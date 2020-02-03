Елена Бирюкова: Я бы с удовольствием снялась в продолжении «Саша+Маша»

На гастролях в Воронеже известная актриса рассказала, почему сейчас не снимается, почему не колет ботокс и почему дружит с первой женой своего мужа

31 января в столице Черноземья со спектаклем "Клинический случай" побывала Елена Бирюкова. Актриса, которую зрители полюбили после роли в сериале "Саша+Маша", призналась «Комсомолке», что с удовольствием снялась бы в продолжении сериала. А также рассказала, как дружит с первой женой своего мужа, почему не колет ботокс – в общем, оказалась очень демократичной и компанейской.

МАЛО СЕРИАЛОВ ДЛЯ СОРОКОЛЕТНИХ

- Вы мгновенно стали популярно, снявшись в сериале «Саша+Маша». Машей до сих пор называют?

- На улице иногда говорят. Сериал вышел в 2003 году, сейчас 2020-й, но люди до сих пор помнят - спустя 17 лет! А про некоторых артистов, которые мелькают часто, не могут вспомнить, где они снимались, в каких ролях: в интернете погугли. Это и большое счастье, и большая трагедия. А про меня вопросов не возникает, сразу - «Саша+Маша». Снимают меня мало, зато я много играю в театре. Если бы не та известность, если бы та работа не получилась, если бы ее не очень полюбили зрители, не ходили бы тогда люди на меня в театр.

- Ваш партнер по сериалу Егор Дронов теперь на «Ворониных» переключился…

- Егору повезло, что он получил большой проект. Это прекрасно. А у меня, к сожалению, не сложилось. Я была бы рада какому-нибудь сериалу а-ля «Воронины», который бы длился восемь лет, я бы могла за счет него обеспечивать семью, а не кататься по городам и весям в поисках заработка. Недавно мне Егор сказал, что вот сейчас бы снялся в продолжении - типа «Саша+Маша: 20 лет спустя». Можно было бы замутить интересную историю. Другой возраст, другие проблемы, взаимоотношения, ситуации. У нас нет сегмента 40+. Сейчас борются в основном за молодых персонажей. А это их родители. И было бы интересно: у людей 45+ проблем не меньше и смешных ситуаций тоже, а столько в этом возрасте опасений – взять хоть последний шанс, климакс. Женщины думают об одном, мужчины о другом. Я бы с удовольствием поучаствовала в продолжении.

Елена Бирюкова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СНИМАЮТ ТЕХ, У КОГО МНОГО ПОДПИСЧИКОВ В ИНСТАГРАМ

- Где сейчас снимаетесь?

- Нигде. Надо заняться Инстаграмом. Я неоднократно слышала от кастинг-диреторов и продюсеров: сейчас снимают и приглашают на пробы тех, у кого много подписчиков в Инстаграме - раз у тебя много подписчиков, значит ты популярен. А у меня мало - всего 17 тысяч. Я так прикинула: я играю порядка десятка спектаклей в месяц, в среднем это 1000 мест в зале. Даже если вычесть 2 месяца отпуска в году, получается примерно 100 тысяч зрителей, которые приходят на мои спектакли. Где они? Мне сказали, что меня не видят в Инстаграме, не находят. Зато блогеры, у которых много подписчиков, активно снимаются в кино. Идет колоссальное обесценивание актерской профессии… А спектакли со мной собирают полные залы, я зачастую не могу выпросить пригласительные для своих друзей и знакомых. Бывает, когда зал продан на сто процентов, я прошу поставить им скамеечку. Так что сейчас моя старшая дочь занялась моим аккаунтом, а то я темный человек в этом. Будем проводить розыгрыши - победитель получит пригласительные на любой мой спектакль в любом городе, где я играю - сам выберет.

- А чем ваша дочь занимается?

- Саша работает, у нее большие планы, куча проектов. Она сейчас запускает кино как продюсер.

- А вас будет там снимать?

- Я надеюсь. Сама шучу на этот счет: ну ты ж мать не забудешь?

- А она хотела когда-нибудь стать актрисой?

