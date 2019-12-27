Воронежские эвакуаторы увозили автомобили с детьми и домашними животными

Тот, кто хоть раз видел, как работают эвакуаторы, не решится оставить машину во втором ряду даже «на пять минуточек». Многим представляется, что сначала вокруг машины походят инспекторы, неторопливо заполнят какие-то бумаги, потом подкатится эвакуатор, его водитель выкурит сигарету-другую и так далее. Как на деле? Увидели нарушение. Подъехали. Схватили! Счет идет буквально на секунды. Машина окажется на платформе быстрее, чем вы допьете кофе; быстрее, чем подуете на стакан и сделаете первый глоток; быстрее, чем успеете заплатить за напиток.

50 автомобилей в день

За этот год в Воронеже почти 8500 автомобилей увезли из-под знаков «Остановка запрещена», 4200 - с мест для инвалидов, 2200 - с пешеходных переходов, около 250 - со второго ряда, более 100 - с мест, где машина блокировала проезд. Есть еще более 700 случаев, когда автомобилисты были пьяны или отказывались от медосвидетельствования, а также порядка 180, когда у них не было водительских прав или регистрационных документов. По оценке Андрея Судакова, замкомандира отдельного батальона ДПС Воронежа, каждый день на стоянки ООО «Перспектива» уезжает порядка 50 машин. У фирмы есть 11 эвакуаторов, на постоянной основе работают 7-10 из них.

Центральные улицы Воронежа постоянно патрулируются.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Что делать, когда машина исчезла с места, где вы ее оставили? Звоним по номеру 112 или на многоканальный телефон ГИБДД 2696036 (вместо сигнала «занято» он дает обычные гудки, потому придется их какое-то время послушать). Если автомобиль исчез благодаря эвакуаторщикам, а не угонщикам, предстоит вместе с регистрационными документами отправиться в городской отдел ГИБДД на Обручева, 3. После оплаты штрафа дадут разрешение на возврат автомобиля и скажут, с какой штрафстоянки его забрать (одна - на Острогожской, другая - на Антонова-Овсеенко).

Как отмечает Андрей Карпов, исполнительный директор ООО «Перспектива», до 95% водителей оставляют документы в машине. Для таких случаев алгоритм меняется: сначала придется доехать на стоянку за документами (автомобиль разрешат открыть), потом - на Обручева, потом - снова на стоянку.

«Нам ломали ворота...»

Раскошелиться придется не только на штраф. Тут плата и за транспортировку (около двух тысяч рублей), и за хранение (41 рубль в час с округлением в меньшую сторону: машина отстояла полтора часа - платишь за один).

- Если у человека есть разрешение, мы обязаны отдать ему автомобиль, даже когда у него нет денег на оплату транспортировки и хранения, - сообщает Андрей Карпов. - Он ставит подпись, что получил квитанцию. Если ее не оплачивает в течение 35 дней, совершаем звонок с напоминанием, далее - направляем письменную претензию. Если все это не сработало, отдаем документы в суд. Тут водителю придется дополнительно оплачивать госпошлину и юридические услуги.

Далеко не все адекватно реагируют на эвакуацию машины.

- Каждый человек в критической ситуации ведет себя по-разному. Бывало, что ворота нам ломали или грубили кассирам. Но мы понимаем, что не пряники раздаем... - говорит Андрей Карпов.

«Эвакуаторные» каникулы

Если вы подошли к эвакуатору в момент погрузки машины, то ее должны вам вернуть. Административный протокол будет составлен на месте. Но если эвакуатор с погруженной машиной уже начал движение, следующая ваша с ней встреча будет только на штрафстоянке.

Если водитель в момент нарушения находится в машине - похоже, ему повезло. Автомобиль никуда не увезут.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Были случаи, когда мы увозили автомобили вместе с домашними животными или даже детьми, оставленными в салоне. Это может произойти, если стекла в салоне полностью тонированы. Однажды ребенок не заметил, как машину погрузили на платформу, потому что играл в телефон. Когда выясняется, что в машине находятся дети, мы останавливаем эвакуатор и вызываем на место полицию. Далее вопросом занимаются инспекторы ПДН.

- Сотрудники будут разбираться в ситуации, ведь в данном случае речь может идти об уголовной ответственности за оставление ребенка в опасности, - добавляет Андрей Судаков.

Отметим, что в праздничные дни служба эвакуации будет работать не в полную силу.

- Будем задействовать эвакуаторы только в случае совсем уж наглых нарушений: например, когда транспортное средство мешает проезду экстренных служб или движению пешеходов, - заключил Андрей Судаков.

Догонять эвакуатор, если он уже двинулся - дело бессмысленное.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО