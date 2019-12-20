Многодетный майор из Воронежа: «Бог не дает много детей плохим людям»

В далеком конце 1980-х девятиклассник Олег Решетников с трудом представлял, как сложится его жизнь. Он не думал, что судьба забросит его из родной Брянской области сначала в Бурятию, а потом в Воронеж. Где в декабре 2019-го по поручению президента страны им с женой вручат орден «Родительская слава» за воспитание семерых детей! На тот момент парень, начитавшись книжек, просто мечтал стать военным.

О пути от старшеклассника до майора Российской армии, о рождении и воспитании в трудных военных условиях семерых детей, об инфаркте и желании уволиться, о сохранении любви и взаимопонимания в семье, несмотря на все сложности, рассказал сам Олег Решетников и его супруга Любовь.

«СЫН ГОВОРИТ: «ДЯДЬКА ЧУЖОЙ», - И ОТВОРАЧИВАЕТСЯ»

- Это был 1988 год. Брянская область, город Новозыбков. Я учился в девятом классе, когда к нам перевелась новая девочка - Люба. В конце учебного года мы, как раньше говорили, начали дружить. А уже оканчивая десятый, я первый раз поцеловал ее. Думал, убьет. Но не убила. И вот уже больше 30 лет мы вместе.

После школы Олег поступил в Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М.В. Фрунзе, а Люба - в брянский техникум на кондитера. В 1992-м отношения оформили официально, в том же году появился и первый ребенок – сын Сергей.

- Из училища я выпустился в 1993-м. Меня распределили командиром мотострелкового взвода в город Кяхта в Бурятию. Сына впервые увидел, когда ему было четыре месяца, потом годик, а забирал их с женой – уже в полтора. Приезжаю, улыбаюсь: «Сынок». А он отворачивается от меня, прячется, мол, папа на фотографии, а это дядька чужой! В двухкомантной хрущевке поначалу у нас было три солдатских кровати, стол, три стула и, вроде бы, три тумбочки. Так мы и начали свою жизнь.

«ПОСЛЕ МАЛЬЧИКОВ ЖЕНА ЗАХОТЕЛА ДОЧКУ»

Олег Алексеевич был единственным ребенком у родителей. И про своих детей говорит так: Бог посылал - мы принимали.

- Если Господь дает, надо брать. Плохим людям много детей не посылают, - делится своей философией военный.

Его жена Любовь Михайловна выросла в многодетной семье - их было 14. Признается, что ее никогда не пугало большое количество ребятишек. Тем более, почему бы не родить много детей от хорошего умного офицера?

Так через шесть лет после первого появился на свет второй сын, Максим.

- Сергей какое-то время ревновал. Ведь он был единственным! Все его на руках носили. А тут еще один ребенок.

Родить третьего супруге Олега Алексеевича посоветовали врачи: наметились проблемы по женской части. Так, спустя еще два года, в семье Решетниковых - прибавление. Еще один сын - Миша.

- С третьим стало заметно тяжелее. Это сразу другой уровень. Понял, почему семьи называют многодетными. Правда, ребята уже пытались помогать нам. Максим младшего хлебушком кормил. Слава Богу, мы рядом были. А то докормились бы… - добавляет офицер. - Потом жена дочку захотела, а Таня, в свою очередь, как подросла - сестричку. Была забавная история, когда уже ждали вторую девочку (УЗИ подтвердило пол), отмечали Танины четыре годика - 25 января 2007-го. Гости собрались, принесли подарки, сидим, и в какой-то момент спрашиваем именинницу: «Доча, что тебе еще нужно?» Она в ответ: «Сестричку хочу!» Утром собираюсь на службу, жена мне: «Ты куда? В роддом поехали!» И после обеда уже вторая девочка появилась в нашей семье.

В таком составе: пятеро детей и мама с папой, - Решетниковы прожили в Кяхте до 2009 года. К этому времени Олег Алексеевич дослужился до воинского звания майора. Но из своей части ему пришлось перевестись в Улан-Удэ.

Майор Решетников.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«СЫН ПОДУМАЛИ, ЧТО Я ИХ БРОСИЛ»

- Время было тяжелое: армию переукомплектовывали, офицеров переводили на сержантские должности. Так что мне еще повезло - перешел на аналогичную должность начальника штаба танкового батальона, - поясняет Решетников.

От Кяхты до Улан-Удэ - 250 км. Привезти семью в никуда офицер не мог. Уехал сначала сам. Начальство на месте пообещало дать квартиру многодетному отцу в первую очередь. Однако предлагали, по словам Олега Алексеевича, очень плохие варианты.

- От двух-трех отказался. Потом начал искать самостоятельно. На службе просто жил. Питался как попало. В общем, тяжело было без семьи. Только через два года всеми правдами и неправдами выбил трехкомнатную квартиру. Небольшую - 66 квадратных метров, но немного улучшенную по сравнению с другими.

Жену и детей в Улан-Удэ Решетников смог перевезти в 2011 году. До этого регулярно переводил деньги, ездил на побывку раз в месяц.

- Однажды приехал, а Мишка, младший на тот момент сын, подходит и спрашивает: «Папа, ты что, нас бросил?» Я чуть не сел. Что ему сказать? Как все правильно объяснить?! - до сих пор с возмущением вспоминает Олег Алексеевич.

