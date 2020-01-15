2020-01-15T19:01:20+03:00
Общество

Воронежский губернатор об улучшении жизни: «Рост доходов и создание правильной атмосферы»

Александр Гусев рассказал, в чем видит суть поставленных президентом задач
Татьяна МИСТЮКОВА
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В среду, 15 января, губернатор побывал на оглашении ежегодного Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Оно состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

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УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ И МАТКАПИТАЛА

В рамках послания Владимир Путин внес широкий круг предложений по ряду сфер. Наиболее важные из них относятся к социальному блоку. Цель изменений – улучшить в стране рождаемость, повысить благосостояние граждан, воспитывающих детей.

Так, президент рассказал, что уже с этого месяца семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех:

- Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать: в среднем, это зависит от региона.

Также с января он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно:

- Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход, - сказал Владимир Путин.

Существенные изменения ожидаются по выплатам по материнскому капиталу. Они тоже вступили в силу с 1 января.

- Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка, - заявил президент.

Помимо этого, он предложил увеличить материнский капитал на второго ребенка на 150 тысяч рублей:

- Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей.

А вот при рождении третьего ребенка государство будет «гасить» за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

- То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Напомню также, что льготную ставку ипотеки – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита, - отметил президент.

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«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, АДЕКВАТНОЕ ЕГО ТРУДУ»

Позже губернатор Александр Гусев отметил, что все задачи в Послании направлены на улучшение качества жизни. Оно должно отражаться в росте реальных доходов воронежцев и в создании правильной социально-экономической атмосферы.

- Перед собой ставлю задачу, чтобы жители региона прочувствовали дополнительную ценность проводимых изменений. Такая логика, кстати, заложена и в ключевых тезисах развития страны от «Единой России» как партии парламентского большинства. Так, например, по нацпроектам мы строим беспрецедентное количество новых школ и детских садов. Но это не должны быть безликие «бетонные коробки». Стремимся к тому, чтобы создавалось пространство для всестороннего развития ребенка, - отметил губернатор.

Он напомнил, что в прошлом году в регионе построили девять новых школ и 23 детсада, а в ближайшие два года возведут еще 17 новых образовательных учреждений.

Помимо этого, Александр Гусев рассказал, что сфера здравоохранения получит мощную финансовую поддержку:

- На эти цели мы уже заложили как минимум два миллиарда рублей. Будем массово ремонтировать воронежские медучреждения, создавать новые (например, начнем строить онкоцентр), закупать оборудование и укреплять кадровый состав.

Также перед областным правительством стоит непростая задача – поднять на предприятиях зарплаты до среднего значения по отраслям:

- Несмотря на то, что за последнее десятилетие мы уверенно вошли в группу регионов-лидеров по росту реальных доходов (12 тысяч рублей средней зарплаты в 2008 году и более 30 тысяч — в 2019-м), нам есть куда развиваться. В частности, сейчас ведем переговоры с работодателями с тем, чтобы они повышали зарплаты у себя на предприятиях. А мы в свою очередь поддержим обучением их сотрудников за счет облбюджета. Каждый житель Воронежской области должен получить хорошее вознаграждение, адекватное его труду, - выразил уверенность Александр Гусев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что Послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального.

- Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства, - отметил он.

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