2019-12-12T19:23:42+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Конституции Российской Федерации

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Уважаемые жители Воронежской области!

Поздравляем вас с Днем Конституции!

Этот Основной Закон полно и метко определяет всю жизнедеятельность современной России – закрепляет государственный уклад, упорядочивает общественно-правовые отношения, задает принципы развития страны.

Воронежская область строго следует постулатам Конституции, претворяя их в конкретные дела и проекты. И в дальнейшем обеспечение интересов и благополучия граждан будет первейшей составляющей магистрального курса нашего региона.

Желаем вам, уважаемые земляки, чтобы всеобщее уважение к Конституции всегда способствовало благоденствию России и каждого ее жителя! Счастья вам и успехов!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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