«Хотелось настоящей русской зимы! Мороза градусов 30!»: как воронежцы встретили Крещение

Массовые крещенские купания прошли в ночь с 18 на 19 января. В Воронеже для них оборудовали пять официальных мест. Одной из самых многолюдных стала купель у Адмиралтейской площади. По данным мэрии, там искупались 1082 воронежца. Традиционно все прошло под наблюдением спасателей, полицейских и медиков. Для горожан установили теплые раздевалки, организовали точки продажи горячих напитков, шашлыка, выпечки и др.

Для горожан были организованы точки продажи горячих напитков, шашлыка, выпечки и др.Фото: Полина СУХАНОВА

Желающие окунуться еще до полуночи начали собираться на площадке позади корабля-музея Гото Предестинации. Вскоре ее заполнили люди разных возрастов. Были и те, кто не рискнул искупаться, но пришел с близкими. Так, пенсионерка Любовь Ивановна выступила в роли группы поддержки для нескольких поколений своей семьи.

- Нашему младшему восемь лет, и он тоже собирается окунуться. Не будем нарушать христианские традиции. Мы должны верить, соблюдать все правила, хотя часто и не делаем этого. Но хоть сегодня постараемся.

Крещение в Воронеже 2020.Фото: Полина СУХАНОВА

Стоит также отметить, что ночь Крещения выдалась в этом году на удивление теплой. Что, к слову, понравилось далеко не всем:

- Отсутствие льда и снега смущает. Хотелось настоящей русской зимы! Мороза градусов 25-30, а может и побольше! - поделилась впечатлениями одна из купающихся.

Другая жительница Воронежа Татьяна рассказала, что впервые в этом году решила войти в крещенскую воду.

- Честно сказать, ощущения просто невероятные. Я давно собиралась, но никак не могла сделать последний шаг. А вот сегодня брат сподвиг. Не ожидала такого количества людей. Как говорится, от мала до велика: и дети, и взрослые - это здорово! Атмосфера прекрасная, по организации тоже все очень хорошо.

В Воронеже в купаниях приняли участие 2248 человек.Фото: Полина СУХАНОВА

Окунулись этой ночью в ледяную воронежскую воду и гости города.

- Я забайкальский человек, сегодня первый раз в Воронеже. Хочу пустить в этом городе корни. Верю: тот, кто искупается, способен искупить свои грехи. Конечно, полностью смыть их не получится, часть придется замаливать, но все же это имеет значение, - поделился Ян.

Еще несколько парней также высказались на тему греховности:

- Я больше придерживаюсь позиции: если искупаться - целый год не будешь болеть. А грехов у меня никаких нет, стараюсь правильно жить.

- Смыть грехи вряд ли можно, а вот набраться сил на будущий год - вполне. На самом деле это очень хороший ритуал. А для грехов иди в церковь на исповедь.

Крещение в Воронеже 2020.Фото: Полина СУХАНОВА

Всего в Воронежской области в крещенских купаниях приняли участие 17,8 тысяч жителей региона. Мероприятия прошли спокойно и без происшествий.