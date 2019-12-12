В Воронеже Центральный рынок будет работать на час дольше

Фермерские телятина и говядина, баранина, колбасы, рыба, молочная продукция, зелень, овощи, фрукты и многое-многое другое – более 500 уникальных продуктов ежедневно представлены на прилавках Центрального рынка Воронежа. Горожане приходят по адресу: ул. Пушкинская, здание № 8, потому что знают, что там можно выбрать самые свежие продукты.

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Для ценителей по-настоящему вкусных гастрономических товаров важен и уровень сервиса. Поэтому на Центральном рынке решили продлить режим работы – теперь вы можете отправиться за покупками с понедельника по субботу с 7.00 до 20.00. Воскресенье останется сокращенным днем, в этот выходной двери открыты до 18.00.

Бесплатная парковка

- Мы провели исследование среди наших покупателей и выяснили, что, к сожалению, не каждый успевает получить свежие фермерские продукты к своему столу. В будние дни не все могли приехать к нам до 19.00. Поэтому решили сделать радостный сюрприз для воронежцев и продлили режим работы, - отметила Виктория, представитель администрации Центрального рынка.

Восьмибалльные пробки, особенно в зимний период, становятся традиционными для вечернего Воронежа. Путь из центра города до Северного микрорайона может занять больше часа. Согласитесь, потратив столько нервов в дороге, уже не хочется что-либо делать, даже идти в магазин. Но почему бы немного не поменять свой маршрут?

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Например, вы можете вначале заглянуть на Центральный рынок, купить все необходимое, выпить свежесваренный кофе на втором этаже, а потом уже свободно отправиться домой. Разве это не удобнее? Тем более, что для автомобилистов у нас также есть хорошие новости.

С 18.00 до 20.00 на Центральном рынке предоставлена бесплатна парковка для всех посетителей. Комфортный подземный паркинг способен вместить около 300 автомобилей. Так что беспокоиться о том, как «поживает» ваша машина уже не придется.

Не забывайте про скидки!

Хотя с новогодними праздниками изменение времени работы не связано, Центральный рынок в новом формате будет принимать покупателей и в следующем году, однако трудно было бы подобрать более удачный момент. Воронежцы постепенно начинают готовиться ко дню, когда на столе должно оказаться все только самое лучшее. Ведь все знают: как новый год встретишь – так его и проведешь. Так, давайте же встречать 2020-ый вкусно!

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Тем более что каждый вечер с понедельника по субботу с 18.00 и теперь до 20.00 на Центральном рынке действует скидка от 20% до 30% на первом этаже. Это отличный повод побаловать себя красной икрой, купить заранее мясо или, например, попробовать новые специи.

На втором этаже, где расположено собственные мини производства, с 18.00 до 19.00 также можно сэкономить 20% в пекарне и кондитерской, а также при покупке колбас, копчений и молочной продукции. А с 19.00 до 20.00 скидка 50% действует уже на всех производствах второго этажа Центрального рынка. Есть, правда, некоторые ограничения, все подробности можно узнать на кассе. Акция продлится до 20 декабря – поспешите!

Прилавки с товарами, на которые распространяется скидка, можно найти по специальному знаку. Крупы, мед, сыр, зелень – все это и многое другое вы сможете купить по выгодным ценам, а продавцы обновят ассортимент, чтобы на следующий день вновь предложить самую свежую продукцию.

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Если же вы из тех, кто не привык к долгосрочным планам, а любите наоборот пройтись по торговым рядам в праздничной атмосфере, то специально для вас на Центральном рынке с 25 декабря будет введен особый график. В последнюю неделю 2019 года торговые ряды будут работать до 21.00. Исключение – 31 декабря – в этот день покупки можно сделать до 16.00. Так что вы наверняка успеете выбрать для себя все необходимое из богатейшего ассортимента.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК

ПУШКИНСКАЯ, 8

300-40-10

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