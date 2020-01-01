Новогодние каникулы в Воронеже: мультики на улице, куклы и игрушки, рок-фест

ПРАЗДНИКИ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

Со 2 по 7 января ежедневно на площади Ленина запланированы развлекательные рождественские программы с театрализованными представлениями, играми, конкурсами и трансляциями мультфильмов воронежской студии Wizart Animation - покажут эпизоды нового сериала «Снежная Королева: Хранители Чудес» и фильм «Котенок с улицы Лизюкова-2» (начало в 14.00).

Итак, 2 января - новогоднее представление, 3 января - праздничная программа «С Новым годом!», 4 января - мюзикл «Кастинг Снегурочек», 5 января - театрализованная новогодняя программа, 6 января - театрализованная программа «Морозко», 7 января - «Днесь Христос в Вифлееме рождается». Начало праздничных программ в 15.00.

Еще 7 января в 12.00 праздничная рождественская программа пройдет в парке «Танаис».

ЕЛКИ В ТЕАТРАХ

В театре оперы и балета покажут новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой и спектакли «Щелкунчик» (3 января в 19.00, 4 января в 18.00, 6 и 8 января в 19.00) и «Людвиг и Тутта» (со 2 по 8 января в 11.00 и 14.00).

По 8 января в театре драмы имени Кольцова состоятся показы сказки «Новогодние приключения Полинки-Мандаринки» 2,3,4,5 и 8 января в 11.00, 14.00, 16.30, 6 и 7 января в 10.30, 13.00 и 15.30.

Театр кукол имени Вольховского приглашает 2 и 3 января на сказку "Две избушки и Морозко", 4,5 и 6 января - на "Мерзни, мерзни, волчий хвост", 7 и 8 января - на «Солнышко и снежные человечки». Начало спектаклей в 10.00 и 13.00.

Воронежский концертный зал приглашает посетить новогодние представления «Чудо-чудное, диво-дивное» 2, 3, 4 января в 11.00 и 14.00 и «Щелкунчик» 5,6, 7 января в 11.00 и 14.00.

КУКОЛЬНОЕ ПОМИШАТЕЛЬСТВО

Мышки и мишки, зайки, снеговики и феечки - в выставочном зале на Пушкинской, 7 «Кукольное поМИШАтельство». Эта выставка проходит в нашем городе второй раз и сейчас посвящена новогодней теме - рождественским историям. Каждый автор увидел ее по-своему: кроме традиционных Делов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки, есть даже рыбак на зимней рыбалке, необычная елка-медведь и резиденты "Камеди клаб" Гарик Мартиросян, Павел Воля и двойник Путина Дмитрий Грачев с шутовскими атрибутами - портретной сходство потрясающее, юмористы как живые!

Свои творения представили авторы со всей России и СНГ. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Здесь можно обзавестись подарками к Рождеству. Выставку можно посмотреть бесплатно по 15 января включительно. Часы работы с 12.00 до 19.00.

МАСТЕР-КЛАССЫ В КРАМСКОМ

Музей имени Крамского приготовил праздничную программу для детей и взрослых.

2 января в 15.00 в музее пройдет занятие «Зимние узоры» в рамках выставки «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Участники познакомятся с выставкой и на практической части распишут стеклянную форму (подсвечник или бокал для карандашей) витражными красками по подготовленным сюжетам.

3 января в 12.00 пройдет мастер-класс «Чудо-коты». Под руководством керамиста Аркадия Чудакова взрослые и дети от 7 лет научатся формировать глиняный пласт, получат навыки соединения деталей, создадут фигурки котов и декорируют их. Авторских котиков после обжига можно будет забрать домой.

4 января в 12.00 состоится занятие «Художник театра» в рамках выставки «Театр костюма Марии Федоровой». Дети от 7 лет и их родители окунутся в мир театрального закулисья, узнают, каким образом художник создает эскизы будущих костюмов, как ищет яркие образы и воплощает их в разных техниках. Сценические и концертные костюмы, костюмы для театральных и балетных постановок, образцы модных коллекций, представленные на музейной выставке вдохновят участников на воплощение эскиза собственного костюма. В ходе практической части с помощью цветной бумаги, разноцветных лоскутов ткани участники создадут на листе бумаге коллаж – карнавальный костюм. С собой необходимо захватить бусины, пайетки, кружева, ленты и другие украшения.

5 января в 12.00 пройдет мастер-класс «Игрушка для елочки». Под руководством керамиста Аркадия Чудакова участники с помощью шаблонов создадут игрушку, вырезав ее из глиняного пласта, а затем раскрасят изделие красками. По окончании мастер-класса изделия отправятся на обжиг, по итогам которого, готовые игрушки можно будет забрать домой.

Напомним, в праздничные дни дети могут посетить выставки музея бесплатно.

ВЫСТАВКА О ВРЕМЕНАХ ГОДА

В музее имени Крамского работает выставка «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

- Подзаголовок выставки, позаимствованный у известного корейского режиссера Ким Ки Дука, раскрывает основную тему экспозиции – цикличность смены времен года. Четыре сезона, идущие друг за другом, связаны с рождением, расцветом, постепенным угасанием, и новым возрождением природы. Четыре сезона – четыре раздела выставки. Каждое время года представлено графическими листами и керамикой, - сообщили организаторы.

