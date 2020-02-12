Через сплошную и на красный: инспекторы обсудили стиль вождения воронежских маршрутчиков

Если бы пассажиры воронежского общественного транспорта записывали все нарушения водителей, эти заметки можно было бы выпускать в формате толстого литературного журнала - правда, не ежемесячного, а ежедневного. Как изменилась ситуация с нарушениями маршрутчиков за минувший год? К каким опасным ухищрениям прибегают водители автобусов, чтобы взять на борт больше пассажиров, и как изжить лихачество? На эти вопросы ответили гости студии «КП» (Воронеж, 97.7 FM), сотрудники отделения технадзора городского отдела ГИБДД Виктор Аржаных и Сергей Докучаев.

Транспорт - улучшился, водители - расслабились

За прошлый год водители общественного транспорта Воронежа и те, кто отвечает за его состояние, получили более пяти тысяч штрафов. Это на 10% выше показателей 2018-го. Однако проблем, связанных именно с техническим состоянием транспорта, стало меньше на 20% - подвижной состав заметно улучшился.

Из 13 транспортных предприятий, работающих в областном центре, «отличились» «Автолайн» (715 нарушений), «АТП-1» (585), «Воронежская городская транспортная компания» (523) и «Отдых плюс» (475). Как подчеркивают инспекторы, связано это не только с тем, что у этих фирм больше всего автобусов.

- Работа должностных лиц, ответственных за безопасность, в этих компаниях ведется не на том уровне, на каком нам бы хотелось. Быть может, нужно ввести больше механиков, инженеров по безопасности, - комментирует Виктор Аржаных.

Виктор Аржаных и Сергей Докучаев.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

О вкусах все-таки спорят

Инспекторы технадзора изучают, прежде всего, техническое состояние автобусов. По словам Сергея Докучаева, самое распространенное нарушение в Воронеже - неработающие внешние световые приборы. Среди специфических проблем, связанных с маршрутками - отсутствие пары сидений, предусмотренных заводом.

- Так водители получают два-три лишних стоячих места. В день это помогает заработать не такую уж большую сумму, но в месяц «набегает» прилично, - замечает Виктор Аржаных. - Проблема в том, что во время ДТП тяжесть последствий для пассажиров существенно увеличивается. Людям, которые стоят в освободившемся месте, просто не за что держаться.

Порой нуждаются в корректировке представления водителей о прекрасном.

- Разнообразную бахрому можно разместить вверху лобового стекла, чтобы она задерживала солнечный свет подобно тонировочной полоске. Но порой она свисает сантиметров на 30, закрывая половину стекла. Мы спрашиваем у водителей: «Зачем вы ее повесили?» Никто еще толком не объяснил… - вздыхает Виктор Аржаных.

В этом году появятся камеры, которые будут отмечать нарушения на остановках.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Упал в салоне - звони в ДПС

По словам инспекторов, нетрезвый водитель автобуса - редкий зверь. Раньше таких встречалось куда больше. Зато у маршрутчиков появилась новая «мода» - равнодушие к запрещающему сигналу светофора.

- Вот один из случаев: автобус 122 выехал на встречную и проскочил на красный. Водитель честно объяснил нам, что хотел прибыть на остановку раньше конкурента, - рассказывает Виктор Аржаных. - Другая история - с улицы Краснознаменной. Автобус маршрута 5А в гонке с конкурентом повторил «подвиги»: и выезд на встречную, и проезд на красный. Что любопытно: видеоматериал, похоже, прислал нам тот самый конкурент, с которым он «гонялся».

Самое распространенное ДТП с участием автобусов - падение пассажиров в салоне из-за резкого торможения. Да, подобные случаи фиксирует ГИБДД. Даже если пострадавший уже вышел из маршрутки, можно позвонить по телефону дежурной части ДПС: 269-60-36. Там объяснят дальнейшие действия. Если травма серьезная, можно сразу отправиться в больницу. Медики должны передать информацию в ГИБДД.

Как переломить ситуацию и снизить количество нарушений? Сергей Докучаев рассчитывает на развитие комплексов видеофиксации. В этом году, кстати, появятся новые камеры, которые будут отмечать нарушения на остановках. А Виктор Аржаных уверен, что надо, в первую очередь, менять условия работы водителей.

- Сейчас много автобусов простаивает: на них не могут найти водителей. Те, кто работает, понимают: их будут выгонять только в крайнем случае. Это расслабляет водительский состав. Но если этот труд будет хорошо оплачиваться, на место будут претендовать несколько человек. Тогда водители будут держаться за свою работу.