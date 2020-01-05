Воронежские ученые изобрели уникальное средство для обеззараживания стен в больницах

Ученые из Воронежского государственного университета изобрели новый способ борьбы с бактериями в медучреждениях, сообщает ТАСС. Как рассказал агентству ассистент кафедры оптики и спектроскопии физического факультета ВГУ Алексей Перепелица, это состав нанокристаллов серебра и кадмия, над созданием которого коллектив второй год работает по гранту в рамках программы "Умник" Фонда содействия инновациям.

- Мы предлагаем активные вещества, которые могут под действием света, например, ламп дневного света выступать в качестве агента по обеззараживанию стен, тары и всего, куда вы его намажете или добавите в краску и покроете поверхности. Такая обработка важна в медицинских учреждениях, где живет много штаммов различных бактерий, приспособившихся к препаратам, которые с ними борются, - сказал Алексей Перепелица ТАСС.

В основу бактерицидного состава берется стандартный краситель метиленовый синий, который смешивается с полупроводниковыми коллоидными квантовыми точками, то есть с нанокристаллами сульфидов металлов: сульфидом серебра и сульфидом кадмия.

- Они помогают стабилизировать активную форму красителя и производить активную форму кислорода для уничтожения бактерий при каталитической реакции под воздействием света, - сказал Перепелица.

Новый состав, нанесенный на стены помещений, сможет заменить привычное кварцевание, которое сейчас применяют в больницах и поликлиниках. Свое применение наносостав найдет также в учреждениях образования, детсадах и школах.

Сейчас состав проходит испытания и в будущем может получить широкое распространение.