Графика знакомит как с городскими, так и сельскими пейзажами России. Соседство графики и керамики дает возможность сравнить, как по-разному действуют художники, создавая образы в плоскости листа или в объеме. Часто стенки фарфоровых и фаянсовых изделий декорируют живописью, при этом некоторые элементы изображения обретают объем.

Всего на выставке представлено 77 работ: графика, живопись, керамика, финифть. Посмотреть ее можно по 19 января.

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представил образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, показывают около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представил специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.

FROST FEST

6 января в столице Черноземья пройдет новогодний рок-фестиваль FROST FEST. Форум зародился в 2012 году в Санкт-Петербурге и сразу занял достойное место в череде лучших российских рок-фестивалей. Из года в год фестиваль FROST бережет традиции и остается фестивалем с удивительной атмосферой свободы, дружбы и праздника.

Незабываемое новогоднее настроение, море эмоций и мощнейший заряд энергии на весь год подарят воронежским поклонникам команды LOUNA, СЛОТ и F.P.G.

Группы выступят в клубе AURA 6 января в 19.00. 16+

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НЕСКУЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

3 января в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) пройдет программа "Братья-месяцы". Знаменитая пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» была написана Самуилом Маршаком в начале 1940-х годов. С тех пор во многих детских театрах в дни зимних каникул показывают этот спектакль, ставший символом новогодних праздников. По сказке сняли мультфильм и художественный фильм. А вот сотрудники музея по мотивам пьесы и цикла стихотворений Маршака «Круглый год» придумали для детей программу «Братья-месяцы». В ходе программы ребятам расскажут, почему в году столько месяцев, кто придумал их названия и когда раньше отмечали Новый год. В конце покажут мультфильм «Двенадцать месяцев». Запись по телефону: (473) 280-21-24.

4 января в здании Мещанской управы пройдет интерактивное занятие "Ученические годы русских писателей". Занятие проводится в семи выставочных залах. Оно начинается в зале «Фольклор Воронежской губернии». Здесь ребятам расскажут о том, как проходили уроки в России в XVII веке. В зале №1 экспозиции « Алексей Васильевич Кольцов» речь пойдет о Воронежском уездном училище, в котором учился поэт, и системе оценок, принятых в начале XIX века. В мемориальном кабинете писателя Александра Эртеля школьники узнают о гимназиях XIX века, об обязательной форме гимназистов, какие предметы были включены в учебную программу. Ребятам покажут подлинные письменные принадлежности того времени и документы, которые выдавали по окончании учебного года. В залах экспозиции « Иван Алексеевич Бунин» речь пойдет о гимназических годах юного Бунина. В каждом зале по завершении рассказа научного сотрудника дети разгадают ребус по тематике экспозиции.

5 января в здании Мещанской управы пройдет новогодняя программа «Недолгие зимние каникулы». Тема детского зимнего досуга всегда была любима как отечественными, так и зарубежными литераторами. Один из них – воронежский детский писатель Владимир Добряков. В ходе программы сотрудник музея расскажет об его повести «Недолгие зимние каникулы» и покажет самые известные книги писателя из фондов музея. Затем проведут мастер-класс по изготовлению игрушки из бумаги, а в завершение ребята посмотрят один из популярных отечественных мультфильмов на зимнюю тематику.

8 января в музее-квартире Марии Мордасовой (пл. Ленина, д.9, кв.32) пройдет квест «Фольклория». Проходя квест, ребята попадут в прошлое и возвратятся в наше время, выполнив ряд заданий и собрав из карточек с буквами название самого главного сокровища, принадлежавшего Марии Мордасовой. На этом пути их ждет знакомство с биографией и творчеством знаменитой частушечницы, миром старинного русского быта, с народными музыкальными инструментами и историей звукозаписи. В завершение квеста они выполнят увлекательные задания по созданию собственных произведений устного творчества.

8 января в Доме Тюриных (ул. Никитинская, 22) пройдет игра "Курьерский поезд Маршака". Детям расскажут о творческом пути Самуила Маршака. Четкий ритм деятельности писателя напоминает движение поезда, а искрометность его текстов убеждает в верности этого сравнения и приглашает к путешествию по вымышленной железной дороге. На каждой станции пассажиры посещают города сказок, пьес и стихотворений Маршака. По пути следования поезда ребята увидят уникальные фотографии писателя и памятных маршаковских мест России, а также встретят любимых героев его книг и с ними поиграют.

ПРАЗДНИКИ ВО ДВОРЦЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

По 8 января во дворце Ольденбургских запланированы праздничные программы для детей.

Со 2 по 6 января пройдет Мультмарафон. Один из залов замка превратится в настоящий кинозал с широким экраном для самых маленьких посетителей, там ежедневно будут крутить мультики - в 12.00, 14.00 и 16.00.

Со 2 по 6 января в 13.00 будет работать творческая площадка «Морозные узоры». Участников будут учить рисовать как дедушка Мороз на окнах причудливые узоры – вырезать снежинки из бумаги. Замечательная идея для украшения дома к празднику.

Со 2 по 6 января в 13.30 пройдет тематическая экскурсия «Путешествие в Рождество». Юные посетители узнают, как отмечали Рождество в конце XIX - начале XX веков. Когда появились первые елки в России, какие подарки были самыми запоминающимися.

Со 2 по 8 января в дополнение к основной экскурсии пройдет квест-игра «В гостях у принцессы».

Напомним, со 2 января по 8 января школьники могут бесплатно осмотреть дворец Ольденбургских.