- В 8 классе она спрашивала меня: а может, мне актрисой стать? Я говорила, зачем тебе быть актрисой? Она: актрисы зарабатывают нормально. Я сказала, что это точно не та профессия, в которой надо делать ставку на зарабатывание. Потому что сегодня ты зарабатываешь, а потом можешь год-два-три сидеть без работы. В нашей профессии нет никаких гарантий. Я сказала: иди в продюсеры, будешь сама решать - где снимать, кого снимать, хочешь сама играй… Она уже сняла первую короткометражку в качестве приглашенного продюсера. Потому что она пока отучилась всего год в Московской школе кино. Так что опыт у нее пока совсем маленький, хотя многие и этого не достигают. А она на первом курсе умудрилась снять первое кино, которое уже отправлено на конкурс в Канны. Многие российские кинофестивали уже его взяли.

ВТОРАЯ ДОЧКА ПОЯВИЛАСЬ НЕ ЗАПЛАНИРОВАННО

- А какие таланты младшая Аглая проявляет?

- У Аглаи, по-моему, талант быть королевой. Я думаю: как же тебе тяжело будет, как ты будешь приспосабливаться к жизни других людей. Она очень способная девочка, сообразительная, мудрая. Она такая с детства, очень понимающая жизнь. Я считаю, до 12 лет дети должны попробовать все максимально, родители должны все впихнуть. Все подряд, пусть она занимается полгода, год тем-другим, чтобы просто поняла, к чему ее тянет. Не попробовав, не поймешь, интересно тебе этим заниматься или нет. Она и рисует, и поет, и музыкой занималась, и фигурным катанием, и художественной гимнастикой. Она очень хорошо схватывает язык, английский учит, и я понимаю, что надо быстренько второй язык через пару лет добавить. Пусть выучит несколько языков, а дальше можно быть кем угодно. И где угодно жить. Быть свободным в передвижениях.

- Она у вас довольно поздний ребенок. Как вы решились?

- Это случайная беременность, не запланированная, сюрприз. Самое смешное, что прилетел он, когда мы купили трехкомнатную квартиру и решили кухню объединить с гостиной, а вместо кухни сделать еще одну спальню. Одна комната наша, вторая - Сашина, а третья - гостевая. И ровно за месяц до переезда, я вдруг поняла, что это будет не гостевая. Жилец пришел: у вас, кажется, есть свободная площадь, надо занять!.. Аглая была подарком, мы ее так звали с самого рождения. Первые четыре месяца она вообще спала: просыпалась, улыбалась, ела и засыпала. Мы прекрасно высыпались, ночью в первые два месяца она просыпалась один раз, а потом спала по 5-6 часов, не просыпаясь. Идеальный ребенок. Через два месяца после родов я снималась, и она ездила со мной на площадку. Вела себя тихо, никому не мешала, не орала, не пищала, няня с ней гуляла, я подходила, кормила. В пять месяцев мы поехали на две недели в Египет. И это было идеально. Когда в самолете дети начинают орать, хочется убить и детей, и родителей. Эта заснула на взлете и проснулась, когда мы выходили. Весь полет проспала, не вякнув. И на отдыхе она вообще никак не мешала.

Елена Бирюкова в спектакле "Клинический случай".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С БУДУЩИМ МУЖЕМ ПОЗНАКОМИЛА ЕГО ПЕРВАЯ ЖЕНА

- Ваши дочки настояли, чтобы вы поженились с вторым супругом, с которым жили, не расписавшись. Что-то изменилось после штампа?

- Я фаталистка. Все, что должно произойти, - произойдет, что не должно - не произойдет. Печать в паспорте в нашем возрасте - чисто юридические моменты. А детям радостно. Мы собирались сделать это тихо, а они: что без платья что ли? Настояли на платье, машине - все по-настоящему. Я 12 лет отказывалась, но вот уговорили.

- У вас взрослая дочь от первого брака, у Ильи - тоже, от первого брака с Екатериной Климовой. И вы все вместе общаетесь. Заголовки «Екатерина Климова вышла в свет с женой своего первого мужа» - это высокие отношения. Как вам это удалось?

