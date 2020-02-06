«СоюзСемСвекла»: Возрождение отечественного семеноводства - реализуемая задача

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8 февраля - День российской науки

Подводя итоги прошлого года, вице-премьер Алексей Гордеев доложил президенту о рекордном за всю историю страны урожае сахарной свеклы - 53 миллиона тонн. Это рост к показателям прошлого года на 25%. Россия укрепляет свои позиции на мировом рынке белого сахара. Но вместе с тем остается практически полностью зависимой от импортных семян. На сегодня до 99% материала, используемого в России, - иностранного производства. Ситуация в семеноводстве сложная. Наибольшую зависимость от импортных семян испытывают производители сахарной и кормовой свеклы. Отечественные конкурентоспособные семена этой культуры только предстоит создать.

Задачу по возрождению отечественного семеноводства взяла на себя компания «Щелково Агрохим». Летом прошлого года в п. Рамонь Воронежской области состоялось торжественное открытие первого в России селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла» - совместного проекта АО «Щелково Агрохим» и ГК «Русагро». Деятельность Центра направлена на создание новых высокоэффективных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к корневым гнилям и засухе. Первые гибриды ожидаются уже в 2020 году.

- Перед нами стоит задача создать конкурентоспособные высокопластичные гибриды сахарной свеклы с наивысшей потенциальной продуктивностью, которые выдавали бы 10 тонн с гектара и больше, - сообщает Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН. - Наш селекционный центр возьмет на себя не только задачу селекции и первичного семеноводства, но и элитного семеноводства и массового размножения. В итоге наш завод по дражированию семян «Бетагран Рамонь» будет получать ежегодно ворох около 1 тысячи тонн - сырье для производства 400 тысяч посевных единиц дражированных семян сахарной свеклы. Это позволит создать систему, способную удовлетворить потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 50% с успешным замещением импортных аналогов.

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Лучшие компетенции

В составе центра - новый административный корпус с лабораториями, теплицы, хранилище семенного материала с автоматизированным регулируемым температурно-влажностным режимом, корнехранилище, изоляторное поле. Однако важны не только оборудование и техника, но и люди со своим уникальным опытом.

- Мы собрали лучшие компетенции по селекции сахарной свеклы, - рассказывает Роман Владимирович Бердников, генеральный директор ООО «СоюзСемСвекла», кандидат сельскохозяйственных наук. - В части классической селекции сотрудничаем с ВНИИСС имени А. Л. Мазлумова, институтом общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Воронежским ГАУ. В рамках другого направления - молекулярной биологии - общаемся с представителями иностранных университетов: Италии (Падуя), Германии (Киль), США. Эта тема в мире является закрытой. Ее развивали и развивают сейчас многие мультинациональные компании. Разработки остались корпоративной тайной, в открытом доступе информации практически нет. Мы проходим путь заново и уже достигли некоторых успехов. В частности, в конце этого года выходим на создание ДНК-чипа, который позволит ускоренно проводить генотипирование наших продуктов. Есть информация, что в мире только две мультинациональные компании добились успеха в этом направлении.

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И советский, и европейский опыт

В чем же особенность гибридов, над которыми работают в новом центре? - Советская и европейская селекция шли разными путями, - поясняет Роман Бердников. - В советской селекции была направленность на получение как корнеплодов (для производства сахара, мелассы и жома), так и ботвы (она шла на корм животным). Европейская селекция уделяла большее внимание другим направлениям. Там развивали именно урожайность корнеплодов. У них не было вопроса по созданию кормовой базы для животноводства. Мы стараемся взять все лучшее и из советского, и из европейского опыта. И отечественный, и зарубежный материал используется как исходные селекционные формы для наших гибридов.

