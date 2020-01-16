«Гитлер любил сайру в масле»

75 лет назад Адольф Гитлер, спасаясь от бомбежек, спрятался в бункере. Здесь он 30 апреля покончил жизнь самоубийством. Вместе с ним добровольно ушла из жизни Ева Браун, а также главный пропагандист фашизма Йозеф Геббельс со своей семьей.

«БЫЛО МНОГО ШОКОЛАДА, ФРАНЦУЗСКОГО ВИНА, КОНСЕРВОВ»

16 января 1945 года Гитлер окончательно перебрался в бункер, расположенный под садом Имперской канцелярии в Берлине. Первое время он выходил на поверхность в свой кабинет в Рейхсканцелярии, чтобы принять подчиненных, провести совещания. Но ближе в концу жизни бункер стал его постоянным убежищем. Там у него, Евы Браун, большой семьи Геббельса были спальни и места для работы. В остальных помещениях располагались системы жизнеобеспечения, комнаты для хранения продуктов, столовая, медпункт. Их общая площадь составляла около 250 кв метров. Вместе с «хозяевами» в бункере находились врачи, охрана, секретари, обслуживающий персонал.

Русские вошли в Берлин 21 апреля 1945 года. Среди солдат, которые добивали остатки Третьего рейха, был воронежец, младший лейтенант Владимир Подрезов:

- Мне запомнилось, что когда мы вошли в Берлин, там был плакат с изображением девочки в белой кофточке и мальчика. На нем была надпись на русском: «Папа, я жду тебя с победой!». Этот плакат, который подготовили наши политработники, солдат «брал за сердце».

Юный Владимир Подрезов (слева) с товарищем во время службы в Берлине.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Первое время Владимир Иванович охранял один из въездов в город, банк, а затем обустраивал советскую Центральную комендатуру - временный военный административный орган, предназначенный для управления городом.

- Мне сказали, чтобы я с солдатами охранял банк, в котором хранились деньги. Немцы хотели у нас его отбить, но у них из этого ничего не получилось. А 30 апреля меня вызвали и назначили помощником дежурного в Центральную комендатуру. Поручили добыть мебель, а также продукты для офицерской столовой. Как раз в этом банке я должен был взять столы и стулья для комендатуры.

Административная должность позволила Владимиру Ивановичу через несколько дней побывать в Рейхстаге, который пал в Берлине последним 2 мая. Он хотел взять оттуда мебель, но ему не дали.

- Я открыл толстую дверь в фойе Рейхсканцелярии, и мои ноги утонули в ковре с толстым ворсом. Стоял большой открытый сейф, в котором были немецкие кресты. Мы на это не обратили внимание. Хотели мебель взять. Но нам сказали, что там, где был Гитлер, мебель брать не нужно. Затем мы зашли в кабинет Гитлера. У него стоял длинный большой стол, заваленный бумагами. На потолке перекосилась от снаряда громадная люстра. Везде были бюсты Гитлера из черного дерева, - рассказал ветеран.

А провиант нашли рядом с Рейхстагом, под землей в фюрербункере. К тому времени все главные действующие лица Третьего рейха совершили самоубийство, однако в убежище остались люди из обслуги. Они и встретили советских солдат.

- Я приехал на двух «студебеккерах». Нам сказали пойти в бункер Гитлера, один вход в который был из Рейхсканцелярии, а второй – из сада. Но мы туда попали через отверстие, которое образовалось от прямого попадания бомбы. На верхнем этаже на кухне были две электрические плиты. В столовой около кухни, где ел фюрер, нас встретили два официанта в белых куртках и с полотенцами на поясе. Овальный обеденный стол был застелен белой скатертью. У этого помещения на случай покушения была специальная защита в виде стены из толстой, пуленепробиваемой резины. А на третьем, нижнем ярусе, находился кабинет Гитлера, его спальня и спальня Евы Браун. В общей сложности около 20 небольших помещений. Еще там были два врача – мужчина и женщина. Мужчина подарила мне яловые сапоги. Я потом их передарил художнику из «Кукрыниксов» Николаю Соколову, а женщина - часы. Такие часы Гитлер вручал своим летчикам-асам. Сейчас они у моего сына, полковника полиции, - вспоминает Владимир Иванович.

В этой столовой он пообедал, прислуживали ему эти два официанта:

- Достали нам консервы. Оказывается, Гитлер любил сайру в масле. Там ее было много ящиков. Мы их забрали. Шоколада было немало – ящик где-то, копченая колбаса, ящика четыре французского вина 1870 года. Немцы его вывезли из Парижа. Мне понравилось печенье - галеты, посыпанные укропом.

