVV код (три цифры на обороте) и подтверждающие пароли, приходящие через СМС.

При всех подозрительных операциях по карте подросток до 14 лет должен сразу же позвонить родителям, старшие ребята могут напрямую обратиться по телефону горячей линии банка.

Рассмотрим плюсы и минусы эксплуатации детской карты.

Плюсы:

1) Во многих городах России ребенок может ездить в общественном транспорте по более выгодному тарифу.

2) Родители контролируют расходы: сколько и на что чадо потратило денег. Мобильное приложение банка отражает все операции. Например, если подросток купил что-то в магазине, вы можете зайти в раздел «Супермаркеты» и увидеть, какую сумму израсходовал ребенок и в каком именно магазине.

3) Есть возможность подписаться на различные сервисы. Детям задают на лето прочитать десятки произведений, а книги стоят довольно дорого. Поэтому некоторые родители предпочитают, чтобы их ребенок оформлял подписку на «читалку», где собраны все заданные тексты. Таким образом, наличие у подростка карты облегчает жизнь взрослым и понемногу приучает его к самостоятельности.

4) Безопасность. Бывают случаи, когда хулиганы отбирают у детей карманные деньги, выданные родителями. В случае кражи или утери карты ее легко можно заблокировать.

5) Возможность перевести деньги ребенку, даже если он находится в другом городе. Нередко школьники выезжают на экскурсию с классом или спортивные соревнования в другие населенные пункты. Иногда возникают ситуации, когда ребенку требуются дополнительные средства. Детям с картами родители могут без проблем перевести необходимую сумму на счет, а не придумывать сложные обходные пути.

Минусы:

1) Необходимость пополнять баланс. Закон подлости гласит: «Бутерброд падает маслом вниз». Так и с деньгами на карте: они заканчиваются в самый неподходящий момент. Чтобы сделать покупку в интернете, придется либо идти до ближайшего банкомата или отделения банка, либо просить пополнить счет родителей.

2) Нет физического ощущения денег. Из-за отсутствия контакта с купюрами у ребенка может сложиться ощущение, что средств на счету много. Неоднократно доказано: человеку, использующему безналичную оплату, сложнее себя ограничивать в покупках, чем тому, кто рассчитывается «живыми» деньгами. Ребенку же сдерживать свое «хочу» в несколько раз руднее, чем взрослому. Поэтому не стоит сразу класть на карту крупную сумму.

Мы опросили несколько человек, чтобы понять, как они относятся к детским и подростковым банковским картам:

Максим, 17 лет:

- Я являюсь владельцем нескольких молодежных карт и активно ими пользуюсь. Поскольку я студент, для получения стипендии была заведена дополнительная карта. Использую их в основном для оплаты покупок. С распространением банковских терминалов делать это стало проще. Также относительно недавно появилась оплата проезда в общественном транспорте по безналичному расчету, это сделало мое передвижение по городу выгоднее. Может, года два-три назад мне было не так удобно пользоваться картой, но сейчас это значительно упрощает жизнь, и плюсов от владения стало, несомненно, больше, чем минусов. С появлением карточки мои расходы немного увеличились. Это связано с тем, что я часто совершаю покупки в интернет-магазинах.

Владислав, 11 лет:

- У меня есть карта с крутым дизайном - Angry Birds. Родители мне ее завели в девять лет. Ни у кого из одноклассников такой нет! Карта была заведена, чтобы я покупал в магазине вкусняшки. Если у меня нет денег, а я хочу пить, то могу позвонить маме, и она перечислит денежку. Все быстро - в течение минуты! Единственный недостаток - иногда не хватает денег на шоколадки. С появлением карты расходы совершенно не изменились, потому что мама чутко их контролирует.

Александр, 16 лет:

- У меня нет банковской карты, так как я не считал, что электронные платежи упростят повседневную жизнь. Но планирую в ближайшее время ее завести, потому что она позволяет грамотнее распоряжаться финансами, совершать покупки в интернет-магазинах, получать различные бонусы и скидки в компаниях, которые являются партнерами банка. К тому же электронный способ оплаты более безопасный. Но у моих родителей иногда возникают проблемы в магазинах из-за того, что у кассы происходит сбой в программном обеспечении, и она не принимает безналичный расчет. По моему мнению, карточка приводит к сокращению расходов, так как в приложении банка можно посмотреть последние покупки и проанализировать их, чтобы сократить траты.

Марина, 43 года (младшему сыну 17):

- Насколько мне известно, без согласия родителей ребёнок не может стать владельцем карты. Поэтому, если у него она есть, значит, родители контролируют процесс ее использования. Мои дети являются активными пользователями банковских карт. Это удобно и им, и мне. Во-первых, с их помощью они оплачивают проезд в общественном транспорте. Во-вторых, есть возможность быстро перечислить средства ребенку, когда они необходимы. Негативных сторон использования банковской карты я не обнаружила. К тому же мои дети достаточно взрослые, чтобы я контролировала их.

Михаил, 41 лет (сыну 17, дочери 12).

- Я отношусь к банковским картам положительно. Из двух моих детей она есть у моего старшего ребенка. Но у него не самостоятельная карточка, а привязанная к моему счету. Я устанавливаю ежемесячный лимит, больше которого сын не может потратить, и контролирую расходы через приложение банка. Основная статья расходов - проезд в общественном транспорте и питание в кулинарии, если между занятиями он не успевает покушать дома. Негативных сторон использования карты я не отметил.