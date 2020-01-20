2020-01-20T14:04:01+03:00
Общество

Из калужского зооприюта украли десять макак стоимостью 250 тысяч

Конфискованные животные находились на передержке
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Яванский макак Автор: Eric Bajart - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5841779Яванский макак Автор: Eric Bajart - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5841779
Изменить размер текста:

Полиция и прокуратура Калужской области ищет таинственного похитителя десяти обезьян вида «Макак яванский» из местного Центра реабилитации диких животных. Обезьяны пропали в преддверии новогодних праздников. Незадолго до того их передали центру на передержку – животных изъяли у водителя одного из автомобилей, который остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД на территории Брянской области.

Как сообщила прокуратура Калужской области, неизвестный проник в ангар, где находились макаки и скрылся с животными. Причиненный государству вором ущерб оценили в 250 тысяч рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье «кража», похитителю грозит до шести лет лишения свободы.

В зооприюте с корреспондентом «КП» общаться наотрез отказались:

- Мы ничего не комментируем. Все вопросы к следователям.

СПРАВКА «КП»

Яванский макак, его еще называют макак-крабоед, - обезьяна среднего размера серого окраса с зеленоватым отливом, имеет на голове темный хохолок, светлые усы и «бакенбарды».

Родина макака – тропические леса от Бангладежа до Индокитая. Сейчас этот вид акклиматизировался в других районах, где порой угрожает местному биоразнообразию.

Питается крабоед не только крабами. С удовольствием употребляет фрукты, овощи, листву, орехи, насекомых, улиток и ракообразных.

В последние годы стало популярным держать яванского макака в качестве домашнего питомца. Эти животные отличаются сообразительностью, легко поддаются дрессировке, не агрессивны и дружелюбны как человеку, так и к другим домашним животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Tele2 предлагает перевести бабушек и дедушек в интернет с экранов ТВ
Tele2 выводит в телеэфир социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Это поможет привлечь большее внимание аудитории к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии
Новости 24
Женщину из Воронежа, обматерившую пристава, оштрафовали на 20 тысяч
Воронежский «Буран» всухую проиграл пензенскому «Дизелю»
В Воронеже на праздниках иллюминация появится еще на пяти улицах
У воронежского концерна «Созвездие» - новый генеральный директор
Под Воронежем собираются построить новый детсад и стадион
Воронежцев призывают сообщать в полицию о пешеходах, идущих по обочинам дорог
В Воронеже с бывшего заведующего отделением больницы № 1 взыщут 6 миллионов рублей
В Воронежской области обход Боброва могут сдать досрочно
На месте воронежского яблоневого сада уже в этом году начнут строить поликлинику
В воронежской «Квадре» рассказали, из-за чего могли возрасти счета за отопление
Воронежца обманули при покупке игровой приставки
В этом году в Воронеже потратят более миллиарда на ремонт дорог
В Воронеже мост на улице Ленина будут ремонтировать после виадука на 9 Января
Директора воронежской УК будут судить за обман на 46 миллионов рублей
Со льда воронежского водохранилища спасли троих детей
В Воронеже продавщицу ограбил и зверски избил уроженец Средней Азии
В «красивый» четверг в Воронежской области поженятся 87 пар
Воронежская вакансия возглавила ТОП-5 самых необычных в России
Воронежцам споет Артур Пирожков
Федеральный законопроект заставит воронежцев платить за парковку