Чтобы задобрить советских солдат, немецкий переводчик рассказал им анекдот: «На самолете летят Гитлер, Геббельс и Риббентроп. Геббельс говорит: «Как было бы хорошо, если бы мы сбросили с самолета продуктовые карточки на мясо и хлеб. Как народ был бы рад». А летчик это услышал и сказал: «Вот если бы всех вас выбросить с самолета, то было бы всеобщее ликование немецкого народа».

Также советские солдаты поведали Владимиру Ивановичу историю, как умирали дети Геббельса. В бункере его супруга Марта попросила адъютанта главного врача санитарного управления СС вколоть им снотворное. Одни из ее шестерых детей, маленький мальчик, умолял мать не делать этого. Но женщина была непреклонна. После того, как морфин подействовал, она собственноручно раздавила у них во рту ампулы с цианистым калием.

Сегодня от фюрербункера ничего не осталось - на его месте построили жилые дома.

АРЕСТОВАЛ ЖЕНУ МАХНО

Как только закончилась война, в августе 1945 года, Владимиру Подрезову поступил приказ обойти дома и проверить всех, кто остался в Берлине:

- Нажал на кнопку звонка и слышу женский голос: «Папа» с ударением на последний слог. Открывает мне дверь дед под 80 лет. Говорит, что является полковником царской армии и спрашивает, чем он может мне помочь. Я ему ответил, что война закончилась и ничего не нужно. И вдруг услышал лай собачки. Прошел дальше по коридору, захожу в комнату. Встает с кровати женщина, интересная такая, в пеньюаре, надевает на себя атласный халат с розами. Сказала, что ее зовут Галиной и она является женой Нестора Махно. Я у нее спрашиваю, где же ваш муж? Она отвечает, что он умер в Париже, а дочь находится у своей тетки в Осло, в Норвегии. Я посадил ее в машину и передал в штаб в Потсдам.

На следующий день воронежец вернулся в этот дом. Вместе с солдатами он проверил подвал, оказалось, что там был штаб власовцев:

- Одного из них я успел арестовать. Остальные сбежали. В подвале они хранили антисоветские листовки, грампластинки. Я потом одну послушал, там была запись «Детки, детки, замучали вас советские пятилетки».

Кроме того, Владимир Подрезов арестовывал министра транспорта и министра спорта Германии, которые хотели скрыться на автомобилях.

ВСТРЕЧАЛСЯ С ЖЕНОЙ ПРЕЗИДЕНТА США ЭЛЕОНОРОЙ РУЗВЕЛЬТ

Владимир Иванович признается, что и после войны его жизнь была не менее интересной. Он долгое время работал в отделе городского образования Воронежа.

Однажды по служебной надобности его отправили в командировку в Ленинград. Нужно было посмотреть, как в городе на Неве собирают на центральных площадях елки (в Воронеже тогда ставили новогоднее дерево целиком, а в Ленинграде насаживали еловые ветки на железный каркас). И как только он приехал в город, тут же направился во Дворец пионеров:

- Только я туда захожу, как подъезжают машины, и из одной из них выходит высокая женщина в круглой шляпке, черной кофте. Еще у нее была сумочка через плечо. Оказалось, что это Элеонора Рузвельт, жена президента США. Я незаметно примкнул к их делегации. Заходим мы в комнату, где ребята играют в шахматы. Спрашивают, кто из делегации сразится с русскими ребятишками? Тут Элеонора Рузвельт говорит своему помощнику Соломону, чтобы он сыграл. В итоге мальчишка лет 11 с первым юношеским разрядом его сразу обыграл.

Затем они зашли в другую комнату, где висели картины, иллюстрирующие русские сказки. Миссис Рузвельт предложили сфотографироваться у одной из них, посвященной невеселой истории «Про рыбака и золотую рыбку». Однако мудрая леди отказалась. Ей больше понравилась картина про золотого петушка. Рядом с ней она с удовольствием сфотографировалась. Еще она спросила, чем занимаются советские дети и рассказала, что их дети также загружены уроками и обязанностями по дому.

И тут Владимир Иванович не смог остаться в стороне:

- Я ей задал вопрос: «А почему вы приехали?». Она мне сказала, что встречалась с дочерью тетки Николая II, которая ей посоветовала в Ленинграде посмотреть дворец.

В последние годы Владимир Подрезов трудился в Совете ветеранов Советского района Воронежа, а сейчас ушел на заслуженный отдых. Долгие годы он хранил тайну о своей настоящей деятельности в Берлине.