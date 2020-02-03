2020-02-03T18:56:58+03:00
Общество

В Воронеже у вернувшегося из Китая молодого человека заподозрили коронавирус

Официально ни у одного из пациентов страшную болезнь пока не подтвердили
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Сейчас парень находится в изолированном боксеСейчас парень находится в изолированном боксеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Только появилась информация о том, что первого воронежца, госпитализированного с симптомами ОРВИ после поездки в Китай, выписали из больницы, как стало известно о новом пациенте, у которого подозревают коронавирус. Речь идет о 25-летнем парне - он также недавно вернулся с отдыха все с того же острова Хайнань. 2 февраля молодого человека госпитализировали с признаками простуды.

- Пациент чувствует себя удовлетворительно, температура до 37 градусов. Сейчас он находится в изолированном боксе в областной детской клинической больнице №2. В течение трех дней ожидается получение из федеральной лаборатории Роспотребнадзора результата анализа на коронавирус. С людьми, которые контактировали с пациентом, проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия. Ситуация под контролем, - сообщили в облправительстве.

Отметим, что еще трое пациентов находятся под присмотром врачей. У 55-летней женщины грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. Также в изолирующих боксах остается семейная пара, их анализы ожидаются до 5 февраля.

Напомним, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже на кольце у Храма иномарка снесла столб
В 20 воронежских школах на карантин закрыли 119 классов
В Воронежской области хлебопекам вернули 17 миллионов рублей долга по зарплате
Воронежский областной суд оставил в силе приговор экс-полицейскому, по вине которого погибли три человека
В Воронежской области чиновники не следили за дорогами, а автоинспекторы не контролировали автопредприятия
В Воронежской области пенсионеры смогут лечиться ... на почте
На проспекте Революции в Воронеже вырубят старые деревья и заменят фонарные столбы
В Воронеже «Опель» протаранил шиномонтаж: два человека в больнице
В Воронежской области злостному водителю-пьянице дали два года колонии
В Воронеже слониха заглатывает голову дрессировщика
В Воронеже мужчина «обменял» накопленные бонусы у мошенника и лишился 50 тысяч
Воронежская полиция проведет проверку по сообщению о прыжках подростков через вечный огонь
Воронежец устроил из своей квартиры наркопритон
В прошлом году в Воронежской области совершено 101 экологическое преступление
Воронежец несколько лет получал социальные выплаты по фиктивным документам
В воронежской школе, у которой «ночевали» родители, продолжат принимать заявления в 1 класс
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего свою жену
Житель Воронежской области полоснул знакомого по шее опасной бритвой из-за долга
В Воронеже поймали серийного похитителя авто
Под Воронежем аферист своровал кондитерские изделия на миллион рублей
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Из леса под Воронежем вывезли 50 кубометров строительного мусора
Первого воронежца, у которого подозревали новый коронавирус, выписали
В Воронежской области женщина похитила сим-карту знакомой и обналичила счет через мобильный банк
В воронежскую школу, у которой «ночевали» родители, закончился прием первоклашек
В Воронеже маленькая девочка застряла в детском сиденье для унитаза