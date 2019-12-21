2019-12-21T17:53:09+03:00
Общество

На параде Дедов Морозов воронежцев удивляли зелеными костюмами и розовыми волосами

«КП» составила рейтинг необычных сказочных персонажей праздничного шествия [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Парад Дедов Морозов в Воронеже.Парад Дедов Морозов в Воронеже.Фото: Кирилл Мишин

Традиционный масштабный парад Дедов Морозов и их прекрасных спутниц Снегурочек прошел в Воронеже 21 декабря. С 11:00 праздничные персонажи выстраивались в Кольцовском сквере, а в полдень они выдвинулись в сторону Театра оперы и балета. После чего прошли на площадь Ленина, где уже установили главную елку. Дети и взрослые сразу же окружили сказочных героев, чтобы сделать с ними фото. Пока воронежцы веселились, корреспонденты «Комсомолки» сфотографировали необычных Дедов Морозов и Снегурочек.

Первым в наш объектив попал дедушка в зеленом костюме и с шикарной бородой. Цвет его наряда хорошо сочетается с елочкой.

Не часто можно встретить Деда Мороза в подобном наряде. Фото: Кирилл Мишин

Не часто можно встретить Деда Мороза в подобном наряде.Фото: Кирилл Мишин

А вот победитель в номинации «Самый красный нос!». На парад дедушки взял с собой шикарный посох и не менее шикарную спутницу.

Прекрасная Снегурочка рядом! Фото: Кирилл Мишин

Прекрасная Снегурочка рядом!Фото: Кирилл Мишин

Следующий персонаж хоть и без красного носа и зеленого костюма, но зато с необычным цветом кожи.

Дед Мороз - иностранец. Фото: Кирилл Мишин

Дед Мороз - иностранец.Фото: Кирилл Мишин

Еще один новогодний герой ходил по площади в костюме из воздушных шаров. Иинтересное зрелище!

Самый необычный дедушка. Фото: Кирилл Мишин

Самый необычный дедушка.Фото: Кирилл Мишин

Удивляли сегодня горожан не только Деды Морозы, но и их внучки. Так, по центру Воронежа гуляла Снегурочка с розовыми волосами. Видимо, жизнь в холодных краях не мешает ей разбираться в моде и следить за трендами.

Снегурочка в тренде. Фото: Кирилл Мишин

Снегурочка в тренде.Фото: Кирилл Мишин

А эта девушка - практически персонаж из японского мультика: короткие белые волосы, розовые тени и брови. Она явно достойна попасть в наш рейтинг.

Просто кадр японского мультика! Фото: Кирилл Мишин

Просто кадр японского мультика!Фото: Кирилл Мишин

В номинации «Лучший макияж» побеждает Снегурочка в нарядном кокошнике и с блестящим мейкапом.

Настоящая русская красавица. Фото: Кирилл Мишин

Настоящая русская красавица.Фото: Кирилл Мишин

На новогоднюю елку заглянули и другие сказочные персонажи, например, пингвины и Баба Яга, которую, к слову, дети совершенно ее не боялись. Да и понятно, вокруг столько Дедов Морозов. Ни один злодей не сможет испортить праздник!

Праздничное настроение горожанам портит разве что отсутствие снега. Фото: Кирилл Мишин

Праздничное настроение горожанам портит разве что отсутствие снега.Фото: Кирилл Мишин

Парад Дедов Морозов в Воронеже.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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