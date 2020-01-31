Воронежская федерация восточного боевого единоборства отмечает 20-летний юбилей

Для многих спортсменов 20 лет - лучший возраст, чтобы показать блестящий результат. Техника уже освоена, физические кондиции набраны, реакция молниеносна, организм восстанавливается быстро. А опыт предыдущих побед и неудач позволяет реально оценивать свои возможности. Но главное - впереди еще есть время для новых открытий и достижений. Так и Воронежская региональная Федерация восточного боевого единоборства (ВБЕ), которая 31 января отпраздновала 20-летие самостоятельного направления Фудокай, вступила в период расцвета.

АДАПТИРОВАЛИ «ВОСТОК» ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Предшественница нынешней организации появилась еще в далеких 1990-х. Тогда группа энтузиастов организовала занятия по традиционному карате Фудокан. Однако работу осложняли две проблемы.

С одной стороны, многие взрослые относились к карате как к секте, в которой детей учат убивать. Занятия с маленькими ребятами тогда не практиковались, а подростки приходили обучаться втайне от родителей. С другой - из-за многоуровневой системы затягивался процесс развития спортсменов. Представитель из Москвы приезжал для принятия экзамена раз в год, а то и два.

- В карате пока одну ступень не освоишь, на другую не перейдешь. И вот человек занимается год, приезжает мастер - принимает у него экзамен на белый пояс. Еще через два - на желтый. А людям надо совершенствоваться. Получение официальных ступеней - очень важный этап. Человека дошел до оранжевого пояса за четыре года и думает: до черного я буду 20 лет идти? И из-за этого бросает, - объясняет основатель федерации, судья всероссийской категории Игорь Лобашов.

Так через несколько лет назрел вопрос о создании самостоятельной организации, которая могла бы проводить аттестацию. Ведь по чужим программам этого делать нельзя. Принимать экзамены должны определенные люди со знаниями и квалификацией. Человек с улицы не может присвоить звание или разряд.

Но разработать собственную программу - дело непростое. Ученики своими успехами должны подтвердить ее состоятельность, а признанные мастера - одобрить.

- Самое активное участие в работе принял Александр Мальцев. Нам пришлось отсмотреть и изучить 20 - 30 различных школ: по какому принципу они построены. Восточный и европейский менталитет отличаются, поэтому необходимо было адаптировать техники под нас. На востоке одну стойку тренируют часами, то же самое с ударами: один отрабатывают тысячу раз. Для наших ребят такое невозможно. Они привыкли к динамике, - поясняет Игорь Геннадьевич.

Воплощать задуманное каратисты начали в новой организации - «Фудокай», которая позже и стала Федерацией ВБЕ.

«НАШЕ ДЕЛО БУДЕТ ЖИТЬ»

Вскоре президентом федерации стал писатель и журналист, а также успешный бизнесмен Александр Лапин. Он вплотную занялся продвижением спортивного дела на всех уровнях.

- Для меня это было любопытным опытом. Я не рассматривал организацию как коммерческое предприятие. Просто хотелось отвлечь детей от безобразия на улицах. Сегодня наша федерация одна из самых мощных в провинциальной России. В ней занимаются больше двух тысяч ребятишек и работают десятки тренеров. Это первый момент, - объясняет Александр Алексеевич. - Второй: со временем эта «благотворительность» стала прочно стоящей на ногах финансовой организацией. В условиях рыночной экономики без денег ничего не существует. Наши ученики платят членские взносы. Это посильная сумма, но она имеет не только финансовое, но и символическое значение: бесплатное никто всерьез не воспринимает. Окупаемость - важный признак. Теперь даже если я умру, федерация будет жить. Это очень важно. Я этим горжусь.

Третьим пунктом Александр Лапин считает систему обучения. Тренеры фактически воссоздали советскую схему. Каждый ребенок проходит путь от соревнований в секции, а затем районных, областных, зональных - до всероссийских и международных.

Когда организация зарождалась, возить воспитанников на турниры было сложно. Сейчас благодаря государственно-частному партнерству федерация может отправлять на всероссийские соревнования по 50 человек. Также областные власти предоставляют залы, наградную атрибутику.

