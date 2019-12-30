Воронежец, победивший рак: «Во время болезни пришел к Богу»

«Серая осень, больничные запахи, палата. Из окна послеоперационной видно единственное яркое пятно – золотой купол Алексеево-Акатова монастыря. Казалось, что мне их специально показывают, зовут туда. И я пришел… Пришел к Богу».

Юрию Мещерову 37 лет. Он счастлив в браке, растит двоих сыновей и строит свой бизнес. В эту домашнюю идиллию два года назад без стука вломилась болезнь. Семинома – так врачи называют рак яичка.

«Само рассосется»

- Сначала появилось небольшое образование, но ему я не предал особого значения. Сходил, конечно, в воронежский онкодиспансер в самом начале. Это было четыре года назад. Меня там успокоили, сказали, что ничего серьезного нет, само рассосется. Я и забыл про него, пока совсем не прижало, - вспоминает Юрий.

Болезнь уходить не собиралась. Все стало усугубляться. Температура безумно скакала. В области желудка мужчина начал ощущать дискомфорт. Но списывал это на проблемы с кишечником. УЗИ к тому же ничего не показывало. Только анализ крови заставил серьезно задуматься. На тот момент показатели СОЭ (скорость оседания эритроцитов – прим. ред.) зашкаливали, что говорило о воспалении. После Юрию сделали пункцию, которая окончательно утвердила наличие у него злокачественной опухоли. На тот момент была уже вторая стадия рака.

После выздоровления Юрий стал больше времени проводить с семьей.Фото: Из личного архива героя публикации

- Паники не было. Я столкнулся с ситуацией, которую нужно решать. Взял себя в руки и приступил к лечению. Меня прооперировали. Яичко удалили. А после назначили курс химиотерапии, - делится герой. – Конечно, задавался вопросом: «За что мне это».

«За что мне это»

- Паники не было. Я столкнулся с ситуацией, которую нужно решать. Взял себя в руки и приступил к лечению. Меня прооперировали. Яичко удалили. А после назначили курс химиотерапии, - делится герой. – Конечно, задавался вопросом: «За что мне это».

Юрий нашел ответ на этот вопрос.

- Вера в Бога помогла мне справиться с испытанием. Не случайно окна диспансера выходят на монастырь. Сначала смотрел на него издалека. А потом, когда отпустили из больницы, пришел туда. Помолился, поговорил с батюшкой. Мне стало легче. Я понял, что это не наказание. Меня направляли на другой путь. Верю, что монахини монастыря отмолили меня. Спасли, - делится Юрий.

На химиотерапию ездил самостоятельно

Мужчина растит двух сыновей.Фото: Юлия ДИДЕНКО

На процедуры наш герой ездил самостоятельно на машине. Полтора часа под капельницей в дневном стационаре, приходил в себя и назад. Многие не могут ходить, чувствуют слабость и тошноту. Но Юрий умудрялся справляться со всем этим. А когда становилось очень плохо, просто отлеживался уже дома. Длилось лечение три месяца. От детей они с женой ничего не скрывали. В их семье так принято – говорить о проблемах. Одному тогда было всего два, а вот второму – восемь.

- В активной стадии, когда уже начали выпадать волосы, мы старшему рассказали, что есть такая болезнь, которую лечат с помощью химиотерапии и такой у нее побочный эффект.

Прошло лечение, но остались его последствия. В первую очередь необходимо восстановить состав крови. Химиотерапия убивает все клетки, как плохие, так и здоровые. Из-за этого серьезно ослабевает иммунитет. Его, можно сказать, нет вообще. Страдают также печень и почки. Наш герой рассказал, что после выздоровления он перестал есть говядину и свинину. Организм сам отвергает такое мясо. В его рационе стало меньше молочных продуктов, внимание мужчина теперь уделяет свежим овощам и фруктам.

Так как информации о восстановлении было мало, в Сети Юрий нашел мужчину, который все это уже пережил. Он подбирал ему БАДы и рассказывал о том, как поддерживать нормальное состояние. Помогала и церковь. Если раньше Юрий посещал ее лишь по праздникам, то теперь вера его стала сильнее, и он стал приходить туда раз в две недели.

- Сейчас я больше доверяю Богу. Болезнь нужна была для того, чтобы направить меня, кардинально изменить мою жизнь, - рассказывает мужчина.

Юрий считает себя оптимистом.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Был рыжим – стал русым

15 лет Юрий посвятил банковскому делу. Он руководил отделом в одной из финансовых организаций, имел хороший стабильный доход.

- Буквально через неделю после последнего курса химии я вышел на старую работу. Она помогла мне вернуться в жизнь. В коллективе шутили по поводу моей новой прически, рисовали карикатуры. Я вместе с ними смеялся, а потом волосы отросли. И знаете, что самое печальное? Они перестали быть рыжими! Это была моя уникальность, и вот она растеряна. Теперь я русый. До сих пор немного грустно, - делится Юрий.

Привычные дела позволяли нашему герою окунуться в систему и почувствовать себя снова здоровым. Но что-то все равно было не так.

- Раньше я без проблем выдерживал рабочий день, график и режим. А после болезни стало сложнее, я понимал, что это мне уже не подходит. Да и эмоционально хотелось чего-то другого, - говорит наш герой. – И я ушел. Месяц болтался без дела.

«Бар здоровых привычек»

Юрий мечтает изменить мир.Фото: Юлия ДИДЕНКО

В этом году на майские праздники семья отправилась в Адыгею. Провели несколько дней в горах и добрались до моря. А на обратном пути они остановились в Ростове.

- Инстаграм жены выдал по пути рекламу «Бара здоровых привычек». Мне стало интересно, что же это такое. Ведь после болезни я стал больше внимания уделять своему питанию. Начал читать, изучать. Зацепило. И мы выкупили франшизу, чтобы открыть такой же бар в Воронеже. Философия этого места была мне близка, - делится Юрий.

Этим летом наш герой уже открыл первую точку рядом с одним из воронежских университетов. Мужчина хочет приблизить молодых людей к здоровому питанию, показать, что это может быть вкусно и не дорого. Пока бар не вышел на самоокупаемость, но Юрий все равно чувствует себя по-настоящему счастливым и свободным. Он нашел себя и свое место.

- Пусть это где-то наивно звучит. Но я надеюсь, что мы поменяем мир в лучшую сторону. Это все не зря, я знаю, - с улыбкой делится мечтами мужчина.

Юрий считает, что его рецепт выздоровления заключается в доброжелательном отношении к своему организму, вере в Бога, молитвах и занятии тем, что близко.

- Однозначно считаю, что с болезнью я больше приобрел, чем потерял. Если честно, то потерял я только яичко, - смеется Юрий. – Все остальное – лишь плюсы. Я обрел Бога в душе. Теперь я рассматриваю любую проблему с позиции веры. Изменилось мышление. Стал ближе к семье. Перестал с коллегами в загулы уходить. Мне рак помог понять то, что мне действительно нужно.

Если болезнь вернется, Юрий теперь знает, как ее пережить. Смерть его не страшит. Он считает, что все готовятся в жизни вечной и всему свое время…Сейчас наш герой хочет просто жить.