УДАЧНОЕ ЗНАКОМСТВО

В Улан-Удэ у Решетниковых родились еще два ребенка: в 2011-м - сын Леша, а через три года - дочка Ксюша. Но запомнились эти годы не только радостными событиями. В 2012-м у майора случился инфаркт. Здоровье офицера заметно подкосилось.

- Должность такая, что целыми днями на работе, в подчинении 140 человек. Каждый обязательно в чем-то накосячит, а отвечать будешь ты. В 2014-м собирался уже увольняться, но помог случай. Как раз в это время я проходил реабилитацию в госпитале Н.И. Бурденко в Москве. И со мной в палате лежал Сергей Бычков - председатель Фонда выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь». Вот он, можно сказать, помог армейскому руководству увидеть нашу семью. Взял надо мной такое негласное шефство, - рассказывает Олег Решетников.

Благодаря новому знакомому майору предложили должность в Воронеже. В августе 2015-го он стал помощником оперативного дежурного территориального центра управления штаба Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

- Должность сама поспокойнее, людей в подчинении нет. Нервничать приходится меньше. В течение двух месяцев нам дали жилье: две трехкомнатные квартиры по 81 метру. Наконец-то начал дома появляться, жена счастлива: «Папа пошел гулять с детьми! Ё-моё!»

«МОЙ ТЫЛ»

Олег Алексеевич признается, что, как и многие военные, не мог уделять семье достаточно времени. Уходит - дети еще спят, приходит - уже спят. Поэтому с особой благодарностью в голосе майор отзывается о своей жене:

- Очень хочу ее отметить. Люба - это мой тыл. Она столько перенесла. Болячки, собрания, школы, садики - все на ее плечах. Но жена у меня - девка боевая. Все понимает, - смеется офицер. - По молодости еще, бывало, приходил со службы ночью: мама с ребенком спит, а ведро с пеленками стоит. Брал его и шел выстирывать вещи. Когда старшие были маленькими, засыпали только у меня на руках. Пару минут покачаешь - и сопят уже. А вот после инфаркта младших детей почти не нянчил: поднимать тяжелое нельзя. Но случались и обратные ситуации: надо быть с разными детьми в четырех разных местах, жена мне: «Ты куда?» А я ей в ответ: «На службу. Иди куда нравится больше».

Любовь Михайловна говорит, что временами одной было очень тяжело. И, конечно, на этой почве возникали конфликты.

- Он уезжал в командировки на две-четыре недели. Я оставалась сама с детьми. Тем более это Забайкалье. Там жили только такие же военные семьи. Хотя они и выручали иногда. Попросишь кого-нибудь посидеть с малышами, пока за другими сбегаешь в садик. Иногда я прям умоляла Олега: ну, возьми отпуск, пожалуйста. Потом уже старший подрос, стал вместо мужа помогать мне.

Любовь Михайловна - тыл мужа, опора всей семьи.Фото: Евгений ПОЛОВОДОВ

«МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ»

Решетников - человек скромный. Пафосно рассуждать о принципах воспитания и семейной жизни у него не получается.

- Обычные человеческие принципы прививаем детям. Стараемся, чтобы не обманывали, росли нормальными порядочными людьми. А судить, как семья выглядит со стороны, сложно. Наверное, дружная, - задумывается. - Крепкая? Надо взять молоток и попробовать постучать.

- Главное, чему мы их учим: уважайте родителей и старших. Младших не обижайте. Если они чего-то не понимают, объясните, а не ругайтесь, - добавляет супруга.

По словам Решетниковых, дети у них спокойные. Помогают друг другу. Иногда, конечно, ругаются. Но в целом, стараются вести себя хорошо и помогать родителям.

- Сережа - самый взрослый и самый ответственный. Настоящий хозяин. Хотя ему и попадало больше остальных. Девчонки - мамины помощницы. Моют посуду, порядок наводят. Иногда, правда, ленятся. Сейчас у нас такой порядок: они по неделе посуду моют, а я им за это по сто рублей выдаю, - рассказывает Решетников.

Любовь Михайловна подтверждает: дети действительно самостоятельные. Готовят, прибирают, гладят, старшие помогают с младшими. Капризничают, только когда кашу не хотят есть.

Пока что все Решетниковы живут вместе. Старшему Сергею сейчас 27 лет. Еще в Улан-Удэ он окончил институт по специальности инженер-схемотехник. В Воронеж он переехал уже со своей будущей женой. 21-летний Максим отучился в железнодорожном техникуме и недавно вернулся из армии. Миша учится в Воронежском государственном техническом университете на втором курсе. Таня - в техникуме дизайна и моды. Маша ходит в шестой класс, Леша - во второй, а Ксюша пока что в садике.

- Всегда говорю детям, что в семье все должны держаться друг за друга. Я так воспитывалась, стараюсь и их этому научить. Когда все подрастают, женятся, выходят замуж, к семье подключаются уже другие люди. Из-за этого бывают и разрывы, склоки, ссоры. Объясняю: этого не нужно допускать. Надо поддерживать и помогать друг друга, - объясняет Любовь Михайловна. - Поэтому на все праздники: Новый год, 8 Марта, дни рождения - от мала до велика мы собираемся вместе, готовим, лепим пельмени, накрываем стол. Я никогда не отсылаю детей от себя, не ругаю их за муку просыпанную. Это убрать можно за несколько минут, а то, что остается от процесса, - намного больше и важнее…