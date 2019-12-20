В Воронеже прошел первый международный экспортный форум

В минувший вторник, 17 декабря, в Воронеже прошел первый международный форум «Перспективы развития экспортного потенциала Воронежской области». Его организовал Центр координации поддержки экспорта Воронежской области при поддержке регионального департамента предпринимательства и торговли.

Глава департамента Серей Корчевников рассказал, что в правительстве области идет работа над совершенствованием механизма поддержки бизнеса. При этом развитие экспорта - одно из приоритетных направлений. По итогам 2018-го его объем достиг 1,5 млрд долларов США. В среднем в регионе прирост составляет 15 - 18% в год.

Директор Центра координации поддержки экспорта Воронежской области Роман Голованев пояснил, какую помощь могут получить местные предприниматели. По его словам, Центр проводит обучающие семинары, организует переговоры с иностранными контрагентами, встречи с органами власти зарубежных стран, помогает в маркетинговых исследованиях, создании сайта на иностранном языке.

В рамках форума его участники также подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший экспортер Воронежской области 2018 года», который проводился в четвертый раз среди представителей малого и среднего бизнеса региона. На конкурс поступило 20 заявок, в финал вышло 15. Из них отобрали победителей по трем номинациям.

В категории «Лучший экспортер Воронежской области 2018 года в страны СНГ» лидером стал острогожский завод «Агрегат». «Самым динамично развивающимся экспортером Воронежской области 2018 года» признана компания «РОМАКС». А в основной номинации «Лучший экспортер Воронежской области 2018 года» одержала победу «Торговая компания ТМП» (выпуск тяжелых механических прессов).

Спикеры форума заявили, что подобных мероприятий должно быть больше, а сам форум следует проводить на регулярной основе, ведь только в прямом диалоге можно грамотно выстроить взаимоотношения между чиновниками и предпринимателями, российскими экспортерами и зарубежными покупателями.