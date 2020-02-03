В Воронеже у вернувшегося из Китая молодого человека заподозрили коронавирус

Только появилась информация о том, что первого воронежца, госпитализированного с симптомами ОРВИ после поездки в Китай, выписали из больницы, как стало известно о новом пациенте, у которого подозревают коронавирус. Речь идет о 25-летнем парне - он также недавно вернулся с отдыха все с того же острова Хайнань. 2 февраля молодого человека госпитализировали с признаками простуды.

- Пациент чувствует себя удовлетворительно, температура до 37 градусов. Сейчас он находится в изолированном боксе в областной детской клинической больнице №2. В течение трех дней ожидается получение из федеральной лаборатории Роспотребнадзора результата анализа на коронавирус. С людьми, которые контактировали с пациентом, проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия. Ситуация под контролем, - сообщили в облправительстве.

Отметим, что еще трое пациентов находятся под присмотром врачей. У 55-летней женщины грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. Также в изолирующих боксах остается семейная пара, их анализы ожидаются до 5 февраля.

Напомним, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.