2019-12-27T16:37:58+03:00
Авто

Воронежские эвакуаторы увозили автомобили с детьми и домашними животными

Это происходило в тех случаях, когда стекла машины наглухо тонированы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Погрузить и уехать - дело считанных секунд.Погрузить и уехать - дело считанных секунд.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Тот, кто хоть раз видел, как работают эвакуаторы, не решится оставить машину во втором ряду даже «на пять минуточек». Многим представляется, что сначала вокруг машины походят инспекторы, неторопливо заполнят какие-то бумаги, потом подкатится эвакуатор, его водитель выкурит сигарету-другую и так далее. Как на деле? Увидели нарушение. Подъехали. Схватили! Счет идет буквально на секунды. Машина окажется на платформе быстрее, чем вы допьете кофе; быстрее, чем подуете на стакан и сделаете первый глоток; быстрее, чем успеете заплатить за напиток.

50 автомобилей в день

За этот год в Воронеже почти 8500 автомобилей увезли из-под знаков «Остановка запрещена», 4200 - с мест для инвалидов, 2200 - с пешеходных переходов, около 250 - со второго ряда, более 100 - с мест, где машина блокировала проезд. Есть еще более 700 случаев, когда автомобилисты были пьяны или отказывались от медосвидетельствования, а также порядка 180, когда у них не было водительских прав или регистрационных документов. По оценке Андрея Судакова, замкомандира отдельного батальона ДПС Воронежа, каждый день на стоянки ООО «Перспектива» уезжает порядка 50 машин. У фирмы есть 11 эвакуаторов, на постоянной основе работают 7-10 из них.

Центральные улицы Воронежа постоянно патрулируются. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Центральные улицы Воронежа постоянно патрулируются.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Что делать, когда машина исчезла с места, где вы ее оставили? Звоним по номеру 112 или на многоканальный телефон ГИБДД 2696036 (вместо сигнала «занято» он дает обычные гудки, потому придется их какое-то время послушать). Если автомобиль исчез благодаря эвакуаторщикам, а не угонщикам, предстоит вместе с регистрационными документами отправиться в городской отдел ГИБДД на Обручева, 3. После оплаты штрафа дадут разрешение на возврат автомобиля и скажут, с какой штрафстоянки его забрать (одна - на Острогожской, другая - на Антонова-Овсеенко).

Как отмечает Андрей Карпов, исполнительный директор ООО «Перспектива», до 95% водителей оставляют документы в машине. Для таких случаев алгоритм меняется: сначала придется доехать на стоянку за документами (автомобиль разрешат открыть), потом - на Обручева, потом - снова на стоянку.

«Нам ломали ворота...»

Раскошелиться придется не только на штраф. Тут плата и за транспортировку (около двух тысяч рублей), и за хранение (41 рубль в час с округлением в меньшую сторону: машина отстояла полтора часа - платишь за один).

- Если у человека есть разрешение, мы обязаны отдать ему автомобиль, даже когда у него нет денег на оплату транспортировки и хранения, - сообщает Андрей Карпов. - Он ставит подпись, что получил квитанцию. Если ее не оплачивает в течение 35 дней, совершаем звонок с напоминанием, далее - направляем письменную претензию. Если все это не сработало, отдаем документы в суд. Тут водителю придется дополнительно оплачивать госпошлину и юридические услуги.

Далеко не все адекватно реагируют на эвакуацию машины.

- Каждый человек в критической ситуации ведет себя по-разному. Бывало, что ворота нам ломали или грубили кассирам. Но мы понимаем, что не пряники раздаем... - говорит Андрей Карпов.

«Эвакуаторные» каникулы

Если вы подошли к эвакуатору в момент погрузки машины, то ее должны вам вернуть. Административный протокол будет составлен на месте. Но если эвакуатор с погруженной машиной уже начал движение, следующая ваша с ней встреча будет только на штрафстоянке.

Если водитель в момент нарушения находится в машине - похоже, ему повезло. Автомобиль никуда не увезут. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Если водитель в момент нарушения находится в машине - похоже, ему повезло. Автомобиль никуда не увезут.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Были случаи, когда мы увозили автомобили вместе с домашними животными или даже детьми, оставленными в салоне. Это может произойти, если стекла в салоне полностью тонированы. Однажды ребенок не заметил, как машину погрузили на платформу, потому что играл в телефон. Когда выясняется, что в машине находятся дети, мы останавливаем эвакуатор и вызываем на место полицию. Далее вопросом занимаются инспекторы ПДН.

- Сотрудники будут разбираться в ситуации, ведь в данном случае речь может идти об уголовной ответственности за оставление ребенка в опасности, - добавляет Андрей Судаков.

Отметим, что в праздничные дни служба эвакуации будет работать не в полную силу.

- Будем задействовать эвакуаторы только в случае совсем уж наглых нарушений: например, когда транспортное средство мешает проезду экстренных служб или движению пешеходов, - заключил Андрей Судаков.

Догонять эвакуатор, если он уже двинулся - дело бессмысленное. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Догонять эвакуатор, если он уже двинулся - дело бессмысленное.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Эвакуация автомобиля в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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