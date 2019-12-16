Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ

- В 2019 году Центрально-Черноземный банк продолжил наращивать объемы бизнеса и повышать эффективность. К окончанию текущего года, согласно нашим прогнозам, наш кредитный портфель достигнет 760 миллиардов рублей, что почти на 10% больше, чем было на начало 2019 года. Объем выдач за 11 месяцев года превысил 558 миллиардов рублей, в том числе 420 миллиардов рублей было направлено на финансирование деятельности корпоративных клиентов и 139 миллиардов – на обеспечение потребностей населения, - рассказал Владимир Салмин. - Доля ЦЧБ на региональном рынке кредитования юридических лиц на текущий момент составляет порядка 30%, на рынке потребительского кредитования - около 40%, а на рынке жилищных кредитов - более 60%.

Владимир Салмин также отметил, что одним из приоритетных направлений в деятельности Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк остаются инвестиционные кредиты. Их доля в кредитном портфеле на 1 декабря 2019 года составляет 36%. Если говорить в абсолютном выражении, то это 170 миллиардов рублей. Реализация инвестиционных проектов позволила увеличить в регионе более чем на 2 тысячи количество рабочих мест.

Учитывая региональную специфику Центрального Черноземья, Сбербанк по-прежнему уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. В 2019 году по программе льготного кредитования АПК было одобрено инвестиционных и краткосрочных кредитов на сумму 64 миллиарда рублей. В том числе, банк активно участвует в программе Минсельхоза по финансированию проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Объем выдач кредитных средств в рамках данной программы с начала года превысил 50 млрд рублей.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин отметил также сотрудничество с государственными органами власти в экономической и социальной сфере. Так, в этом году был заключен ряд договоров государственно-частного партнерства, а также оказана благотворительная помощь в благоустройстве социально-значимых территорий. Среди наиболее ярких проектов были названы реконструкция «Быханова сада» в Липецке и мультимедийный фонтан на Театральной площади в Курске.

Владимир Викторович также остановился на трендах, которые сейчас активно поддерживает Сбербанк - технологической трансформации, цифровизации и развитии продуктов экосистемы. Отмечалось, что наряду с уже ставшими популярными продуктами телемедицины от DосDос для частных клиентов, в 2019 году была запущена продажа «СберМобайл», сервиса «Okko», а также ряда продуктов для юридических лиц.

- Цифровизация региона – это еще одна важная задача, решению которой уже не первый год мы уделяем особое внимание. На текущий момент нами во всех областях региона реализованы транспортные проекты, предоставившие возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Активными темпами идет внедрение безналичной оплаты школьного питания, в ряде регионов ведется работа по реализации проектов «Умный город», «Монитор мэра», продуктов Центра речевых технологий в области медицинского обслуживания и многое другое, - рассказал Владимир Викторович.

В завершение встречи Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин поблагодарил руководителей и редакторов региональных СМИ за интерес к Сбербанку и активную жизненную позицию, которая способствует росту читательской и зрительской аудитории. Владимир Викторович поздравил собравшихся с приближающимся Новым годом и пожелал больших творческих успехов в 2020 году.

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