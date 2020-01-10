Бесснежная зима: где воронежцам покататься на коньках

Накануне в Воронеже выпал долгожданный снег, но надежда, что настоящая зима продержится долго - крайне мала. Уже к понедельнику синоптики прогнозируют пасмурную, бесснежную погоду и почти плюсовую температуру. Вот из-за такого аномального тепла в этом году горожане лишились возможности покататься на коньках на открытых площадках.

Но корреспондент «КП» составил личную подборку закрытых катков. К тому же, на таких аренах качество ледяного покрытия существенно выше. Лезвия коньков во время скольжения разрезают поверхность, и при попадании в такую «колею» создается угроза травмы. Как правило, покрытие шлейфуют на специально оборудованной машине теплой водой, чтобы порезы быстрее затягивались, а поверхность становилась ровной. Но подобные процедуры не предусмотрены на открытых катках.

Мы разобрались, где можно провести время в наиболее комфортной обстановке и сколько за это придется заплатить. Катки оценивали по четырем пунктам:

Первый критерий - плата за прокат коньков, ведь не у каждого имеются свои.

Второй - стоимость входа на каток.

Третий - атмосфера, которая царит во время массового катания.

Четвертый критерий - инфраструктура. Обращаем внимание на наличие раздевалок, кафе или аппаратов с едой.

«Северное сияние»

Каток расположен в Северном микрорайоне на улице Лизюкова, 36А.

Перейдем к оценке.

1. Цена за прокат коньков здесь составляет 200 рублей. Умеренная плата за 75 минут - 4 балла.

2. Выход на лед одному взрослому человеку обойдется в 200 рублей, ребенку до шести лет - 100 рублей также за 75 минут. Самая низкая цена среди рассмотренных нами вариантов - 5 баллов.

3. Во время сеанса не играла музыка, но в целом атмосфера и персонал доброжелательные - 4 балла.

4. Отсутствует теплая раздевалка, зато есть возможность сдать рюкзаки, обувь или верхнюю одежду в гардероб. На территории работают кофейные и аппараты с едой - 4 балла.

Итого: 17 баллов.

Дворец спорта «Юбилейный»

Находится в центре города по адресу: улица Карла Маркса, 116.

1. Прокат коньков - 100 рублей. Самая низкая цена - 5 баллов.

2. Билет для прохода на лед стоит 300 рублей (без билета вас не пустят даже в качестве сопровождающего). Время катания 90 минут. Наша оценка - 4 балла.

3. На катке играет популярная музыка. Людей больше, чем в остальных местах, но на льду не тесно - 4 балла.

4. Есть гардероб, туалет, общая раздевалка (не около льда). Можно купить горячие напитки в кофейном аппарате - 5 баллов.

Итого: 18 баллов.

Победитель нашего рейтинга.Фото: Илья ШУШКОВ

Спортивный комплекс «Арена Север»

Располагается на улице 60 лет ВЛКСМ, 8д - по соседству с крупным торговым центром и парком на бульваре Победы.

1. Аренда коньков - 200 рублей за 60 минут. Соотношение цена - время оцениваем в 3 балла.

2. Цена массового катания - 200 рублей за час. 4 балла.

3. Ледовая арена находится с красивым парком, по которому можно пройтись до или после катания. Это дополнительно создает настроение. На катке играет музыка. Пространства достаточно, чтобы люди не теснили друг друга и не толкались. 5 баллов.

4. На территории есть отдельная раздевалка, кофейня, пиццерия - 5 баллов.

Итого: 17 баллов.

Атмосфера здесь очень приятная.Фото: Илья ШУШКОВ

Ледовый каток «Хрустальный конек»

Находится на проспекте Труда, 48г. Представляет собой площадку со льдом внутри надувного манежа.

1. Цена за прокат коньков - 100 рублей. Дешево, но катаетесь всего 60 минут - 4 балла.

2. Стоимость выхода на лед - 250 рублей за тот же час. Если соотнести время и цену, то плата получается самой высокой среди рассмотренных вариантов - 3 балла.

3. Площадка небольшая, но посетителей тут тоже немного. Риск столкновения ниже, чем на других катках - 4 балла.

4. Есть отдельный гардероб для верхней одежды, для подготовки к выходу на лед рядом с бортами находятся скамейки, установлены специальные аппараты, в которых можно купить горячие напитки - 4 балла.

Итого: 15 баллов.

Если соотнести время катания и цену, то плата получается самой высокой.Фото: Илья ШУШКОВ

Напомним, что с конца декабря на площади Ленина работают два бесплатных открытых катка: взрослый и детский. График работы - с 10.30 до 21.30. Прокат коньков обойдется в 250 рублей за полтора часа. Покататься здесь горожане смогут до начала марта.