Воронеж лишился стеклянной мозаики с Дэвидом Боуи

В пятницу, 13 декабря, в Воронеже на улице Театральной не стало стеклянной мозаики с изображением британского музыканта Дэвида Боуи. Портрет весной этого года создала воронежская художница Татьяна Федечкина в соавторстве со своим другом – музыкантом Павлом.

- Мы собрали мозаику в мастерской на сетке и в начале лета прикрепили ее на один из домов на улице Театральной, - рассказала «Комсомолке» Татьяна.

В этом месте на фасаде отвалилась штукатурка и художница решила «облагородить» обшарпанную стену произведением стрит-арта. Но вскоре после того, как работа была завершена, выяснилось, что в доме грядет капитальный ремонт.

- Тогда я обратилась в администрацию с просьбой сохранить мозаику, - продолжает Татьяна. – Мне пообещали, что оставят ее на фасаде. Первоначально рабочие даже выполнили специальную рамку вокруг портрета, что выглядело очень красиво.

А буквально на днях выяснилось, что на месте мозаики когда-то был второй, парадный, вход в подъезд дома, и жильцы пожелали его вернуть. Татьяна поспешила на Театральную, но застала уже только обломки разноцветных стекол на тротуаре…

- Я ни в коем случае не хочу никого обвинять, - говорит художница. – Стрит-арт, такой вид искусства, который легко может быть разрушен. К тому же, думаю, рабочие даже не знали о нашей договоренности с департаментом архитектуры…

Жители дома и сотрудники расположенной в доме библиотеки помогли Татьяне собрать все фрагменты мозаики. Перебрав два кубометра битого кирпича с остатками панно, художница обрадовалась:

- Мозаику можно полностью восстановить! И я обязательно это сделаю, но на будущее буду более тщательно подходить к выбору места для размещения.

Куда вернется мозаичный портрет Дэвида Боуи, пока не известно. Кстати, портрет музыканта – это уже второй опыт стрит-арта у Татьяны и ее друзей. Первый и по сей день радует воронежцев на Придаченской дамбе. Разноцветная мозаика с зеркальными фрагментами играет солнечными зайчиками, привлекая внимание и вызывая восхищение у прохожих.

Мозаика на Придаченской дамбе. Фото из личного архива героини публикации.

А тем временем у Татьяны зреет несколько новых идей. Например, создать объемные уличные мозаики или установить двухметровый настоящий калейдоскоп в одном из городских парков. Но это пока ее творческий секрет!