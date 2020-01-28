Глава Воронежа Вадим Кстенин посмотрел, как идет реконструкция площади Победы

В августе Вадим Кстенин побывал на площади и сказал, что это самый сложный и важный объект в городе. Важный, потому что 9 Мая там пройдет празднование 75-летия Победы. А сложности заключаются в конструкции основания.

- Объект не простой. Изначально оказалось, что он стоит на насыпных грунтах, которые имеют очень плохую несущую способность. Здесь очень большое количество различных подпорных стен, появились новые смотровые площадки. Для того чтобы их выполнить, приходилось забивать буронабивные сваи, и при производстве этих работ сваи проваливались. Скажем так, было много технических сложностей. Но все они были преодолены. Сейчас работы вошли в завершающую стадию, - отметил мэр.

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ЧТО СДЕЛАЛИ НА НАЧАЛО ГОДА?

Теперь площадь совсем не выглядит, как после бомбежки. Строители уже завершили монтаж трех фонтанов и провели их технический пуск. Все работает, из форсунок, оборудованных подсветкой, исправно бьют вверх струи. Под фонтанами находится большое техническое помещение, в котором расположен блок управления и насос для прокачки воды. Также строители завершили укладку сетей, которые нужны для функционирования площади: это все, что связано с электричеством, водой, наружным освещением, видеонаблюдением. Прогулочную зону замостили гранитной плиткой, поставили декоративные опоры освещения.

Градоначальник пояснил, что плитка на площади пока «гуляет». Это обусловлено рядом объективных причин, но к намеченному сроку она будет лежать, как надо:

- Основной объем первой очереди – это все, что находится сверху, на сегодняшний день выполнен. Безусловно, по весне нам придется немного поправить покрытие, поскольку работы идут фактически в зимний период, хотя мы греем - выставляем тепляки. Работы на качество тоже проверим. У нас имеется пятилетняя гарантия от подрядчика, который абсолютно вменяемый. Так что мы площадь до ума доведем.

Кроме того, рабочие приступили к укреплению склона, который спускается в сторону улицы Помяловского.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

Таким образом, в прошлом году завершилась первая очередь объекта. В этом году предстоят уже не такие капитальные работы, но оттого они не менее важные. Обобщая можно сказать, что подрядчику придется поработать над внешним видом площади: завершить укладку пешеходной плитки, построить тротуар от проспекта Революции к Вечному огню, привести в порядок стелу, памятник, гранитную стену, завершить закрепление склона и соорудить спуски и многое другое.

- Сейчас приступили к реконструкции второй очереди. Это входы на площадь и территория, которая располагается за площадью, за памятником. Там тоже все будет благоустроено – выполнен нормальный сход, тротуарная часть, заново постелют рулонный газон. Будет выполнен сход на улицу Помяловского. Работы здесь еще очень много, но график выполняется четко, заключены все необходимые контракты с субподрядными организациями, творческими мастерскими, со скульпторами, - рассказал Вадим Кстенин.

Он посмотрел, каким темпом идут работы и выразил уверенность, что подрядчик успеет завершить реконструкцию в срок, оговоренный в контракте:

- Реконструкция будет, безусловно, закончена к 1 мая, и мы 75-летие Победы будем встречать на обновленной площади. Это главный наш военно-мемориальный комплекс, и у нас никаких возможностей сорвать ход работ. Поэтому я буду лично контролировать их окончание, в еженедельном режиме мы будем проводить здесь планерные совещания.

ОСНОВАНИЕ СТЕЛЫ ЗАБЕТОНИРУЮТ

Также Вадим Кстенин рассказал, что обновят гранитную стену, пролегающую вдоль площади, и дополнят новой информацией расположенные на ней таблички. Например, допишут имена героев войны. Обновят и бронзовый барельеф с картой воронежского фронта: поменяют облицовку знака, а сам знак оборудуют архитектурной подсветкой.

А вот 43-метровая стела потребует к себе большего внимания. Основание конструкция из стали, чей общий вес составляет 120 тонн, пришло в негодность.

- Есть у строителей и эксплуатирующих организаций понятие «точка росы». Это та точка, которая находится на стыке разницы температур. Именно в этом месте в основании стелы произошла коррозия металла, из которой выполнена внутренняя конструкция объекта. Поэтому ее нужно будет усилить - залить бетоном. Это позволит стеле простоять еще не один десяток лет в исправном техническом состоянии. Вместе с тем и сама стела, и монумент в марте будут подвергнуты реновации. Стелу очистят кварцевым песком (так называемым пескоструйным способом), что придаст ей очень хороший вид. А сам монумент очистят от всевозможных отложений и заново покрасят, - сказал мэр.

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СЛОВО АВТОРУ

Заслуженный архитектор России, профессор ВГТУ Николай Гуненков к площади Победы имеет непосредственное отношение. Дело в том, что она была создана по проекту группы воронежцев по главе с опытным скульптором Федором Сушковым. А помогал ему совсем молодой, только что закончивший вуз Николай Федорович. Он и сейчас принимает самое активное участие в реконструкции площади:

- Мы со скульптором Федором Кузьмичом Сушковым в 1968 году выиграли всесоюзный конкурс, а в 1975-ом по нашему проекту была сделана эта площадь. Изначально ее хотели разместить на проспекте Революции между техникумом и так называемым домом со львами (дом №27). Проект рассматривался худсоветом на самом высоком уровне – в Москве при министерстве культуры. По нашему замыслу стела должна была располагаться рядом со скульптурной группой, обращенной на проспект Революции. Но потом композицию решили разорвать и разместить там, где находилась неблагоустроенная территория с отдельными сараями и жилой постройкой. Еще мы хотели сделать от Петровского сквера через площадь Победы до университета пешеходную зону, но потом там се застроили.

45 лет спустя, по словам Николая Федоровича, площадь, конечно, пришла в запустение. Однако заслуженный архитектор России смотрит с оптимизмом на происходящие там изменения:

- На месте, где соорудили фонтаны, с 1975 года были газоны. Но наша климатическая зона не очень благоприятствует произрастанию цветов. А вот фонтаны придадут территории торжественности. Я также предлагаю художественно усилить стелу – у ее основания появится закладной камень с указом о присвоении Воронежу звания «Город воинской славы». Думаю, что все предложения по обновлению площади будут востребованы, - подчеркнул профессор.