Один из плюсов российского генофонда семян - как ни странно, та самая ботва, которая обеспечивает хорошую устойчивость к засухе. Очевидный плюс импортного материала - форма корнеплода, пригодная для механизированной уборки. Сотрудники центра в своей работе стараются выбрать оптимальное соотношение надземной и подземной части растения. Свекла, которая требуется российским компаниям, должна обладать не только высокой продуктивностью, сахаристостью и устойчивостью к заболеваниям корневого и листового аппарата. Желаемая особенность - возможность длительного хранения в кагатах.

- Отличие гибридов отечественной и иностранной селекции в том, что вторые мало приспособлены к послеуборочному хранению, - замечает Роман Бердников. - В Европе площади совсем другие. Там сахарная свекла практически сразу поступает на заводы. У нас послеуборочный период растянут. В это время и образуются кагатные гнили, которые в итоге снижают выработку сахара. Наша задача - разработать гибриды, которые сохранят все преимущества, но будут устойчивы к этому вызову..

Каждой климатической зоне - свой гибрид

Работа центра ведется в рамках федеральной научно-технической программы «Развитие сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы», а именно - подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в РФ». «СоюзСемСвекла» - единственный в стране частный селекционный центр такого уровня.

- У нас создан полный производственный цикл, - продолжает Роман Бердников. - Мы разрабатываем новые гибриды сахарной свеклы, размещаем их на своих полях. На заводе «Бетагран Рамонь» выращенные семена сахарной свеклы проходят дражирование, обеспечивающее их сохранность.

Первые результаты работы - прохождение государственных сорто- испытаний (ГСИ). В 2017 году на них передали 18 гибридов, в 2018 году - 20, в 2019 году - еще 10. Это портфолио, которое позволит занимать самые разные географические зоны России, государств СНГ и стран дальнего зарубежья. По результатам двухлетних испытаний в ГСИ в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, внесено 13 гибридов селекции «СоюзСемСвеклы».

- На юге длиннее день, там сильнее распространены некоторые заболевания листового аппарата. Если мы разместим не приспособленный к этим условиям гибрид, он не сможет реализовать свой потенциал, - поясняет Роман Владимирович. - На севере нужны гибриды, которые отзывчивы к другой длине светового дня. Кроме того, если «южный» гибрид разместить севернее, может появиться проблема цветушности. Сахарная свекла - двухлетнее растение. Цветоносный побег должен появляться на второй год. Если он возникает в первый год, мы не получим семена. Для каждой географической зоны нужен свой продукт, который сможет максимально реализовать потенциал. Более того, мы прорабатываем вопрос о разработке локальных продуктов для зон конкретных сахарных заводов.

В 2018 году на базе хозяйств, входящих в «Русагро», состоялись производственные опыты по выращиванию сахарной свеклы. В них участвовали около шестидесяти гибридов от разных производителей, в том числе семь - от предприятия «СоюзСемСвекла». При соблюдении технологий среднего уровня интенсификации, а также стандартных погодных условий урожайность достигла 65 тонн с гектара, сахаристость - 19%, сбор сахара - 12 тонн с гектара (когда рядовой показатель в российских хозяйствах - всего 6 тонн с гектара). Лучшими по урожайности стали гибриды с рабочими названиями 19 ССС и 21 ССС. Их показатели составили 79,8 и 72,5 т/га соответственно.

Как отметил Роман Владимирович, все семена ООО «СоюзСемСвекла» были подработаны на заводе по стандартной схеме. Иными словами, ровно такой же материал получит покупатель. При этом иностранные компании обычно предоставляют для опытов семена из лучших партий, подработанные особым образом. Даже при этом условии отечественный материал оказался полностью конкурентоспособным. А если учесть, что эти семена существенно дешевле западных, выгода очевидна.

Отметим, что примерно 25% всех площадей, на которых высеивается сахарная свекла во всем мире, приходится на нашу страну. Потому Россия - это важнейший рынок для мультинациональных селекционных компаний. Если отечественные гибриды станут конкурентоспособными на местном рынке - значит, они будут таковыми и на мировом уровне.

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Станислав Шевченко.