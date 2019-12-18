2019-12-18T16:14:07+03:00
Общество

В Воронежской области пятиклассники отказываются ходить в школу из-за одноклассницы

Конфликт девочки со сверстниками и учителями длится пятый год
Елена ФЕДЯШЕВА
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Дракинская СОШ. Фото с сайта учебного заведения.Дракинская СОШ. Фото с сайта учебного заведения.
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Родители пятиклассников Дракинской средней школы стоят с плакатами напротив входа в учебное заведение. Их дети отказываются ходить на занятия из-за одноклассницы. Назовем ее Валей. Родители просят администрацию школы изолировать их детей от одноклассницы.

Три с половиной года Валя училась в «б»-классе. До тех пор, как не обвинила учителя … в побоях. И это, не говоря о хронических конфликтах с одноклассниками. В прошлом году проблемную ученицу перевели в «а» класс. И там началось тоже самое. Что же такое делает 12-летняя девочка, что держит в страхе целую параллель?

По словам родителей 5 «а», Валя постоянно провоцирует детей, задевает их, а потом жалуется бабушке на побои. Причем, синяки и ссадины появляются на ее теле без участия одноклассников, уверяют дети и взрослые. Откуда берутся следы побоев? В школе допускают, что девочка наносит их себе сама…

- Придите и посмотрите, что она делает на уроках! Как она показывает средний палец и орёт на весь класс «вы дебилы»! – рассказывает мама Валиной одноклассницы. – У нее друзей никогда не было, моя дочка с ней дружила одна, и теперь от неё страдает.

Все пять лет администрация школы безуспешно пыталась решить проблему своими силами: примирить родителей и одноклассников между собой. Уладить конфликт не вышло. Тогда за него взялись на уровне области.

Департамент образования взял ситуацию под свой контроль и направил 18 декабря в Дракино комиссию из представителей собственного отдела по делам несовершеннолетних и центра психолого-педагогической поддержки.

- Очевидно, что и родителям, и педагогам, и детям требуется помощь извне, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Наши специалисты будут работать на месте до тех пор, пока не уладят ситуацию. Тем не менее, департамент образования в интересах детей советует родителям обеих сторон конфликта прислушаться к мнению друг друга. Приложить обоюдные усилия для решения ситуации посредством диалога, не идти на углубление конфликта и не провоцировать детей на эти действия, не противодействовать оказанию помощи специалистов для разрешения сложившейся и проведению образовательного процесса в школе.

ДЕЖАВЮ

А тем временем «Комсомолка» припомнила поразительно схожую с этой историю, которая произошла в 2012 году в Новой Усмани. Там класс и школа ополчились на второклассницу Олю, приехавшую в райцентр из Казахстана. У слишком подвижной и эмоциональной девочки не сложились отношения с однокласснками. В ответ на объявленный ей бойкот, ребенок покусал несколько человек. Дошло совсем до дикости: дедушка укушенного одноклассника едва не оторвал Оле ухо

Очевидно, что нестандартные дети, как и семь лет назад, представляют проблему для педагогических коллективов воронежской глубинки. И решить ее своими силами сельские школы до сих пор не в состоянии. Хочется верить, что специалисты регионального уровня справятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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