- Четвертое: мы признаны государством, - продолжает Лапин. - Раньше все было как в китайских фильмах про каратистов: полуподпольно. Сегодня мы федерация, имеющая госаккредитацию. А наши воспитанники получают официальные разряды и звания - вплоть до мастеров спорта международного класса. И у них теперь есть не только спортивное, но и тренерское будущее.

ТРЕНЕРЫ - КАК ШАХТЕРЫ: ИЩУТ САМОРОДКИ

Как говорят сами спортсмены, определенным набором стоек, ударов и передвижений карате напоминает шахматы. Ведь в этой игре тоже один набор фигур и ходов, но количество их комбинаций не поддается счету. Так единоборство превращается в искусство.

- В карате идут далеко не самые сильные люди. Скорее, идут слабые, чтобы стать сильнее. Защитить свое тело, не получать тумаков от старших, - рассказывает Игорь Лобашов. - Представьте, что было бы с ними, попади они в секцию, где их лупят?! Человека нужно сначала научить защищаться, что мы и делаем. Дальше он сам решает, по какому пути единоборств идти. В карате широкие возможности совершенствоваться, не будучи бойцом.

Труд тренера похож на работу шахтера или золотоискателя. Он перелопачивает огромное количество руды, и не факт что ему попадется самородок или алмаз. Я знал талантливых преподавателей, которым он так и не попался. Зато ими воспитано поколение настоящих людей. Их вклад в развитие нации гораздо выше, чем тренера, воспитавшего одного чемпиона.

За 20 лет федерация вырастила призеров и чемпионов не только российских турниров, но и мировых.Фото: личный архив.

КОМАНДА МЕЧТЫ

Сосчитать все золото федерации ВБЕ сложно. Зато можно точно сказать, что за 20 лет организация вырастила призеров и чемпионов не только российских турниров, но и европейских, мировых. Только в марте 2019 года наши ребята триумфально выступили на чемпионате мира восточному боевому единоборству на Мальте. Они привезли домой 16 медалей разного достоинства. Именно этих победителей мы попросили рассказать, что им дали занятия карате.

Артем КОЖОКИН:

- Уверенность в себе, трудолюбие и упорство при достижении поставленных целей. А еще карате подарило дружный коллектив.

Виктория КОЖУШКОВА:

- С детства я мечтала попасть на Чемпионат мира. Вернувшись с золотом, поняла, что наша федерация - не какая-то часть моей жизни, она и есть моя жизнь. Я благодарна тренерам за полученные навыки и умения, которые, к сожалению, однажды мне пришлось применить. За людей, которых люблю и уважаю. За ту самую команду мечты, о которой снимают фильмы, но которую так тяжело найти в жизни.

Арман ЗИРОЯН:

- Карате научило меня ставить правильные цели, добиваться их, преодолевать трудности. Наши занятия воспитывают человека как личность, имеющую определенные ценности, принципы, учат морали и нормам поведения в обществе. Все, что доставляет мне радость, так или иначе связано с карате. Кроме того, сейчас я получил возможность воспитывать маленьких спортсменов и учить их всему положительному.

Владимир МИШИН:

- Скажу кратко: карате дало мне правильные жизненные ориентиры, близких друзей, любимое дело и досуг.

Дарья ЗЕНИНА:

- Занятия единоборствами повлияли не только на мое физическое развитие, но и на духовное: придали уверенности в себе, воспитали целеустремленность, выработали твердость характера. Ну и, конечно, подарили добрых друзей.

Денис ЗАЛОЖНЫХ:

- Карате дало осознание того, что нет ничего невозможного, благодаря упорству и труду можно свернуть горы. Меня научили быть честным и справедливым, поддерживать тех, кто в этом нуждается, заботиться о близких. А еще я смог стать тренером и заниматься любимым делом, воспитывая маленьких каратистов, разделяя с ним радость успеха, помогая им решать их проблемы. Я не называю это работой - это мой жизненный путь.

Александр Лапин подытоживает:

- Конечно, сегодня карате - это совсем не то, что мы знали по легендам и восточным фильмам. Но все-таки главным в нем должно оставаться духовное продвижение личности по пути совершенствования. Только техника и физическая сила - не самоцель. Для нас важно, чтобы люди росли творчески и становились гармоничными, продвинутыми бойцами.