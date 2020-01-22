От мишуры до иголки: что достают из кошек ветеринары

Ветеринар Кристина Васильева поделилась фотографиями предметов, которые проглатывали усатые-полосатые. Чего тут только нет: иголка с ниткой...

Иголка с ниткой. Фото героя публикации.

...точка от объемной буквы «Ё»...

Точка от буквы "Ё". Фото героя публикации.

...металлический элемент одежды.

Металлический элемент декора одежды.

Металлический элемент декора одежды. Рентген.

Присутствует и новогодняя специфика: каждую зиму в клинику поступает масса хвостатых пациентов, проглотивших мишуру или дождик.

Дождик. Фото героя публикации.

- Настоящий бум в ветеринарии - случаи проглатывания «скрепышей» и других маленьких игрушек, которые выдают на кассах крупных магазинов. Они мягкие, приятные на ощупь. Кошкам хочется с ними играть, грызть... - делится Кристина Васильева.

"Скрепыш". Фото героя публикации.

Некоторые инородные предметы удается извлечь без оперативного вмешательства. Ветеринары погружают в пищевод животного эндоскоп (похожий по принципу работы на тот, с помощью которого людям делают ФГС). Далее находят предмет, подцепляют его и медленно тянут наверх, как игрушку в автомате. Однако далеко не всегда проглоченные скрепки и резинки для волос остаются в желудке кошки. Если они двигаются дальше – в кишечник – приходится делать хирургический разрез.

- Был случай, когда иголка вышла «своим ходом». Она двигалась ушком вперед, поэтому кошка не пострадала. Но это уникальная, даже удивительная история, - отмечает Кристина.

Котейка не сможет рассказать хозяевам, что слопал советский значок (как бы ни хотел). Поэтому остается быть начеку. Главный симптом: рвота, которая начинается через 15-20 минут после каждого приема пищи. Медлить с обращением к ветеринару не стоит.

Как уйти от неприятностей подобного рода?

- Прятать все мелкие предметы - как и в случае, когда дома есть маленький ребенок, - поясняет Кристина Васильева. - Кошек привлекает все шуршащее, блестящее (не вешайте мишуру!), а также небольшие предметы, с которыми можно поиграть. Заигрываются - и проглатывают. Особенно часто это происходит с деталями конструктора «Лего».

Если вы гуляете вместе с питомцем на улице, нужно быть предельно осторожным. Ветеринар вспомнила о случае, когда котенок нашел на улице «хвостик» от колбасы и съел его вместе с металлической скобой. Итог - операция.