Снизить цены на маски в Воронеже не может никто, кроме самих аптек

Странные колебания в стоимости медицинских масок происходят в Воронеже. В минувшую среду, 29 января (после первых сообщений о госпитализации воронежцев с подозрением на коронавирус), наш корреспондент прошлась по аптекам в районе остановки «Политехнический институт» и выяснила: спрос на товар вырос, а цена осталась прежней - в районе пяти рублей. Но уже в пятницу читатели сообщили нам, что в некоторых местах стоимость масок выросла в три раза.

- Неужели это никак нельзя урегулировать? Когда в Челябинске упал метеорит, и его осколками во многих домах поразбивало окна, фирмы тоже начали устанавливать стеклопакеты втридорога. Но им запретили. А у нас на страхе и горе людей наживаются! - с негодованием поделилась читательница, которая посетила аптеку на улице Депутатской.

На выходных «Комсомолка» еще раз провела инспекцию – в районе Храма в Северном, и получила вот какую картину. В первой аптеке: маски есть, 80 рублей за три штуки. Во второй: были по 28 за пять штук, но уже разобрали. В третьей: еще продаются по 15 за одну. В четвертой нашли только медицинские респираторы по 189 рублей. По словам девушки-аптекаря, на воронежских оптовых складах маски уже везде закончились.

Как рассказали «Комсомолке» в областном департаменте здравоохранения, цены на них государство не регулирует. Контролируется только стоимость жизненно важных лекарств. Отправить жалобу можно антимонопольщикам.

- Мы проводим мониторинг цен на одноразовые маски. Если будет отмечено нарушение конкретной статьи закона, то примем соответствующие меры. Пока оснований для нашего реагирования нет. Надо понимать, что понятие «сговор» в законе имеет четкие признаки и требует доказательств, - рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя регионального УФАС Виталий Попов.

Пока же, по словам нашего собеседника, наблюдается рост цен, вызванный повышением спроса на маски и параллельным экономическим поведением: продавцы ориентируются друг на друга. Так что в данной ситуации воронежцам остается полагаться лишь на совесть владельцев аптечных сетей.

Во вторник, 4 февраля, корреспондент «КП» сделала еще один рейд по тем же аптекам, что и в первый раз. В тех точках, где маски еще остались, стоимость немного поднялась: с прежних пяти рублей до 9 - 12.

- Нам Росздравнадзор выдал распоряжение стабилизировать цены и не повышать. Поэтому держим их минимальными, - рассказала фармацевт.

В одной из аптек мы встретили мужчину, недавно купившего обычную маску в Северном районе за 18 рублей.

- Вот смотрите, такая же, как и здесь, а стоит в три раза дороже. Но не буду же я из-за них сюда ездить каждый раз, - посетовал воронежец.