2019-12-13T20:24:33+03:00
Общество

Воронеж лишился стеклянной мозаики с Дэвидом Боуи

Но автор стрит-арта Татьяна Федечкина обещает ее восстановить
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Татьяна и ее творение. Фото из личного архива героини публикации.Татьяна и ее творение. Фото из личного архива героини публикации.
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 декабря, в Воронеже на улице Театральной не стало стеклянной мозаики с изображением британского музыканта Дэвида Боуи. Портрет весной этого года создала воронежская художница Татьяна Федечкина в соавторстве со своим другом – музыкантом Павлом.

- Мы собрали мозаику в мастерской на сетке и в начале лета прикрепили ее на один из домов на улице Театральной, - рассказала «Комсомолке» Татьяна.

В этом месте на фасаде отвалилась штукатурка и художница решила «облагородить» обшарпанную стену произведением стрит-арта. Но вскоре после того, как работа была завершена, выяснилось, что в доме грядет капитальный ремонт.

- Тогда я обратилась в администрацию с просьбой сохранить мозаику, - продолжает Татьяна. – Мне пообещали, что оставят ее на фасаде. Первоначально рабочие даже выполнили специальную рамку вокруг портрета, что выглядело очень красиво.

А буквально на днях выяснилось, что на месте мозаики когда-то был второй, парадный, вход в подъезд дома, и жильцы пожелали его вернуть. Татьяна поспешила на Театральную, но застала уже только обломки разноцветных стекол на тротуаре…

- Я ни в коем случае не хочу никого обвинять, - говорит художница. – Стрит-арт, такой вид искусства, который легко может быть разрушен. К тому же, думаю, рабочие даже не знали о нашей договоренности с департаментом архитектуры…

Жители дома и сотрудники расположенной в доме библиотеки помогли Татьяне собрать все фрагменты мозаики. Перебрав два кубометра битого кирпича с остатками панно, художница обрадовалась:

- Мозаику можно полностью восстановить! И я обязательно это сделаю, но на будущее буду более тщательно подходить к выбору места для размещения.

Куда вернется мозаичный портрет Дэвида Боуи, пока не известно. Кстати, портрет музыканта – это уже второй опыт стрит-арта у Татьяны и ее друзей. Первый и по сей день радует воронежцев на Придаченской дамбе. Разноцветная мозаика с зеркальными фрагментами играет солнечными зайчиками, привлекая внимание и вызывая восхищение у прохожих.

Мозаика на Придаченской дамбе. Фото из личного архива героини публикации.

Мозаика на Придаченской дамбе. Фото из личного архива героини публикации.

А тем временем у Татьяны зреет несколько новых идей. Например, создать объемные уличные мозаики или установить двухметровый настоящий калейдоскоп в одном из городских парков. Но это пока ее творческий секрет!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Снег, лыжи и северное сияние. Как в Заполярье прошел второй тур FusioNNow
На Кольском полуострове завершился второй тур международного проекта FusioNNow, организованного при поддержке компании «Норникель». В рамках Polar Night Tour Мурманскую область посетили пять победителей из разных стран мира
Новости 24
Специалисты Роспотребнадзора рассказали воронежцам, как выбрать хорошую елочку
В 2019 году воронежское здравоохранение получило 180 единиц современного медицинского оборудования
В Воронеж приезжает на гастроли цирк «Империя львиц»
Живущий в доме без водопровода воронежец переплатил за воду больше 21,5 тысячи рублей
Суд на 45 суток приостановил работу воронежского кадетского корпуса
Росгвардейцы обезвредили вооруженного ножом воронежца
В Воронежской области для проведения акции «Тест по истории Отечества» было открыто 204 площадки
Воронежская УК задолжала за водоснабжение больше 10 миллионов рублей
В Воронеже снесут восемь киосков
Воронежская Военно-воздушная академия получит два ударных дрона в 2020 году
В Воронеже возбудили уголовное дело против полицейского, оставившего сбитого им мужчину умирать
Глава Грибановского района Воронежской области оставил свой пост
В воронежском Доме актера отказали коммунистам в праздновании юбилея Сталина
Воронежский аэродром «Балтимор» могут открыть уже осенью 2020 года
В Воронеже две недели ищут молодого человека
В Воронежской области сняли с продажи почти 200 меховых пальто
В воронежской Военно-воздушной академии построят новый корпус за 350 млн рублей
Журналисты Народной Республики Бангладеш расскажут землякам о безопасности Нововоронежской АЭС и развитии города атомщиков
В Воронеже мужчина после звонка мошенника лишился 109 тысяч