Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Воронежской области!
Поздравляем вас с Днем Конституции!
Этот Основной Закон полно и метко определяет всю жизнедеятельность современной России – закрепляет государственный уклад, упорядочивает общественно-правовые отношения, задает принципы развития страны.
Воронежская область строго следует постулатам Конституции, претворяя их в конкретные дела и проекты. И в дальнейшем обеспечение интересов и благополучия граждан будет первейшей составляющей магистрального курса нашего региона.
Желаем вам, уважаемые земляки, чтобы всеобщее уважение к Конституции всегда способствовало благоденствию России и каждого ее жителя! Счастья вам и успехов!
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ИСТОЧНИК KP.RU