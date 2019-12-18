Испытано пламенем: с каким огнетушителем лучше встречать Новый год-2020

На носу - самый пожароопасный праздник. Замыкающие гирлянды на подсохших елках, фейерверки, стреляющие по форточкам, непотушенные сигареты, разгорающиеся где-то между пустыми бутылками алкоголя - все это не дает пожарным заскучать во время новогодних каникул. В преддверии праздника региональное ГУ МЧС вместе с воронежским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества пригласили журналистов на испытание огнетушителей - устройств, которые могут спасти праздник, имущество и жизнь.

Куда целиться?

На площадке ВДПО разгорелись костры - небольшие пожары, которые нам предстояло победить.

Горящие дровишки худо-бедно сможет потушить каждый из нас. Но полыхающая солярка - задача посерьезнее.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Когда перед тобой поднимается пламя, первое желание - сразу же нажать на рычаг огнетушителя и «выстрелить». Однако тут неподготовленного «пожарного» будут ждать препятствия: пломба и чека. Они защищают устройство от случайных срабатываний во время транспортировки.

- Пока их снимаете, не держите огнетушитель в руках, - поясняет Анна Супроткина, преподаватель учебных курсов регионального отделения ВДПО. - Поставьте его перед собой на ровную поверхность. Сначала сорвите одноразовую пломбу. Это не всегда легко. Возможно, потребуются две руки: одной удерживаем рукоятку, второй дергаем пломбу. После этого вынимаем чеку. Теперь огнетушитель полностью готов к использованию. Держать его нужно за нижнюю часть рычага. Направляем раструб на источник возгорания, нажимаем на рычаг.

Анна Супроткина раскрыла все тайны огнетушителей.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Тушить издалека не получится. Но прыгать в огонь, как герой русских сказок, тоже не надо: держитесь на расстоянии один-два метра. Лучше заранее застегнуть одежду и спрятать длинные волосы (если у вас есть такое богатство).

Справиться с огнем не так уж просто. Кто-то из коллег «стреляет» слишком высоко: поливает языки пламени, оставляя очаг нетронутым. Мы, в свою очередь, успешно гасим свое возгорание, но потом замечаем, что огонь потихоньку разгорается снова - оказалось, недостаточно его залили.

А вот и наш маленький пожар. Не повторяйте такие эксперименты без присутствия профессионалов!

Не старше пяти

Самые распространенные и доступные огнетушители - порошковые и углекислотные. В специализированных магазинах можно купить и другие - воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные. Но тут встает вопрос перезарядки. Специалисты ВДПО отмечают, что в Воронеже ни одна организация не возьмется заправить воздушно-эмульсионный огнетушитель.

Те, что повесили нос - порошковые. Те, кто гордо держит раструб - углекислотные.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В магазине обращаем внимание на месяц изготовления устройства. Как правило, срок годности огнетушителя - десять лет, но раз в пять лет нужно делать перезарядку. В ином случае смесь, которая содержится внутри, может потерять свои самые важные свойства. Мы же не хотим в самый ответственный момент оказаться с ярким, но бесполезным баллоном в руках? У порошковых огнетушителей есть индикатор давления. Его стрелка должна находиться в зеленой зоне.

Холодный удар

Во многих фантастических сюжетах есть замораживающие пистолеты, превращающие цель в кусок льда. Примерно по тому же принципу работает углекислотный огнетушитель. Его струя охлаждает материалы, на которые попадает, до -70 градусов.

- Не направляйте на человека, даже если на нем горит одежда. Лучше воспользоваться другим средством тушения, - подчеркивает Анна. - Кроме того, нельзя касаться трубки - она тоже сильно охлаждается.

Касаться металлической трубки углекислотного огнетушителя нельзя.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Неоспоримое преимущество «углекислотника» - отсутствие следов после тушения. Достаточно будет просто проветрить помещение.

Справится и ребенок

Совсем другая ситуация - с порошковым огнетушителем.

- После его приведения в действие потребуется серьезная уборка. Кроме того, какое-то оборудование может быть выведено из строя из-за попадания порошка, - рассказывает преподаватель.

Облако из мелкодисперсной взвеси, которое выдавит из себя такой огнетушитель, сократит видимость. Если вы находитесь на открытом воздухе, нужно учитывать направление ветра.

Порошковый оставляет внушительное облако.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- При попадании порошка на тело не должно возникнуть каких-то аллергических реакций. Достаточно будет смыть его теплой водой с мылом, - отмечает Анна.

При этом порошковый огнетушитель довольно эффективен. Он удачно справляется со всеми возгораниями, которые могут произойти в быту. Порошковый - гораздо легче углекислотного собрата, а потому его смогут использовать даже дети.

Кто сказал, что борьба с огнем - не женское дело?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Огнетушитель хорош лишь в том случае, если его применяют вовремя - то есть на начальном этапе возгорания. Когда площадь, охваченная огнем, составляет больше двух квадратных метров, работу нужно доверить пожарным.

В ТЕМУ

Какой огнетушитель выбрать в машину?

Судя по всему, лучше купить сразу два.

- С подкапотным горением быстрее справится порошковый. Если речь идет о возгорании в салоне, лучше выбрать углекислотный - он не оставит следов, - сообщает Анна Супроткина. - Можно поставить под капот машины самосрабатывающие огнетушители. Они будут включаться при достижении критической температуры.

Многое зависит от объема. Для легкового автомобиля требуется как минимум двухлитровый баллон. Но ничего не мешает разместить в машине ОП-4 - четырехлитровый. В случае чего он способен существенно повлиять на очаг воспламенения.

Золотое правило, которое относится и к домашним, и к автомобильным огнетушителям: они должны находиться в доступном месте. Держать огнетушитель в багажнике где-то под запаской, домкратом и несколькими досками, которые вы все никак не отвезете на дачу, - плохая идея.

КСТАТИ

Опасная елочка

Как рассказал глава регионального управления МЧС Александр Кошель, дни новогодних праздников - напряженное время для пожарных. Источником неприятностей часто становится главный символ праздника - елочка.

- Ее зачастую ставят возле окна. Где окно - там штора, которая легко может загореться... Не подкладывайте под елку вату! Мы любим маскировать ей подставку, изображая снежок. Но если произойдет замыкание гирлянды, искры попадут на вату. Она загорится не сразу, но начнет тлеть, что тоже очень опасно. Если дерево постояло в доме три-четыре дня и подсохло, оно вспыхнет очень быстро.

Другой источник опасностей - петарды и фейерверки.

- Главное - покупать только сертифицированные пиротехнические изделия, соблюдать все требования - то есть использовать только на открытых площадках, не в лесных массивах и не во дворах многоэтажек. Почувствовали, что упаковка с пиротехникой отсырела? Лучше ее не использовать, - заключил Александр Кошель.