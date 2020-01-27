Под Воронежем подрядчики обещали многодетной матери сделать дом, взяли 1,5 миллиона и исчезли

Мама четырех детей Инна Кутейникова оказалась в патовой ситуации. А начиналось-то все даже очень хорошо. Женщина отстояла в очереди и в 2015 году получила право на получение 1,566 миллионов рублей по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Деньги должны были пойти на улучшение жилищных условий ее большой семьи.

- Мы переехали в Новую Усмань из Белгорода летом 2009 года, - рассказала Инна Юрьевна. – Сначала снимали квартиры, а потом на материнский капитал купили помещение бывшего барака, где сейчас и живем. Три комнаты по 11 квадратных метров каждая, маленькая кухонька и совмещенный санузел. Здесь и живем вшестером.

Кушать семья Кутейниковых вынуждена, можно сказать, в коридоре.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кухня вполне приличная, если забыть о ее размерах.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Так расселенный барак выглядит с улицы.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Хорошо еще на учебный год дочки уезжает в Суздальскую православную гимназию, они у меня умнички, успеваемость хорошая. И я с ними с пятилетним младшим сыном. В Новой Усмани остаются только мужчины – муж со старшим 20-летним сыном (он недавно в армии отслужил, благодарность даже есть от командира части). Только временами по делам из Суздаля приезжаю. А вот летом, прямо скажем, тесновато.

Дети радуют Инну: за них она получает только благодарности.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Мы были в гостях у Кутейниковых. Убедились – действительно, условия не важнецкие. Хотя и сделано все для того, чтобы сделать это жилье мало-мальски комфортным.

- Понятно, что мечтали улучшить жилищные условия, и тут эта программа. Нам как многодетной семье выделили небольшой земельный участок в селе Рождественская Хава. И там на выделенные 1,5 миллиона нужно было как следует отделать дом. Еще 950 тысяч ушло на установку «коробки». Взяли кредит, моя мама помогла с деньгами. Выбирала подрядчика, но за такие деньги никто не соглашался строить. Вроде бы подходящий вариант нашла только в Иваново. Там подрядчики обещали, что будут делать дом из собственных материалов, за счет чего и получалось дешевле. К тому же все работы обещали сделать за полтора месяца. К тому же в администрации сказали, что проверили подрядчика, и все в порядке. Приехала руководитель фирмы и еще один ее сотрудник – все обговорили, заключили договор. Потом дней на десять приехали рабочие, поставили коробку дома. Муж весь день на работе в Воронеже, только в восемь вечера домой приезжает. Моталась к строителям я: еду им отвозила, и даже нужные для строительства расходные материалы покупала.

- А что с деньгами по программе? С вас требовали предоплату?

- Да, и подрядчики торопили, и администрация. В итоге перечислили фирме 1566 тысяч рублей. И тут рабочие быстренько уехали и так больше в Рождественской Хаве и не появились. А местные власти требовали отчет по деньгам – их же перечисляли и из федерального, и из регионального, и из районного бюджета. Но для этого нужно было сдать дом в эксплуатацию и прописаться там. Для этого нужно было вызывать специалистов БТИ. Они подъехали и чисто по-человечески мне сказали: «Дом построен просто ужасно, он непригоден для жилья. Если сейчас его оформите, то от строителей точно никакой компенсации не получите». А потом мы узнали, что дом вообще построен не на нашем участке. Большая часть на одном из соседних, и еще 1 квадратный метр – на другом.

- А вы следили за строительством, говорили о границах участков?

- Да, показывали куски арматуры, обозначающие их границы. В итоге строители то ли забыли о них, то ли по каким-то другим причинам не прислушались к моим словам. А я им доверяла – думала, профессионалы, все знают. А в итоге получилось, что должны администрации оказались не строители. Иск за нецелевое использование денег подали на меня. Суд Новоусманского района принял решение в мою пользу – подрядчики обязаны выплатить 4 млн 705 тысяч рублей с учетом неустойки и компенсации морального врелда. Но ивановские судебные приставы почему-то не спешат взыскивать с фирмы эти деньги. Возможно, это можно объяснить тем, что я звонила той самой женщине – якобы руководителю компании-подрядчика, которая в Новую Усмань приезжала. А та сказала: «Что ты от меня, Инна, хочешь? Белая зарплата у меня 12 тысяч. Будешь каждый момент получать по тысяче с этих денег. Максимум». Вот такая наглость… А в коробке дома уже штукатурка отскакивает, рядом с фундаментом валяется, щели большие образовались.

Съездили на место, где стоит новый дом с Инной и ее младшим сыном. Место пустынное, в чистом поле. Стоит одно строение на сваях, кажущееся заброшенным. Оказалось – он и есть. Даже мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять: «ЗДЕСЬ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!».

Так выглядит коробка дома, сделанная ивановскими умельцами.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Одна из стен дома в Рождественской Хаве.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Облицовка стен уже частично обвалилась.Фото: Юрий КОЗЛОВ

По коробке уже пошли большие трещины.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Только маленький Георгий пока еще этого не понимает. Мальчик сказал: «Скоро мы здесь будем жить». От этих слов даже мне, постороннему человеку, стало больно и обидно. В расселенном бараке, где сейчас живут Кутейниковы, много икон и изображений святых – Инна много ездит по храмам. В такой ситуации, похоже, только на Божью помощь и остается надеяться.

Инна надеется на Божью помощь в нелегкой ситуации, в которую попала.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Телефон фирмы, который нам дала Инна Кутейникова, все время отключен. Так что узнать мнение подрядчиков на эту ситуацию не удалось. Впрочем, тут мы не одиноки. На суд, который принял решение взыскать с подрядчиков 4,7 миллионов, их представитель так и не явился.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАСТЕЙ

Зато много рассказали о проблемах семьи Кутейниковых в администрации Новоусманского района. Местные власти намерены «разрулить» эту зашедшую в тупик историю.

- Иск в суд в отношение Кутейниковой мы не могли не направить – иначе получалось, что сами нарушаем закон, - заявили в администрации. – Однако на самом деле понимали, что к чему. И даже с облегчением встретили решение, что Кутейникова нам ничего не должна. Хоть одна проблема с этой семьи снята. Было совещание с участием главы района Дмитрия Маслова. На нем решили проработать вопрос с возможным обменом участками, чтобы многодетной матери не пришлось выкупать землю, на которой стоит дом.

- Инна Юрьевна утверждает, что в администрации проверяли компанию-подрядчика и заявили, что все в порядке…

- А вот в этом отношении мы по закону не обязаны это делать, не были никакой проверки. Возможно, Кутейникова что-то не так поняла. Напротив, предлагали ей выбрать местных подрядчиков, но она предпочла ивановских. В любом случае будем делать все, чтобы эта многодетная семья все же получила нормальный дом.

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