- Посмотрите на меня - разве со мной можно иметь плохие отношения? И потом - нам с Катей делить нечего. Когда я познакомилась с Ильей, Катя была беременна вторым от другого мужа. Мы познакомились благодаря ей: пришли с дочкой Сашей на день рождения к ее Лизочке в ресторан, там, естественно, был отец Лизы - Илья. Так и познакомились… Он потрясающий папа. Это была главная причина, почему я на него обратила внимание. Сначала как на отца, потом уже как на будущего мужа. Он брал Сашу с Лизой на каток, проводил с ними время, когда я уезжала на гастроли. Они прекрасно ладили, отдыхали на даче. Не выяснять же с детьми отношения... Глупо что-то делить, когда делить нечего. Нет повода для дележки, выяснения отношений. Нет ревности. Если каждый соблюдает какой-то паритет, баланс в каких-то мнениях, уважает мнение другого человека, то и все остальное сглаживается хорошо.

БОТОКС НЕ КОЛЮ, ПОЭТОМУ НОШУ ЧЕЛКУ

- Вы живете в большом доме. У вас есть помощница или все сами делаете.

- Домик не такой большой, убирать в нем мне несложно. А раз в неделю вызвать уборщицу для капитальной уборки сегодня могут себе позволить многие. Мы живем в доме втроем, все на работе, Глаша в школе. Встречаемся только вечером, так что мы не успеваем загрязнить дом до такого состояния, чтобы его приходилось долго убирать. Двух часов вполне хватает для этого. А готовить для меня - удовольствие. Мне интересно экспериментировать. Я тут в последнее время залезаю в интернет, смотрю рецептик чего-то новенького, в передаче у Юли Высоцкой могу что-нибудь присмотреть. Мои всеядные, все мои «эксперименты» съедают.

- Какой последний эксперимент был?

- Очень понравилась фасоль в томатном соусе со сливками. Быстро и легко готовится, буквально за 15 минут. Обычная фасоль, не стручковая. Ее надо отварить. Обжарить лук с чесночком, добавить очищенные томаты. Можно из банки, только в собственном соку. Сейчас помидоры купишь, они немного полежат и мягкими становятся, для салата они уже не подходят, а для фасоли в самый раз: кипятком обдашь, очистишь кожицу - они прекрасно подходят для соуса. Добавляешь базилик, специи, потом фасоль, слегка тушишь, а в конце сливки 20-процентные. Сливки смягчают кислоту, которую дают томаты. Можно сливки и не добавлять. Раз-два и целый сотейник. С мясом вообще бомба получается.

- А как вам муж по дому помогает?

- Он помогает во всем: вкручивает лампочки, все чинит, чистит снег, ухаживает за моей машиной. Все, что связано с технической стороной дома, – котлы, вода, краны – все на нем. Помимо всего этого, мой муж с ребенком занимается, пока я на гастролях. Отвозит в школу, забирает, делает с ней уроки, купает, моет голову и укладывает спать. И готовит. Он прекрасно это делает, просто идет по более легкому пути: берет курицу или кусок мяса, маринует его и запекает в пакете в духовке. Отваривает картошку, рис, гречку или макароны. И все - ужин готов!

- Как поддерживаете красоту, ходите в спортзал?

- Если бы я ходила в спортзал, я бы вообще на 20 лет выглядела, но я лентяйка страшная и только иногда заставляю себя поплавать в бассейне или йогой позаниматься. Наверное, генетика играет роль. Плюс, конечно, я хожу к косметологу. Ботокс не колю, поэтому ношу челку - лба не видно. Делаю себе маски, иногда уколы гиалуроновые. Но на это я раз в год могу решиться – для меня это как на казнь себя вести, пытки по собственному желанию, да еще и деньги за это платишь. Поэтому ищу какие-то альтернативные процедуры. Недавно пробовала приборы, которые под давлением воздуха вбивают в лицо сыворотки. По-моему, эффект отличный! Надо раз в недельку делать хотя бы.