Из калужского зооприюта украли десять макак стоимостью 250 тысяч

Полиция и прокуратура Калужской области ищет таинственного похитителя десяти обезьян вида «Макак яванский» из местного Центра реабилитации диких животных. Обезьяны пропали в преддверии новогодних праздников. Незадолго до того их передали центру на передержку – животных изъяли у водителя одного из автомобилей, который остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД на территории Брянской области.

Как сообщила прокуратура Калужской области, неизвестный проник в ангар, где находились макаки и скрылся с животными. Причиненный государству вором ущерб оценили в 250 тысяч рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье «кража», похитителю грозит до шести лет лишения свободы.

В зооприюте с корреспондентом «КП» общаться наотрез отказались:

- Мы ничего не комментируем. Все вопросы к следователям.

СПРАВКА «КП»

Яванский макак, его еще называют макак-крабоед, - обезьяна среднего размера серого окраса с зеленоватым отливом, имеет на голове темный хохолок, светлые усы и «бакенбарды».

Родина макака – тропические леса от Бангладежа до Индокитая. Сейчас этот вид акклиматизировался в других районах, где порой угрожает местному биоразнообразию.

Питается крабоед не только крабами. С удовольствием употребляет фрукты, овощи, листву, орехи, насекомых, улиток и ракообразных.

В последние годы стало популярным держать яванского макака в качестве домашнего питомца. Эти животные отличаются сообразительностью, легко поддаются дрессировке, не агрессивны и дружелюбны как человеку, так и к другим домашним животным.