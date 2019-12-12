2019-12-12T16:38:18+03:00
Экономика

ВТБ совместно с ВГУ будет готовить специалистов для банковской сферы

Один из крупнейших банков страны подписал соглашение о сотрудничестве с вузом
Виктор ЛЕВШАКОВ
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11 декабря член правления ВТБ Валерий Чулков и ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты экономического факультета получат возможность пройти стажировку на базе центра операционной поддержки банка в Воронеже.

Взаимовыгодный союз

Возможность применить свои знания и умения на практике важна для любого студента. Но шанс сделать первые шаги по карьерной лестнице в столь крупной организации, как банк ВТБ, – дополнительная мотивация для будущих финансистов.

Валерий Чулков рассказал, что в центре операционной поддержки ВТБ в регионе уже трудится около тысячи человек, и в будущем планируется кадровое расширение. Работа перспективная, высокооплачиваемая, с возможностью карьерного роста или даже переезда в другие регионы страны – словом, отличный шанс для грамотных специалистов проявить себя.

- Сотрудничество с ключевыми высшими учебными заведениями страны важно для ВТБ. Наше соглашение с ВГУ бессрочное. Это говорит о том, что мы всерьез и долго планируем работать вместе. Нам важно видеть в рядах своих сотрудников грамотных, хорошо подготовленных специалистов. Кроме того, мы планируем использовать научный потенциал университета, - подчеркнул Валерий Чулков.

Документ предусматривает не только взаимодействие в подготовке квалифицированных кадров для банковской сферы, но и реализацию совместных научно-технических и образовательных проектов и программ.

- ВТБ является системообразующим банком Российской Федерации, серьезным и надежным работодателем. У нас амбициозные планы по совместной работе. В частности, предполагается взаимодействие в области научно-технических разработок: машинного обучения, анализа больших данных, искусственного интеллекта, - комментирует Дмитрий Ендовицкий. - Уверен, что банку будут интересны не только наши экономисты и финансисты, но и юристы, специалисты IT-сферы, психологи. Наше сотрудничество откроет новые возможности для повышения качества подготовки студентов.

Борьба за человеческий потенциал

Уже в 2020 году студенты экономического факультета ВГУ смогут проходить профессиональную подготовку на базе подразделений ВТБ. При этом Валерий Чулков отметил, что банк готов проводить стажировки не только для учащихся, но и для преподавателей. Дорожная карта разнообразного по форме взаимодействия уже готова.

- Интересы и банка, и университета в полной мере пересекаются с интересами региона. Это возможность для студентов воронежских вузов найти престижную работу, реализовать себя в нашем городе и обустроить свою жизнь. Подобное взаимодействие высших учебных заведений и банков – конкурентное преимущество Воронежской области. Сейчас все ведут борьбу за человеческий потенциал. И подписанное сегодня соглашение – ещё один наш шаг в этом направлении, - уверен Сергей Честикин, заместитель председателя правительства Воронежской области. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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