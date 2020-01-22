2020-01-22T17:14:50+03:00
Дом. Семья

От мишуры до иголки: что достают из кошек ветеринары

Главврач воронежской клиники рассказала, как уберечь питомца от операции
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Котейка может и не заметить, как проглотил нечто опасное.Котейка может и не заметить, как проглотил нечто опасное.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ветеринар Кристина Васильева поделилась фотографиями предметов, которые проглатывали усатые-полосатые. Чего тут только нет: иголка с ниткой...

Иголка с ниткой. Фото героя публикации.

Иголка с ниткой. Фото героя публикации.

...точка от объемной буквы «Ё»...

Точка от буквы "Ё". Фото героя публикации.

Точка от буквы "Ё". Фото героя публикации.

...металлический элемент одежды.

Металлический элемент декора одежды.

Металлический элемент декора одежды.

Металлический элемент декора одежды. Рентген.

Металлический элемент декора одежды. Рентген.

Присутствует и новогодняя специфика: каждую зиму в клинику поступает масса хвостатых пациентов, проглотивших мишуру или дождик.

Дождик. Фото героя публикации.

Дождик. Фото героя публикации.

- Настоящий бум в ветеринарии - случаи проглатывания «скрепышей» и других маленьких игрушек, которые выдают на кассах крупных магазинов. Они мягкие, приятные на ощупь. Кошкам хочется с ними играть, грызть... - делится Кристина Васильева.

"Скрепыш". Фото героя публикации.

"Скрепыш". Фото героя публикации.

Некоторые инородные предметы удается извлечь без оперативного вмешательства. Ветеринары погружают в пищевод животного эндоскоп (похожий по принципу работы на тот, с помощью которого людям делают ФГС). Далее находят предмет, подцепляют его и медленно тянут наверх, как игрушку в автомате. Однако далеко не всегда проглоченные скрепки и резинки для волос остаются в желудке кошки. Если они двигаются дальше – в кишечник – приходится делать хирургический разрез.

- Был случай, когда иголка вышла «своим ходом». Она двигалась ушком вперед, поэтому кошка не пострадала. Но это уникальная, даже удивительная история, - отмечает Кристина.

Котейка не сможет рассказать хозяевам, что слопал советский значок (как бы ни хотел). Поэтому остается быть начеку. Главный симптом: рвота, которая начинается через 15-20 минут после каждого приема пищи. Медлить с обращением к ветеринару не стоит.

Как уйти от неприятностей подобного рода?

- Прятать все мелкие предметы - как и в случае, когда дома есть маленький ребенок, - поясняет Кристина Васильева. - Кошек привлекает все шуршащее, блестящее (не вешайте мишуру!), а также небольшие предметы, с которыми можно поиграть. Заигрываются - и проглатывают. Особенно часто это происходит с деталями конструктора «Лего».

Если вы гуляете вместе с питомцем на улице, нужно быть предельно осторожным. Ветеринар вспомнила о случае, когда котенок нашел на улице «хвостик» от колбасы и съел его вместе с металлической скобой. Итог - операция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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