Родственник героя Великой Отечественной, похороненного в Воронеже, обратился к президенту

На пресс-конференции Владимира Путина, которая проходила сегодня, 19 февраля, задал вопрос житель Гомеля Иван Афанасьев. Это родственник Александра Лизюкова - героя Великой Отечественной войны, чья могила находится в Воронеже.

- Позвольте поблагодарить вас за то историческое решение, которое вы приняли в феврале 2018 года, - обратился к Владимиру Путину Иван Афанасьев. - Вы подписали указ о посмертном награждении полководческим орденом Жукова генерал-майора Лизюкова Александра Ильича, командующего пятой танковой армией. Это мой дедушка, огромное вам за это спасибо!

Иван Афанасьев. Кадр трансляции.

Владимир Путин улыбнулся:

- Поздравляю вас с таким дедушкой, у вас хорошие гены.

- Позвольте вас пригласить в город Гомель, где в этом году открыт памятник Александру Ильичу Лизюкову и двум его братьям. Это результат народной дипломатии, - продолжил Иван Афанасьев. - Общественность гомельщины и Воронежской области выступила с инициативой провести встречу руководителей регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, на полях которых сражались герои-гомельчане. Мы просим вас эту инициативу поддержать. Позвольте вам вручить книгу об Александре Ильиче Лизюкове - человеке, которого вы вернули из исторического безвременья.

- Спасибо вам за книгу и за вашу инициативу, обязательно посмотрим, - ответил президент.

Идею встречи глав регионов прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Между Воронежской и Гомельской областями налажены побратимские отношения, есть много планов по сотрудничеству. Останки генерала Лизюкова были перезахоронены у памятника Славы в Коминтерновском районе Воронежа 10 лет назад, а в прошлом году великому генералу посмертно вручен орден маршала Жукова, который мы передали Ивану Афанасьеву. И чувство гордости за этого военного начальника, на мой взгляд, должно переполнять каждого жителя региона: память настоящих героев нужно чтить вечно - поколение победителей не должно прерывать историческую правду о тех, кто сражался за будущее страны. Поэтому инициатива Афанасьева, с которым мы находимся в постоянном контакте, безусловно нами принята и обязательно будет воплощена в жизнь. А я, как глава региона, поставлю этот вопрос на личный контроль - во всех нюансах, где наша область должна включиться в эту тему.

Историческая справка

Кандидат исторических наук Владимир Размустов рассказывает, что у генерала Лизюкова было два брата, которые погибли в бою. Младший, Петр, командовал 46-й истребительно-противотанковой бригадой. Старший, Евгений, был партизанским командиром.

Во время гражданской войны Александр Лизюков сражался против войск генерала Деникина и атамана Петлюры. Был командиром артиллерийского взвода, далее - заместителем командира бронепоезда. После он преподавал военное дело, руководил тяжелой танковой бригадой. При этом экспериментировал с вождением бронированных машин, требовал применять их на высоких скоростях.

В 1938 Александра Лизюкова арестовали по подозрению в участии в антисоветском военном заговоре. В 1939-1940 он был полностью оправдан.

- Александр Лизюков отлично себя показал в 1941 году и за это получил звание Героя СССР. Поэтому командование выбрало пятую танковую армию Лизюкова для организации контрудара по флангу и тылу группировки немецких войск, наступавших на Воронеж, - рассказал Владимир Размустов. - 5 июля армии была поставлена задача перехватить коммуникации танковой группировки противника, прорвавшейся к реке Дон и сорвать переправу. Если бы это получилось, то не было бы Сталинграда. Но времени для подготовки и организации контрудара Москва не дала. Танковые корпуса вступали в бой не одновременно, а по мере прибытия.

Задачу выполнить не удалось, и танковую армию расформировали. Александр Лизюков погиб 23 июля 1942 года - его танк расстреляли из засады немецкие орудия.