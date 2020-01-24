Воронежский губернатор хочет снять с населения плату за вывоз отсортированных отходов

Плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) глава региона обсудил 23 января в ходе совещания в Богучаре.

Он напомнил присутствующим, что с текущего года в Воронежской области стартует программа по раздельному сбору мусора. На реализацию ее первого этапа в региональном бюджете предусмотрены 500 миллионов рублей. По словам губернатора, на эти средства в 15 самых крупных городах области введут раздельный сбор мусора: определят и оборудуют под него площадки, поставят мусорные контейнеры. Каждый контейнер промаркируют в зависимости от того, какую фракцию в него будут складывать. Фракций всего три: пластик, «сухие» и «мокрые» отходы. С пластиком все понятно. К «сухой» фракции относят картон, бумагу, стекло, резину и т. К «мокрой» - средства гигиены, остатки пищи, отходы, имеющие в своем составе органические вещества.

Александр Гусев выделил в программе экологическую и экономическую составляющие, которые тесно связаны друг с другом. Те же картон, стекло, пластик прекрасно подходят для вторичной переработки. И здесь идет речь даже не о выгоде, а о том, что мы бережем зачастую невосполнимые природные ресурсы.

А выгоду могут получить коммерсанты, которые занимаются переработкой уже отсортированного мусора. По мнению губернатора, при таком раскладе именно на бизнес, а не на население, как ожидается, ляжет финансовая нагрузка на вывоз отсортированных отходов. То есть и жителям крупных городов сортировка ТКО может быть выгодна.

В связи с этим Александр Гусев призвал все муниципалитеты оперативно подключаться к реализации программы по раздельному сбору мусора:

- Первый этап этого проекта мы рассматриваем, в том числе, как аналитический, чтобы понять экономику процесса и его выгоду, как для бизнеса, так и для населения. Ожидаем, что экономические параметры сложатся именно таким образом, что в ближайшем будущем за отсортированную часть бытовых отходов воронежцы платить не будут, — пояснил Александр Гусев.