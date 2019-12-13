2019-12-13T10:35:52+03:00
Общество

Воронежская область получит почти миллиард на строительство обхода Боброва

Федеральное финансирование должно ускорить дорожные работы
Татьяна МИСТЮКОВА
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Строительство обхода.Строительство обхода.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Правительство России одобрило выделение Воронежской области в этом году 968 млн рублей на ускорение строительства «Юго-восточного обхода Боброва». Регион получит эти средства в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы». Это не первый федеральный транш, ранее область на эти цели уже получила 300 млн рублей.

К строительству обхода Боброва приступили в 2018 году. Это будет двухполосная дорога II категории протяженностью 9,4 км. Магистраль будет огибать город с юго-восточной стороны, пройдет через улицу Пушкина, реку Битюг и дальше в обход райцентра. За поселком Лушниковка новый участок соединится с автодорогой Бобров – Таловая – Новохоперск. Таким образом, новая трасса уведет транзитный поток из города.

Сейчас через Бобров (по ул. 22 Января и Авдеева) едут не только легковые авто, но и «большегрузы». Фуры двигаются в сторону Волгограда, Саратова, Астрахани, Тамбова и фактически парализуют в городе движение и разрушают дороги.

- Поскольку подрядчик был готов ускорить работы, принято решение о выделении региону дополнительных федеральных средств. Это позволит в целом увеличить темпы строительства и сдать объект с опережением графика, - пояснили в правительстве области.

ТТХ АВТОДОРОГИ

Протяженность - более 9,4 км.

Расчетная скорость – 120 км/ч

Ширина проезжей части – 2 полосы по 3,75 метров

Количество полос – 2

Вид покрытия – асфальтобетон

Мостовые сооружения – 4 шт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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