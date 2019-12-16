9 советов воронежским родителям о том, как правильно говорить с подростками о сексе

Пятый родительский форум прошел в Воронеже 14 декабря. Эксперты рассказали мамам и папам, как сформировать у детей уверенность, как правильно хвалить и наказывать свое чадо, каким образом помочь ребенку пережить возрастной кризис и многое другое. В одной из секций психолог Татьяна Охрименко и биолог Галина Енютина провели мастер-класс на тему: «Как правильно говорить с подростками о сексе». Основные тезисы и советы записал корреспондент «КП».

1. Не стыдитесь открыто говорить с ребенком о сексе.

Зачастую ребенок не может довериться родителям, если попал в сложную ситуацию интимного характера. Напряжение, которое мешает открытости детей, зависит от того, насколько свободно вы сами об этом говорите, позволяете ли себе произносить те или иные термины в присутствии ребенка, ставите ли тему секса в семье в ряд запрещенных или постыдных. Например, при просмотре фильмы вы увидели какую-то сцену, где тем или иным образом показан контакт мужчины и женщины. В этот момент для детей важна ваша реакция. Если ваши эмоции от сцены негативны, то с похожей проблемой ребенок к вам точно не подойдёт. Он думает, что родитель будет не на его стороне, и захочет довериться.

Открытость в разговорах о сексе помогает ребенку понять, что никто не имеет права прикасаться к его телу без согласия. Когда мама и папа работают профилактически, дают понять, что тему половой жизни можно обсуждать, их чадо знает, в случае насилия он сможет обратиться к родителям. Не скрывая этого, не стыдясь и не нанося тем самым самому себе глубокую психологическую травму.

2. Начинать разговоры нужно как можно раньше.

Как только ребенок стал задавать вопросы о своем появлении, нужно постепенно рассказывать ему о половой жизни. Малышу 3-6 лет надо объяснять, что он родился в результате любви мамы и папы. Важно, чтобы уже с этого возраста у него формировалось понимание: секс – это про любовь, а не только про физическую близость.

В возрасте 6-10 лет важно дать понимание того, как именно появляется ребенок, чтобы исключить распространенное детское мнение о капусте и аистах. Также в этот период нужно не бояться говорить о половых органах и об их названиях, чтобы интимные части тела не воспринимались ребенком как что-то постыдное. В детском понимании они должны быть такими же обычными, как ноги или руки.

В 10-14 лет информация о сексе должна становиться более глубокой. Важно детально коснуться темы полового созревания, объяснить все особенности этого периода.

В возрасте 14-18 лет по статистике у большинства людей происходит первый половой контакт. Именно это время требует особенного внимания со стороны родителей. Беседы по теме должны быть максимально открыты, когда родитель может подробно объяснить подростку все аспекты половой жизни. Дать представление о внутреннем строении тела, а также обязательно коснуться темы контрацепции.

3. Не будьте слишком серьезны в разговорах о сексе.

Диалог не должен начинать с фразы: «Нам нужно с тобой серьезно поговорить». Это сразу создаст негативный настрой. В подобных беседах важна легкость и непринужденность.

4. Важно предложить разговор, но не настаивать на нем.

Если ребенок не желает рассуждать на тему секса, не нужно заставлять его. Зачастую важным является не столько содержательная часть, сколько понимание ребенка вашей готовности к диалогу. Когда ему станет интересно что-то конкретное, он подойдет и без стеснения об этом спросит. Не нужно «впихивать» информацию.

Также можно использовать определенные ситуации, как повод для разговора. Например, смотрите фильм, где изображаются отношения мужчины и женщины. Это прекрасный момент для диалога. Задайте простые вопросы о том, что ребенок думает о продемонстрированных отношениях, как он к этому относится. Таким образом постепенно подходите к все более и более интимным моментам.

5. Доверяйте ребенку.

У вас получится конструктивный диалог о сексе, если вы в принципе не доверяете своему ребенку. Если постоянно контролируете его телефон, окружение, словом, так или иначе показываете свою неуверенность в его действиях. Заслужить доверие ребенка в такой ситуации, попросту невозможно.

6. Осуждение родителей только усугубит ситуацию.

Если к вам подходит ребенок и рассказывает о каких-то интимных моментах, осуждение не поможет ни ему, ни вам. Чем меньше мы оцениваем и чем больше стараемся поддержать, тем легче подросток проходит любые трудности. Важно сосредоточиться не на том факте, что что-то произошло, а на эмоциях и на чувствах ребенка. Нужно понять, что конкретно вызывает у него беспокойство. Ведь для подростка необходимо поделиться не самим фактом произошедшего, а тем, что он чувствует после этого.

7. Порой лучшая поддержка – просто выслушать.

Родители думают, что должны конкретными действиями поддержать ребенка, дать совет, решить проблему, но в большинстве случаев, а особенно в подростковом возрасте, лучшая поддержка - выслушать.

8. Изменения в теле - это хорошо.

В период полового созревания подростки часто думают: «Я плохо выгляжу, у меня прыщи, мое тело почему-то меняется». Их это действительно беспокоит, особенно девочек. В такой момент ваша родительская задача – показать ребенку, что он становится взрослым и все перемены естественны. Именно в этот период важно разговаривать с девочками о менструации, с мальчиками о поллюции. Ребенок должен быть готов к такого рода изменениями, они не должны его пугать. Необходимо дать понять ребенку, что все трудности переходного периода временны.

9. Донесите ребенку, что любовь - это некая красная нить, которая идет через всю тему секса.

В среде современных подростков половой контакт стал причиной общественного уважения. Другими словами, если в 16-17 лет у девочки не было опыта физической близости, она сразу же теряет «авторитет». Часто желание сохранить это самое уважение со стороны мнимых друзей толкает девушек интим. Поэтому разговор на тему любви очень важен для предотвращения таких событий. Задача родителей донести до своего ребенка, что в его жизни должен быть человек, который будет его любить, уважать и ценить. Лишь в этом случае секс допустим. Ни при каких условиях он не должен происходить для повышения своего авторитета.

Разговоры о сексе нормальны, и более того необходимы. Не нужно сбрасывать с себя ответственность за правильное половое воспитание ребенка, надеясь, что об этом он узнает в интернете или от друзей. Страх перед простым разговором может стать причиной серьезных последствий вплоть до ранней беременности и венерологических заболеваний. Грамотность в вопросе половой жизни - один из важнейших аспектов безопасной жизни ребенка, и именно родители обязаны ее обеспечивать.