В Воронежской области на поддержку деторождения направят более пяти миллиардов рублей

В рамках проекта «Демография» в Воронежской области реализуется пять региональных проектов. Их общий объем финансирования в текущем году составит 5,164 миллиардов рублей. Из этой суммы более 83% средств направят на финансовую поддержку семей при рождении детей и содействие занятости женщин.

Как рассказала сегодня на планерке у губернатора руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева, в рамках поддержки семей в регионе существуют «пять основных направлений».

Во-первых, это выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. С 1 января текущего года ежемесячная выплата будет предоставляться семьям, у которых среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума на каждого члена семьи

Вторая мера – это ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет. Третья мера – предоставление регионального материнского капитала. С первого декабря прошлого года произошло его увеличение до 150 тысяч рублей. Такой же сумма осталась и в этом году.

Четвертая мера – это проведение ЭКО для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Услуга является бесплатной – она предоставляется в рамках системы обязательного медицинского страхования. Ее в этом году смогут получит около тысячи женщин.

- И в паспорт регионального проекта в ближайшее время будут внесены изменения – мы добавим следующие мероприятия: предоставление единовременной денежной выплаты при рождении второго ребенка 200 тысяч. Кроме того, с 1 января по инициативе президента вводится новая мера – это ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Ее будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, - пояснила Ольга Сергеева.

При этом она затруднилась ответить, как федеральный бюджет будет выделять средства на поручения президента:

- С федеральными коллегами мы сейчас ведем переговоры, но они, к сожалению, отвечают не на все наши вопросы. Претендовать на эти средства можно уже сейчас, но выплачивать их мы будем после того, как на федеральном уровне примут соответствующие законы. Под них мы будем готовить региональные законы.

Ранее на федеральном уровне (по поручению президента) были приняты дополнительные решения по материнскому капиталу, который начнут получать семьи при рождении первого ребенка в его сегодняшнем объеме – это 466 617 рублей, и будет увеличен материнский капитал на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка. При рождении третьего ребенка семьям предоставляется 450 тыс. рублей на погашение ипотечного капитала, а также льготная ставка ипотеки 6% годовых – для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.