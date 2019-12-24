2019-12-24T14:57:43+03:00
Общество

Через Воронеж прошел сирийский путешественник, который ведет коня Владимиру Путину

«Хороший скакун - лучший подарок», - говорит Аднан Азам
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Путешественник прошел через Воронеж.Путешественник прошел через Воронеж.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 24 декабря, по Воронежу прошел маленький, но очень заметный караван. Впереди - машина ГИБДД, следом - мужчина в высокой шапке и длинном плаще, ведущий коня, далее - микроавтобус с сирийскими номерами, на крыше которого - корм для животного. Это путешественник Аднан Азам и его спутники. Он добирается в Москву из Дамаска, чтобы вручить арабского скакуна Владимиру Путину.

- Для нас хороший конь - это самый ценный подарок, - говорит Аднан. - Этой лошади 14 лет - она в самом расцвете сил. Ее зовут Звезда Сирии. Главная цель моего путешествия - поблагодарить народ, который стоял с нами рядом во время войны.

Аднан Азам всегда рад общению. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Аднан Азам всегда рад общению.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Путешествие началось в апреле этого года. Сначала у Аднана было два скакуна, но один из них погиб в аварии в Ираке. Миновали Иорданию, Иран, Азербайджан. В России Аднан проходил через Дагестан, Чечню, Ингушетию. За плечами - уже более пяти тысяч километров. На трассах Аднан садится в машину сопровождения, а вот Звезда Сирии заходить туда не желает - скачет рядом.

Скакуна сопровождает автомобиль с кормом. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Скакуна сопровождает автомобиль с кормом.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- В любом месте, куда я прибываю, люди встречают меня с радостью и вниманием, - рассказывает Аднан. - Во время движения через Россию нас везде приглашали на ночлег.

Ближайшая ночевка будет первой за долгое время, когда путешественник остановится не в гостях, а в отеле. Дело в том, что рядом с гостиницей есть конюшня. Там лошадь сможет хорошенько передохнуть после дальней дороги. Прибыть в Москву сириец планирует 15 января.

Отметим, что это далеко не первое историческое путешествие Аднана. 30 лет назад он проехал на лошади по США и встретился с Рональдом Рейганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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